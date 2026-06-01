Ya nadie está a salvo

Las acciones desde el Gobierno hablan de la frivolidad con que se toman noticias como lo ocurrido en el Penal, que en una sociedad “normal”, el hecho en que siete personas perdieron la vida durante una riña en la madrugada, hubiera obligado a sus gobernantes a guardar luto y cancelar sus actividades a todas luces de interés electoral

En Sinaloa cerramos el mes de mayo con otra jornada sangrienta de 13 homicidios, que incluyó el saldo de una riña dentro del Penal de Aguaruto.

Lo más criticable es que los hechos ocurrieron justo antes y durante el mensaje que dirigió la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de cuyo acto se hizo una festividad en la explanada del Gobierno del Estado, encabezada por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, y con cientos de acarreados.

Las acciones desde el Gobierno hablan de la frivolidad con que se toman noticias como lo ocurrido en el Penal, que en una sociedad “normal”, el hecho en que siete personas perdieron la vida durante una riña en la madrugada, hubiera obligado a sus gobernantes a guardar luto y cancelar sus actividades a todas luces de interés electoral.

Peor, que la propia Gobernadora interina debería saber, más que muchos, porque trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cómo ocurren las cosas en el Penal y por qué, y lo peor de lo peor, en una sociedad con un gobierno digno, no tendría por qué haber bebidas alcohólicas en un Penal, lo que supuestamente generó la riña, y su policía de custodia debería estar lo suficientemente capacitada para este tipo de incidentes y se debería contar con el apoyo de la Guardia Nacional, cuyos elementos están apostados de manera permanente en las afueras del Penal.

Lamentable, ni dentro del penal, ni en la ciudad de Culiacán, ni dentro del carro, ni en el municipio de Ahome. En Sinaloa nadie está a salvo.