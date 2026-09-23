Escuchar antes de acertar

Quien escucha a medias, apunta a ciegas. Deja que tu cliente termine de hablar y sabrás dónde está realmente el blanco

Vivimos en una época en la que todos quieren responder rápido.

Los directivos buscan decisiones ágiles. Los vendedores buscan cerrar más pronto. Los consultores buscan demostrar experiencia. Los líderes quieren aportar soluciones inmediatas.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo fundamental: ¿Estamos resolviendo el problema real o solamente el primero que escuchamos?

Existe una tentación silenciosa que afecta a prácticamente cualquier profesionista.

Mientras la otra persona habla, nuestra mente ya está preparando la respuesta.

Pensamos: “Esto ya lo he visto”. “Sé exactamente lo que necesita”. “La solución es evidente”.

Y justo en ese momento dejamos de escuchar.

Seguimos oyendo palabras, pero dejamos de comprender significados.

Un arquero experimentado sabe que la puntería no depende únicamente de la habilidad para disparar.

Depende, primero, de identificar correctamente el objetivo.

Nadie dispara antes de encontrar el blanco.

Sin embargo, en los negocios hacemos precisamente eso: respondemos antes de entender, proponemos antes de diagnosticar y convencemos antes de comprender.

Con frecuencia confundimos velocidad con efectividad.

Celebramos a quien responde primero o parece tener una solución para todo. Sin embargo, las decisiones más costosas de una organización rara vez provienen de la falta de acción, sino de actuar sobre un diagnóstico equivocado.

Un médico no receta antes de explorar síntomas. Un piloto no despega sin revisar instrumentos. Un inversionista prudente no compromete capital sin entender los riesgos.

Entonces, ¿por qué tantos líderes toman decisiones importantes después de escuchar apenas una versión de la historia?

La prisa puede resolver urgencias, pero pocas veces resuelve complejidades.

He aprendido que detrás de casi todos los problemas empresariales existe otra conversación más profunda.

El empresario que solicita un plan estratégico quizá no esté buscando estrategia. Tal vez esté buscando certidumbre.

El fundador que habla de sucesión quizá no esté preocupado por quién ocupará su puesto. Quizá esté preocupado por quién será él cuando deje de ocuparlo.

El accionista que pide modificar el gobierno corporativo quizá no esté buscando nuevas reglas. Quizá esté buscando recuperar una confianza que se perdió hace años.

La necesidad expresada y la necesidad real rara vez son exactamente la misma.

Por eso los grandes diagnósticos comienzan escuchando. Los malos diagnósticos comienzan suponiendo.

En las empresas familiares existe además un desafío adicional: la información nunca viaja sola. Viaja acompañada de emociones, historias, expectativas y vínculos construidos durante años.

Cuando un hijo afirma que quiere participar más en la empresa, muchas veces no está hablando de un puesto. Está hablando de pertenencia.

Cuando un fundador insiste en conservar la última palabra, no siempre está defendiendo una decisión. A veces está tratando de proteger una identidad que ha construido durante toda su vida.

Cuando los hermanos discuten sobre dividendos o nombramientos, el verdadero desacuerdo rara vez gira alrededor del dinero. Con frecuencia gira alrededor de justicia, reconocimiento o confianza.

Un padre habla de control cuando en realidad habla de miedo. Un hijo habla de independencia cuando en realidad busca reconocimiento. Un hermano discute sobre dinero cuando en realidad arrastra una herida que nunca fue atendida.

Por eso en la empresa familiar escuchar no significa únicamente prestar atención a las palabras. Significa comprender las emociones que les dan origen.

Las primeras palabras rara vez contienen el problema completo. Muchas veces son apenas la puerta de entrada.

El buen consejero, el buen líder y el buen vendedor entienden algo que otros pasan por alto: la verdadera información suele aparecer después de la primera respuesta.

Por eso preguntan una vez más. Y después guardan silencio. Porque saben que el silencio también comunica.

He observado que los mejores consejeros tienen una característica en común: no son los que más hablan, sino los que más descubren.

Llegan a una reunión con experiencia y conocimiento, pero no permiten que esas herramientas sustituyan la curiosidad.

No buscan confirmar una teoría. Buscan comprender una realidad.

A veces una pausa, una contradicción o un comentario aparentemente irrelevante contienen más información que una presentación completa.

Existe una frase atribuida a Stephen Covey que resume magistralmente esta idea: Busca primero comprender y después ser comprendido.”

Parece sencilla. Pero aplicada de manera consistente puede transformar una negociación, una reunión de consejo, una conversación familiar o una relación de trabajo.

Las organizaciones más exitosas no necesariamente son las que tienen más respuestas.

Con frecuencia son las que hacen mejores preguntas.

Porque una buena pregunta abre posibilidades. Una respuesta prematura suele cerrarlas.

Existe una paradoja fascinante en el liderazgo.

Mientras más sabemos, más fácil resulta dejar de escuchar.

La experiencia nos permite reconocer patrones.

El problema es que las personas no son patrones. on historias.

Y cuando creemos que ya entendimos antes de terminar de escuchar, dejamos de descubrir aquello que hace único cada caso.

La sabiduría verdadera no consiste en tener respuestas para todo. Consiste en conservar la humildad suficiente para seguir escuchando.

En mi experiencia, los clientes rara vez recuerdan a quien habló más. Recuerdan a quien los hizo sentirse comprendidos. Recuerdan a quien descubrió aquello que ni ellos mismos habían logrado expresar.

Porque cuando alguien se siente genuinamente escuchado, comienza a confiar.

Y cuando existe confianza, las soluciones encuentran terreno fértil para funcionar.

La calidad de nuestras decisiones está directamente relacionada con la calidad de nuestra escucha.

Quien escucha poco administra síntomas. Quien escucha profundamente encuentra causas.

Y las causas son el único lugar donde los problemas pueden resolverse de forma duradera.

Para llevarse hoy

La próxima vez que un cliente, colaborador, socio o familiar te plantee un problema, resiste la necesidad de demostrar que tienes la respuesta.

Demuestra primero que tienes interés en comprender. Haz una pausa. Escucha un poco más.

Y formula una pregunta adicional: “¿Qué más debería entender para ver esta situación como tú la ves?”

Con frecuencia, la respuesta a esa pregunta contiene la información que estuvo ausente durante toda la conversación.

Puede parecer una pregunta sencilla. Pero muchas veces cambia por completo el rumbo de una decisión.

Y, en ocasiones, también el rumbo de una empresa, de una familia o de una vida.

La diferencia entre un profesional promedio y un profesional extraordinario rara vez está en la velocidad de sus respuestas. Está en la profundidad de su comprensión.

Porque las mejores decisiones no nacen de hablar primero. Nacen de entender mejor.

Al final, quien escucha a medias apunta a ciegas.

Quien escucha profundamente descubre el verdadero blanco. Y cuando el blanco es el correcto, la solución suele llegar por sí sola.

Escuchar no retrasa los resultados. Evita desperdiciar años persiguiendo el problema equivocado.

Las respuestas generan movimiento. Las preguntas generan dirección.

Mientras más experiencia acumulamos, mayor es la tentación de escuchar menos; precisamente cuando más necesitamos escuchar mejor.

Antes de ofrecer una solución, asegúrate de haber comprendido el problema. Porque en los negocios, como en la vida, la precisión de la respuesta depende siempre de la profundidad de la escucha.