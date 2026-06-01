Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El problema no es únicamente que la información llegara tarde, sino que en una crisis de seguridad, nadie parecía tener claridad sobre lo que estaba pasando. Mientras los ciudadanos buscaban respuestas, el Gobierno ofrecía incertidumbre.

La frivolidad

por el interinato

Mientras en Aguaruto se contaban muertos, en el Gobierno todavía esperaban la llamada. La mañana de este domingo dejó una escena que retrata con precisión el estado de descontrol y desinformación en Sinaloa: una riña dentro del Penal de Aguaruto ya había sido confirmada públicamente desde las 7:30 horas por la propia Secretaría de Seguridad Pública, pero hora y media después la Gobernadora seguía sin saber si había muertos o heridos. “No me confirmó muertos, no me confirmó heridos”, dijo Yeraldine Bonilla Valverde poco antes de acudir al mitin de respaldo a Claudia Sheinbaum. Para entonces, afuera del Penal ya circulaban versiones de víctimas, tensión y movilización. La frase no sólo exhibe la falta de coordinación entre las autoridades estatales. También revela la distancia entre el discurso de control y la realidad que se vive dentro de los centros penitenciarios de Sinaloa. Porque no se trató de un incidente menor. Horas después, la propia autoridad terminó confirmando siete personas muertas y un herido. Siete. Y aun así, la titular del Ejecutivo estatal seguía “esperando la llamada” para saber qué había ocurrido. El problema no es únicamente que la información llegara tarde, sino que en una crisis de seguridad, nadie parecía tener claridad sobre lo que estaba pasando. Mientras los ciudadanos buscaban respuestas, el Gobierno ofrecía incertidumbre. Y en Sinaloa, donde la violencia ya dejó de ser excepcional para convertirse en rutina, la improvisación institucional también empieza a normalizarse.

La importancia de las otras campañas

Qué triste el hecho de que la vida de un ciudadano dependa de si un rescatista logró juntar suficientes monedas en un semáforo. Mientras el discurso oficial presume avances, la realidad de Grupo Gerum Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán nos da un baño de realidad, ya que para salir a atender una emergencia, ocupan 500 pesos de pura gasolina, y al día el gasto sube a los 2 mil pesos. Así, entre el tráfico y la urgencia, tienen que botear diariamente para que las unidades no se queden paradas. Gerum comparte con claridad que del Gobierno no recibe nada y todo el soporte viene de la Iniciativa Privada y de ciudadanos que sí entienden lo que es el servicio social. Lo peor es que la ola de violencia no sólo trae heridos, sino que también le pegó al bolsillo de los rescatistas, porque empresas que los apoyaban quebraron o cancelaron contratos, obligando al grupo a vender unidades para poder seguir operando. Es decir, la inseguridad pega doble y genera la emergencia y quita el recurso para atenderla. Resulta más que lógica la propuesta que lanzan si ya nos cobran una cuota voluntaria, que de voluntaria tiene poco cuando vamos a la Unidad de Servicios Estatales a pagar placas o licencias, ¿por qué no dejar que el ciudadano elija a quién ayudar?. Actualmente, ese dinero se va a una sola institución, mientras grupos como Gerum, que son los primeros en llegar a los incidentes, tienen que andar estirando la mano. No piden las perlas de la virgen, piden un ingreso mensual fijo para dejar de ser colectores y ser, de tiempo completo, salvavidas. A diferencia de otros que opacan sus cuentas, en Gerum invitan a la gente a su base una casa adaptada para que vean en qué se gasta cada peso en tecnología y equipos modernos que salvan vidas. Ojalá los políticos se pusieran la camiseta, como dicen los rescatistas, y en lugar de tantas fotos, legislaran para que el auxilio ciudadano no dependa de la buena voluntad de un conductor en un crucero. Porque cuando el fuego quema o el accidente ocurre, lo que se ocupa es una ambulancia propia y no excusas presupuestales.

Otra que se hace

la desentendida