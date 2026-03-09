Una ‘tormenta’ acecha al campo

La situación actual que atraviesa el sector agropecuario en esta primera parte del año puede definirse como una tormenta que se intensifica y esto es año con año

La situación actual que atraviesa el sector agropecuario en esta primera parte del año puede definirse como una tormenta que se intensifica y esto es año con año, según lo calificó Enrique Riveros Echavarría, consejero agrícola de la Confederación Patronal de la República Mexicana y ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Los señalamientos del líder agrícola deben tomarse en serio, por representar a los gremios a los que representa, pero que además se encuentra en el mismo sentido de otras críticas, protestas y demandas de sectores del mismo gremio.

Lo peor es que, justo la desatención o descuido de los últimos años, es uno de los factores que mantienen este panorama, de atravesar un nuevo mal momento, por lo que se puede afirmar que no es un problema nuevo o aislado, sino de la acumulación de crisis de años anteriores que hoy “golpean con mayor fuerza la economía del productor”, dijo Riveros Echavarría.

El líder también aplicó el concepto de “tormenta perfecta”, para aglomerar todos sus factores negativos, ya usted sabe: precios bajos, broncas de comercialización e incertidumbre de los apoyos.

La explicación de Riveros invita a la reflexión y sobre todo una advertencia, que señala que “este podría ser uno de los peores años” debido a una combinación de factores como la baja productividad, precios internacionales bajos y complicaciones para la comercialización.

Lo peor es que año con año se les prometen apoyos que no se les cumplen o no de manera completa. Por esto la invitación a la reflexión y el exhorto a realizar un llamado más a la revisión más completa y amplia de que ha es momento se realizará ajustes en este gremio.