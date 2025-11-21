En el contexto de la actual crisis de seguridad en Sinaloa, por la pugna entre grupos del crimen organizado, han destacado las cifras de mujeres involucradas en ataques y en privaciones de la libertad

Va un dato: en México el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sido violentada en algún momento.

Otro dato: en Sinaloa, una de cada tres mujeres padecen o han padecido violencia.

Así lo alertaron participantes en un foro de mujeres empresarias realizado este miércoles en Mazatlán.

Casualmente, precisamente en el puerto, tan sólo la noche del miércoles, privaron de la libertad a dos mujeres afuera de un concurrido centro comercial en Mazatlán, en una zona que se considera “segura”. Y las víctimas no sólo fueron las dos mujeres plagiadas, sino que dejaron a la deriva a una niña que las acompañaba.

La violencia de la mujer no es un asunto nuevo, desgraciadamente, pero sí alarmante.

A la violencia física, sicológica, sexual y hasta laboral se le agrega ahora el componente de la delincuencia organizada, un segmento antes vetado para el sector femenil, pero ahora cada vez más “incluyente”, por desgracia.

Tan sólo en septiembre, más de una docena de mujeres fueron asesinadas en Sinaloa en el contexto de la “guerra” del crimen organizado. Y en octubre la cifra fue similar.

Ya el asesinato de mujeres en esta ola violenta se está empezando a normalizar. Es importante que no lo permitamos.