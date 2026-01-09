Voltear al sur

Por su geografía y por su desarrollo, para quienes han gobernado y gobiernan Sinaloa, ha resultado muy cómodo estar operando en la región centro y norte, sí, las que un mayor desarrollo han tenido en el tema agroindustrial

Históricamente, el sur sur de Sinaloa, como lo designa el Codesin, ha estado muy lejos de las acciones que las autoridades buscan emprender en la entidad.

Para muchos mandatarios, pareciera que Sinaloa termina en Mazatlán, que es uno de los puntos prioritarios para quienes gobiernan, y después de ahí nada.

¿Hace cuánto las autoridades estatales se han dado la vuelta por los municipios del sur que también han estado padeciendo los efectos de la violencia generada por el crimen organizado?

Sí, es cierto que a las autoridades no les gusta hablar de la violencia que Sinaloa ha vivido por 16 meses y lo ha hecho cuando es inevitable no hacerlo. Pero, ¿alguien recuerda que se hayan pronunciado por la violencia, del crimen organizado, que también se vive en el sur de la entidad?

Por su geografía y por su desarrollo, para quienes han gobernado y gobiernan Sinaloa, ha resultado muy cómodo estar operando en la región centro y norte, sí, las que un mayor desarrollo han tenido en el tema agroindustrial.

Y mientras en esa zona, la que genera más ingresos en términos de recaudación, se destinan gran parte de la inversión pública estatal, en el sur, donde hay un rezago administrativo acumulado gobiernos tras gobiernos, lo que el Estado decide invertir ha sido poco.

Sí, construyeron la Presa Santa María, pero fue por una inversión federal en la que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió apostar, y con ello, canales de riego de los que aún deben indemnizaciones y aunque el Estado ha conducido la gestión de esas obras, aún le falta por cumplir.

En el sur sur, los negocios también han cerrado, los negocios han tenido ventas malas, los negocios no han podido prosperar como lo habían proyectado por causa de la violencia y los apoyos de emergencia, esos que se dispersaron por municipios asolados por la violencia, no han llegado a esa región de la entidad.

Justo este jueves, los hechos violentos han vuelto a Escuinapa. Todos saben de ello, menos las autoridades, que como en otros gobiernos, optan por no querer saber más del sur.