Dios los hace

¿Y la coherencia? Por favor, estimado lector no haga esas preguntas.

Además se atrevió a decir a las personas que ya estaban en un puesto de representación popular por Morena, que se dedicaran a él y que si no salieron favorecidos o favorecidas en las encuestas, que regresen a terminar con sus periodos y se unan a apoyar a quienes si son candidatos y candidatas.

Lo más raro es que en el Morena tan desquebrajado que hay, o mejor dicho, lo poco que queda, el candidato a la Gubernatura siga haciendo un llamado a la unidad, cuando los llamados a cuidar los principios del partido que hicieron militantes y simpatizantes nunca tuvieron eco, de ahí que no haya la unidad que ahora solicita.

La marcha contra Vargas

Si pensaba Gerardo Vargas Landeros que la iba a tener fácil en Ahome con su flamante candidatura de Morena a la Alcaldía de ese municipio, parece que está muy equivocado.

Ayer, militantes y simpatizantes de Morena levantaron la voz y tomaron las calles en Los Mochis, en protesta por la imposición de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la Alcaldía de Ahome.

Y es que el ex Secretario de Gobierno durante la administración estatal de Mario López Valdez no cumplió el proceso interno del partido, además de que lo señalan de representar al Gobierno “más corrupto” que ha tenido Sinaloa y de representar los intereses de aquellos contra los que lucha Morena.

Hubo acusaciones directas contra el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, considerando que traicionaron al partido al negociar la imposición de Vargas Landeros, relegando a verdaderos morenistas.

Ahí mismo, el Diputado con licencia, Juan Ramón Torres Navarro, anunció que ya tiene listo el recurso de impugnación contra esa designación, señalando que Vargas Landeros ni siquiera se registró en el proceso interno como aspirante a la candidatura de Ahome, sino de Culiacán.

“Quiero decirles que ya tengo la impugnación, ¡y vamos por otra!, porque hay que impugnar lo que realmente nos corresponde. Nos corresponde la democracia, no la imposición, y este señor Vargas Landeros no se registró en Morena por Ahome, se registró y se encuestó por Culiacán, y no es justo que nosotros aprobemos lo que hizo Mario delgado y sus compinches”, dijo Torres Navarro.

Así de caliente se puso la cosa en Ahome.