Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, advierte que estos casos van en aumento. No dio cifras, tampoco precisó cuántos empresarios han denunciado, pero sí dejó claro que las amenazas no se limitan al teléfono: también llegan hasta los negocios. Así que, mientras para la Fiscalía el cobro de piso no aparece formalmente en sus registros, para el sector empresarial las amenazas ya tienen nombre y apellido: llamadas, visitas y exigencias de dinero.

El miedo también toca la puerta de los negocios

Mientras la Fiscal General asegura que no existen denuncias específicas por cobro de piso en Sinaloa, los empresarios de Coparmex reportan otra realidad: llamadas para exigir dinero y personas que llegan directamente a sus establecimientos para intentar extorsionarlos. Este choque entre el discurso oficial y la trinchera cotidiana expone una desconexión alarmante entre las instituciones encargadas de impartir justicia y la realidad que golpea a quienes sostienen la economía local. Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, advierte que estos casos van en aumento. No dio cifras, tampoco precisó cuántos empresarios han denunciado, pero sí dejó claro que las amenazas no se limitan al teléfono: también llegan hasta los negocios. El contraste está en el discurso oficial. El 13 de noviembre, la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aseguró que no hay denuncias específicas por cobro de piso, aunque reconoció que sí existen investigaciones por extorsión, principalmente telefónica y mediante secuestros virtuales. Así que, mientras para la Fiscalía el cobro de piso no aparece formalmente en sus registros, para el sector empresarial las amenazas ya tienen nombre y apellido: llamadas, visitas y exigencias de dinero. Porque una cosa es que no haya denuncias y otra muy distinta que no esté pasando. Y si los empresarios no encuentran condiciones para denunciar, el silencio institucional puede terminar confundiéndose con ausencia de delito.

Mucho respaldo, pero ¿y la seguridad?

La violencia volvió a sacudir a Mazatlán durante el fin de semana. Ataques armados en colonias, asesinatos en establecimientos comerciales, personas heridas durante reuniones familiares y agresiones en plena Zona Dorada dibujaron un escenario que alcanza prácticamente todos los espacios de la vida pública del puerto. Uno de los hechos más preocupantes ocurrió en un bar de la Zona Dorada, donde hombres armados atacaron a personas que se encontraban en el lugar, con saldo de un hombre muerto y un trabajador herido. La agresión en una zona turística vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de un municipio cuya economía depende, en buena medida, de la confianza de quienes lo habitan y lo visitan. Pero la violencia no se limita a los corredores turísticos. Durante el sábado y domingo se reportaron ataques en distintos sectores habitacionales, comercios y comunidades rurales. El Gobierno de Sinaloa salió este domingo a expresar su respaldo a las familias de Mazatlán, luego de los hechos de violencia registrados durante el fin de semana, incluido lo ocurrido en el establecimiento La Malinche. En un comunicado, la administración de Graciela Domínguez Nava reiteró su compromiso irrenunciable con la población y aseguró que existe coordinación entre autoridades militares, federales, estatales y municipales. También informó que hay vigilancia en carreteras, zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales. El mensaje tiene todos los ingredientes de un posicionamiento oficial: solidaridad, coordinación, compromiso y la promesa de transitar hacia un estado de paz y tranquilidad. Lo que no tiene son detalles sobre acciones adicionales, resultados operativos o medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes viven, trabajan y visitan el puerto. Mientras tanto, los sectores productivos de Mazatlán siguen necesitando algo más que palabras de respaldo: condiciones para abrir sus negocios, trabajar y desarrollar sus actividades sin miedo. Porque la paz no se construye a punta de comunicados ni la tranquilidad llega por decreto. Y en Mazatlán, a estas alturas, las promesas ya no son suficientes.

Buen Fin, malas ventas