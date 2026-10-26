Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El 63 por ciento de los usuarios reportó problemas al realizar gestiones gubernamentales. Y entre las dificultades aparecen las barreras para completar los trámites y las asimetrías de información, esas que obligan al ciudadano a descifrar requisitos y procedimientos que deberían ser claros desde el principio. Por si fuera poco, la confianza en el Gobierno estatal apenas llegó a 27.9 por ciento y la de los partidos políticos se desplomó a 21.9 por ciento.

Trámites, entre

burocracia y corrupción

En Sinaloa, hacer un trámite de Gobierno puede convertirse en una carrera de obstáculos y, según el Inegi, también en una oportunidad para toparse con la corrupción. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 puso al estado por encima de la media nacional en experiencias de corrupción durante trámites: 31 mil 995 por cada 100 mil habitantes, frente a 27 mil 438 a nivel nacional. Pero la burocracia sinaloense no sólo destaca por ese indicador. El 63 por ciento de los usuarios reportó problemas al realizar gestiones gubernamentales. Y entre las dificultades aparecen las barreras para completar los trámites y las asimetrías de información, esas que obligan al ciudadano a descifrar requisitos y procedimientos que deberían ser claros desde el principio. Por si fuera poco, la confianza en el Gobierno estatal apenas llegó a 27.9 por ciento y la de los partidos políticos se desplomó a 21.9 por ciento. Parece que las instituciones tienen una tarea pendiente: dejar de poner a prueba la paciencia de los ciudadanos y empezar a dar resultados que les devuelvan la confianza. Porque cuando hacer un trámite se vuelve un problema y la corrupción aparece en el camino, la ventanilla de Gobierno termina siendo también una ventanilla para el desencanto.

Ahora sí homenajearon al ‘Chuquiqui’ en el PRI

Dos meses y 17 días después de su fallecimiento, “El Chuquiqui”, Jesús Enrique Hernández Chávez por fin fue homenajeado de manera póstuma por el partido de sus amores, con una ceremonia en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, en donde se inmortalizó su nombre poniendo su nombre a la Sala de Juntas. En su momento, el argumento fue que querían tiempo para poder organizar algo con más tiempo, y este domingo la dirigencia tricolor y los cuadros políticos destacados que quedan develaron dos placas conmemorativas para recordar la trayectoria del ex Alcalde de Culiacán y ex líder estatal del partido. Y es que “El Chuquiqui” no fue cualquier priista ni cualquiera culiacanense. su pasión por la política le alcanzó para servir al municipio como Presidente Municipal de Culiacán, al Estado como Diputado local y al partido como dirigente, pero también ocupando cargos menores, siempre con responsabilidad, entusiasmo y seriedad. Fuera de las oficinas, “El Chuquiqui” también fue reconocido por pertenecer a una estirpe de élite deportiva, como su hermano “El Carretas”, inmortal del beisbol, él también lo fue en el futbol, representando al municipio, al estado y abriendo cada año, con sus compañeros, nuevas categorías de futbol de mayores para poder seguir cascareando. Junto a su nombre, en la sala de juntas, también se develó un grabado con una de sus frases célebres: “La política es una actividad que enaltece”. Con el cierre de esta página de la historia del priismo, también se cierra una puerta más a los últimos priistas de cepa que quedaban en Sinaloa, de los de verdad, que no lo pluris o los alucinados. Como hubo críticas a su trabajo en su momento, también desde acá un reconocimiento a lo que “El Chuquiqui” hizo por Culiacán y por Sinaloa, siempre de manera digna.

Otro gremio tocado

por la violencia

Preocupante el llamado de la Diócesis de Culiacán a la comunidad católica para mantenerse en oración por la integridad del presbítero Clemente Morales Topete, párroco de Cristo Resucitado, en La Campiña, de quien confirmó en un comunicado, se encuentra desaparecido desde el sábado 24 de octubre. No recordamos otro hecho reciente en el que un sacerdote por lo menos aquí en el centro del estado, haya sido víctima de una desaparición, un gremio que aún y con el insistente llamado a la paz en medio de esta crisis de inseguridad, se habían mantenido al margen de sufrir este tipo de atentados. En un comunicado difundido ayer por la tarde, la Diócesis informó que el Obispo Jesús José Herrera Quiñónez agradece las muestras de comunión y solidaridad de sacerdotes, fieles y de la comunidad en general tras la desaparición del presbítero. El comunicado agrega que los protocolos institucionales de búsqueda están activados y que ya se acudió a las autoridades correspondientes, por lo que pidió mantener la oración por la pronta localización del sacerdote. Pues otro gremio más que ha sido tocado ya por los alcances de la violencia en Sinaloa, en medio de esta guerra que ya superó los 25 meses. Estaremos pendientes de lo que la autoridad pueda anunciar en las próximas horas. Según la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Clemente Morales Topete, de 67 años, fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del 24 de octubre en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

Especialistas entran

en acción

Cualquiera pensaría que los mejores especialistas trabajan para instancias con recursos ilimitados como los gobiernos federal, estatales o municipales, pero si alguno de ustedes se echa un clavado a los destinatarios de recursos, podrá usted darse cuenta que en realidad lo que hacen los funcionarios es gastarse un dineral en sueldos y hacer como que trabajan sin solucionar, y a su vez contratar a despachos externos para hacer chambas que ellos mismos tendrían que hacer. Pues fue tal la metida de pata de los especialistas de los gobiernos estatal y de Mazatlán, que tuvieron que salir los especialistas de verdad, lo de los colegios de ingenieros para señalarles que para evitar o adelantarse a las inundaciones o daños en el malecón de Mazatlán, deben hacerse trabajos y obras de prevención. La semana pasada los especialistas sostuvieron una rueda de prensa para una convocatoria y aprovecharon para tocar este tema, ahí señalaron que la infraestructura debe adaptarse a fenómenos meteorológicos más severos; que deben realizarse estudios técnicos, mantenimiento y obras de protección para reducir riesgos en las costas de Sinaloa. ¿A alguien en el puerto se le había ocurrido?, y por lo que vemos esto hace falta en todos los asentamientos urbanos costeros de Sinaloa, o el mar se tragará más territorio y pondrán en peligro a miles de familias.

Preocupados y en alerta

Así nos declaramos en Noroeste con el reciente caso de acoso digital a intento de criminalización contra una de nuestras periodistas. El contexto actual de alto riesgo se intensifica con situaciones como esta. Aplicamos nuestros protocolos de seguridad y respuesta, entre ellos cumplimos interponiendo la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Seriedad, resolución y garantías de seguridad para realizar nuestro trabajo es lo que demandamos. No más, pero tampoco menos. ¡FOUL!... El titular del CESP, Miguel Calderón, señaló que urge fortalecer policías e instituciones de justicia, porque la ¡presencia militar no es suficiente!

Trámites, entre burocracia y corrupción

En Sinaloa, hacer un trámite de Gobierno puede convertirse en una carrera de obstáculos y, según el Inegi, también en una oportunidad para toparse con la corrupción. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 puso al estado por encima de la media nacional en experiencias de corrupción durante trámites: 31 mil 995 por cada 100 mil habitantes, frente a 27 mil 438 a nivel nacional. Pero la burocracia sinaloense no sólo destaca por ese indicador. El 63 por ciento de los usuarios reportó problemas al realizar gestiones gubernamentales. Y entre las dificultades aparecen las barreras para completar los trámites y las asimetrías de información, esas que obligan al ciudadano a descifrar requisitos y procedimientos que deberían ser claros desde el principio. Por si fuera poco, la confianza en el Gobierno estatal apenas llegó a 27.9 por ciento y la de los partidos políticos se desplomó a 21.9 por ciento. Parece que las instituciones tienen una tarea pendiente: dejar de poner a prueba la paciencia de los ciudadanos y empezar a dar resultados que les devuelvan la confianza. Porque cuando hacer un trámite se vuelve un problema y la corrupción aparece en el camino, la ventanilla de Gobierno termina siendo también una ventanilla para el desencanto.

Ahora sí homenajearon al Chuquiqui en el PRI

Dos meses y 17 días después de su fallecimiento, “El Chuquiqui”, Jesús Enrique Hernández Chávez por fin fue homenajeado de manera póstuma por el partido de sus amores, con una ceremonia en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, en donde se inmortalizó su nombre poniendo su nombre a la Sala de Juntas. En su momento, el argumento fue que querían tiempo para poder organizar algo con más tiempo, y este domingo la dirigencia tricolor y los cuadros políticos destacados que quedan develaron dos placas conmemorativas para recordar la trayectoria del ex Alcalde de Culiacán y ex líder estatal del partido. Y es que “El Chuquiqui” no fue cualquier priista ni cualquiera culiacanense. su pasión por la política le alcanzó para servir al municipio como Presidente Municipal de Culiacán, al Estado como Diputado local y al partido como dirigente, pero también ocupando cargos menores, siempre con responsabilidad, entusiasmo y seriedad. Fuera de las oficinas, “El Chuquiqui” también fue reconocido por pertenecer a una estirpe de élite deportiva, como su hermano “El Carretas”, inmortal del beisbol, él también lo fue en el futbol, representando al municipio, al estado y abriendo cada año, con sus compañeros, nuevas categorías de futbol de mayores para poder seguir cascareando. Junto a su nombre, en la sala de juntas, también se develó un grabado con una de sus frases célebres: “La política es una actividad que enaltece”. Con el cierre de esta página de la historia del priismo, también se cierra una puerta más a los últimos priistas de cepa que quedaban en Sinaloa, de los de verdad, que no lo pluris o los alucinados. Como hubo críticas a su trabajo en su momento, también desde acá un reconocimiento a lo que “El Chuquiqui” hizo por Culiacán y por Sinaloa, siempre de manera digna.

Otro gremio tocado por la violencia

Preocupante el llamado de la Diócesis de Culiacán a la comunidad católica para mantenerse en oración por la integridad del presbítero Clemente Morales Topete, párroco de Cristo Resucitado, en La Campiña, de quien confirmó en un comunicado, se encuentra desaparecido desde el sábado 24 de octubre. No recordamos otro hecho reciente en el que un sacerdote por lo menos aquí en el centro del estado, haya sido víctima de una desaparición, un gremio que aún y con el insistente llamado a la paz en medio de esta crisis de inseguridad, se habían mantenido al margen de sufrir este tipo de atentados. En un comunicado difundido ayer por la tarde, la Diócesis informó que el Obispo Jesús José Herrera Quiñónez agradece las muestras de comunión y solidaridad de sacerdotes, fieles y de la comunidad en general tras la desaparición del presbítero. El comunicado agrega que los protocolos institucionales de búsqueda están activados y que ya se acudió a las autoridades correspondientes, por lo que pidió mantener la oración por la pronta localización del sacerdote. Pues otro gremio más que ha sido tocado ya por los alcances de la violencia en Sinaloa, en medio de esta guerra que ya superó los 25 meses. Estaremos pendientes de lo que la autoridad pueda anunciar en las próximas horas. Según la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Clemente Morales Topete, de 67 años, fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas del 24 de octubre en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán.

Especialistas entran en acción

Cualquiera pensaría que los mejores especialistas trabajan para instancias con recursos ilimitados como los gobiernos federal, estatales o municipales, pero si alguno de ustedes se echa un clavado a los destinatarios de recursos, podrá usted darse cuenta que en realidad lo que hacen los funcionarios es gastarse un dineral en sueldos y hacer como que trabajan sin solucionar, y a su vez contratar a despachos externos para hacer chambas que ellos mismos tendrían que hacer. Pues fue tal la metida de pata de los especialistas de los gobiernos estatal y de Mazatlán, que tuvieron que salir los especialistas de verdad, lo de los colegios de ingenieros para señalarles que para evitar o adelantarse a las inundaciones o daños en el malecón de Mazatlán, deben hacerse trabajos y obras de prevención. La semana pasada los especialistas sostuvieron una rueda de prensa para una convocatoria y aprovecharon para tocar este tema, ahí señalaron que la infraestructura debe adaptarse a fenómenos meteorológicos más severos; que deben realizarse estudios técnicos, mantenimiento y obras de protección para reducir riesgos en las costas de Sinaloa. ¿A alguien en el puerto se le había ocurrido?, y por lo que vemos esto hace falta en todos los asentamientos urbanos costeros de Sinaloa, o el mar se tragará más territorio y pondrán en peligro a miles de familias.

Preocupados y en alerta