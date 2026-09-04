Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En Noroeste realizamos una revisión en la página oficial del Senado y pudimos constatar que, además, el Legislador federal permanece como integrante en las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional y Derechos Humanos. Y más seguro, más amarrado, vimos las declaraciones del Senador morenista y Presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez Miranda, quien señaló que aún valoran “la situación de Inzunza Cázarez en las comisiones”.

La pregunta ya no es si va a pasar algo, sino cuándo

Justo cómo lo había señalado en este espacio con anterioridad, a nadie en Morena le interesa hacer algo en contra del Senador Enrique Inzunza Cázarez, por más que haya mostrado ya sus actitudes de renegado y que incluso ya se declaró Senador Independiente en la Cámara Alta. Y es que ayer, ya con días de que Inzunza Cázarez se aventó la jugada de renunciar a la bancada, pues en el Grupo Parlamentario de Morena todavía aparece como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República y como abanderado por Morena. En Noroeste realizamos una revisión en la página oficial del Senado y pudimos constatar que, además, el Legislador federal permanece como integrante en las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional y Derechos Humanos. Y más seguro, más amarrado, vimos las declaraciones del Senador morenista y Presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez Miranda, quien señaló que aún valoran “la situación de Inzunza Cázarez en las comisiones”. Vamos a ver, dijo, en los próximos días, y que tiene que ver con otras ausencias, pueden prolongarse o pueden terminarse pronto. La revisión de Morena, según Higinio, no sólo es por la asignación de las presidencias y la integración, pues como partido mayoritario hay que revisar “muchos movimientos”. Entre su discurso, básicamente, como para enredar raza, sí dio una frase clave que entonces podemos empezar a analizar desde ahí: nosotros no tenemos prisa. El movimiento calculado y rápido que hizo Inzunza Cázarez, contrasta obviamente con la lentitud de los legisladores. Ahora, ya la pregunta avanza, y no es sólo si va a pasar algo, ahora es ¿cuándo va a pasar? Aquí sólo hay una cosa muy segura: el Senador va a seguir cobrando su cheque y trabajando para la 4T, hasta que muera China.

Asaltos a negocios exhiben el fracaso de la seguridad en Culiacán

Ni la Fiscalía ni la presencia de agentes de los tres niveles de Gobierno intimidan ya a los delincuentes. En las últimas semanas se han registrado asaltos a mano armada contra negocios ubicados en los alrededores de la zona de la Fiscalía y en el corredor gastronómico del Bulevar Mario López. Mientras los comercios apenas sobreviven a la crisis económica provocada por la violencia, ahora también enfrentan robos que amenazan directamente su permanencia. Cada asalto representa pérdidas económicas, pero también miedo para trabajadores, clientes y propietarios que tienen que seguir abriendo sus puertas pese a la inseguridad. Lo más preocupante es que estos hechos ocurren en sectores donde existe una fuerte presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno. La cercanía con instalaciones de la Fiscalía tampoco parece representar un factor de disuasión para los delincuentes, lo que deja una pregunta inevitable sobre la capacidad de las instituciones para recuperar el control de las calles. La situación resulta todavía más grave si se considera que frente a la propia Fiscalía se han registrado hechos violentos de alto impacto. Si los delincuentes se sienten con la libertad de cometer asesinatos o asaltar negocios en las inmediaciones de la principal institución encargada de procurar justicia en Sinaloa, el mensaje para el resto de la sociedad es preocupante. A esto se suma que el corredor gastronómico del Bulevar Mario López también ha comenzado a resentir una serie de asaltos. Se trata de establecimientos que generan empleos y mantienen activa una parte importante de la economía local, pero que hoy deben enfrentar no sólo la caída en ventas derivada de la crisis de seguridad, sino también el riesgo de convertirse en blanco de la delincuencia. El problema de fondo es que la presencia física de policías no está siendo suficiente. Cuando los delincuentes dejan de temer a las instituciones, el problema ya no es únicamente de vigilancia, sino de autoridad, investigación y aplicación efectiva de la ley. Una patrulla más no sirve de mucho si quien comete un delito tiene la certeza de que difícilmente será detenido o llevado ante la justicia. Mientras tanto, los comerciantes siguen pagando las consecuencias. Son ellos quienes tienen que invertir en cámaras, alarmas, rejas y seguridad privada para intentar proteger negocios que apenas logran mantenerse a flote. La crisis de violencia, así, termina convirtiéndose también en una crisis económica que golpea directamente a quienes generan empleos y mantienen funcionando la ciudad.

¿Cuánto miedo más

tiene que caber en una mochila?