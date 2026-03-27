Vacaciones ‘seguras’

Las expectativas para esta Semana Santa en Sinaloa son buenas, pero nuestro contexto de seguridad es frágil, voluble y aún sin control.

Hoy inician oficialmente las vacaciones de Semana Santa, y en Sinaloa se espera la llegada o el movimiento de 2.6 millones de turistas que recorrerán la entidad, aunque la mayor concentración se prevé en Mazatlán, como ya es usual.

Las condiciones no podemos decir que son las óptimas, sobre todo si se viaja en carretera, y tampoco son las ideales para recorrer centros recreativos o lugares de playa fuera de la zona turística del puerto mazatleco.

No es un asunto de apreciación, hay números que lo respaldan.

Ciertamente, el despliegue de 10 mil elementos de las corporaciones policiacas, de socorro y Fuerzas Armadas, a lo largo y ancho del territorio sinaloense, debería dar algo de tranquilidad y favorecer la movilidad segura de los paseantes.

Pero casi 19 meses de ola violenta ininterrumpida, con más de 3 mil homicidios, alrededor de 4 mil privaciones de la libertad y el robo de vehículos superando los 10 mil casos muestran una realidad que no podemos evadir.

Sin embargo, como en casi todo, está el Sinaloa de contrastes.

Las proyecciones de más del 80 por ciento de ocupación hotelera nos muestra que la entidad aún da para eso y más, pese a las afectaciones de grupos criminales y omisiones del propio Gobierno.

Las playas, la gastronomía y el clima se conjugan para seguir haciendo de Sinaloa uno de los mejores exponentes de turismo a nivel nacional.

Mazatlán, Altata, El Rosario, Cosalá, las playas ahomense y los más de 60 puntos turísticos dentro del estado son la muestra de que Sinaloa está listo para ofrecer una buena oferta en Semana Santa y contribuir a los más de 2 mil 500 millones de pesos que se prevén de derrama económica.

Las expectativas son buenas, pero nuestro contexto de seguridad es frágil, voluble y aún sin control.