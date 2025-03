Un México feliz

Increíblemente para estos tiempos, nuestro País se coloca en la lista de los primeros 10 en este índice de la felicidad que encabezan, como siempre y en gran proporción, los países escandinavos y del norte de Europa

En el recién dado a conocer Ranking de la Felicidad 2025, realizó desde hace años por la empresa internacional Gallup, nos encontramos con la novedad de que por primera vez aparecen dos países latinoamericanos entre los 10 primeros: Costa Rica en el sexto y México en el décimo.

Increíblemente para estos tiempos, nuestro País se coloca en la lista de los primeros en este índice que encabezan, como siempre y en gran proporción, los países escandinavos y del norte de Europa (Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suiza).

Y decimos en estos tiempos porque en un año en que la ola de homicidios, la crisis de desaparecidos y la crisis de seguridad en sí abarca gran parte de nuestro diario vivir, sorprende que los mexicanos se muestran felices.

Hay buenas y malas noticias en esta visualización. Las malas es que el llegar al décimo lugar mundial podría no ser de mucho mérito porque los expertos señalan que México subió porque otros países desarrollados que estaban en los primeros lugares, como el propio EU, disminuyeron su calificación, es decir México llegó por desplazamiento no porque seamos más felices.

Pero también señalan los mismos expertos que en México se sobrepone un factor conocido en términos técnicos como calidez relacional, concepto que refleja que la gente es más feliz cuando tiene a la familia cerca, cuando tiene amigos y se relaciona más socialmente.

Y pues ciertamente eso a los mexicanos nos caracteriza,y hay que darle mérito.

Pero hay un punto los especialistas señalan, y es tal vez el más preocupante, que es que el mexicano, aunque vea la violencia cerca, no le afecta mientras no le afecte a su familia directamente, es decir, no somos muy empáticos con el dolor de los demás.

Así que por mucho que el Gobierno federal se quiera echar flores diciendo que se ascendió en el índice de felicidad gracias a que ahora sí hay un “pueblo empoderado”, lo cierto es que estás estadísticas deberían ser tomadas con más seriedad, pues finalmente es un número, sí, pero con variables, contexto y explicaciones valiosas a considerar.