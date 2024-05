En el México actual no en todos los hogares hay motivo de alegría, no hay nada qué festejar cuando el hijo o la hija están ausentes, con destinos desconocidos. Son las madres de desaparecidos quienes necesitan toda la empatía ante la tristeza que enfrentan, ante un duelo que no es, con reclamos ante oídos sordos.

Desde los albores de la humanidad, las mujeres han sido pilares fundamentales de las sociedades, principalmente en su rol de dadoras de vida, protectoras de las generaciones futuras y proveedoras de los hogares. El Día de las Madres se celebra en México desde 1922; una fecha edulcorada con matices de sublimidad que arraigó en el colectivo del México posrevolucionario, una celebración muy merecida para las mujeres que ofrendan su ser a la concepción de un ser humano. Con la llamada liberación femenina, la celebración del Día de las Madres pasó de ser una ocasión de veneración familiar a una festividad plena, una fiesta en todo sentido. Pero en el México actual no en todos los hogares hay motivo de alegría, no hay nada qué festejar cuando el hijo o la hija están ausentes, con destinos desconocidos. Son las madres de desaparecidos quienes necesitan toda la empatía ante la tristeza que enfrentan, ante un duelo que no es, con reclamos ante oídos sordos. Una de esas voces es el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 90 colectivos del país y Centroamérica, quienes en carta abierta a los partidos políticos y en plena efervescencia del proceso electoral aseguraron que su lucha no es un espectáculo, sino que es el motor que les permite continuar luchando por el regreso de las personas que aman. Estas madres exigen a partidos políticos que su lucha no se use como botín político; exigen un compromiso claro, reconociendo su dolor y sus derechos, no sólo durante las coyunturas electorales. De igual manera y en torno a la fecha y la época electoral, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa que el Día de las Madres ha adquirido un significado distinto, La ONU-DH reafirma el derecho a la participación de las madres buscadoras en los procesos de búsqueda, investigación, memoria y reparación. Reconoce todos los esfuerzos que existen para fortalecer la articulación de las familias. Especialmente se une al tributo a las madres que han perdido la vida, particularmente a aquellas que fueron asesinadas sin conocer el destino de sus seres queridos. Una fecha que en México adquiere tintes claroscuros en la demanda de justicia y reparación de daños.