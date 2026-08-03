Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El propio DIF reconoce que actúa cuando tiene conocimiento de estos casos. Si lo tuvo, ¿qué intervención se realizó? ¿Fue suficiente? ¿Hubo seguimiento? ¿Participaron otras dependencias? Si no lo tuvo, entonces también hay un problema: los mecanismos para detectar y atender a personas en situación de calle o posible desplazamiento siguen siendo reactivos, no preventivos.

A conejo ido, piedrazo al matorral

El DIF Culiacán asegura que acompañó a la familia del hombre que murió en la Plazuela Obregón, que gestionó los gastos funerarios junto con el DIF Sinaloa y que ahora se investiga si la víctima era una persona desplazada por la violencia. Todo eso era necesario. Pero ocurrió después. La pregunta incómoda sigue siendo otra: ¿qué pasó antes de que muriera? Porque si las versiones son ciertas y ya existía un reporte previo a la autoridad municipal sobre una persona viviendo en condiciones de vulnerabilidad en un espacio público, entonces el debate no puede limitarse a quién pagará el funeral. Debe centrarse en por qué la atención institucional no alcanzó para evitar el desenlace. El propio DIF reconoce que actúa cuando tiene conocimiento de estos casos. Si lo tuvo, ¿qué intervención se realizó? ¿Fue suficiente? ¿Hubo seguimiento? ¿Participaron otras dependencias? Si no lo tuvo, entonces también hay un problema: los mecanismos para detectar y atender a personas en situación de calle o posible desplazamiento siguen siendo reactivos, no preventivos. Tampoco deja de llamar la atención que, dos días después, aún no exista claridad sobre si el hombre era víctima de desplazamiento forzado. En Sinaloa, donde miles de personas han abandonado sus comunidades por la violencia, esa incertidumbre revela otro vacío: el Estado todavía batalla para identificar, registrar y acompañar oportunamente a quienes terminan fuera de cualquier red institucional. Es positivo que las autoridades ofrezcan respaldo a la familia y cubran los gastos funerarios. Sería injusto minimizar ese gesto. Pero ninguna ayuda posterior compensa una atención que pudo haber llegado antes. Las instituciones suelen medir su capacidad de respuesta por la rapidez con la que reaccionan ante una tragedia. Tal vez habría que empezar a medirlas por las tragedias que logran evitar.

Saquen paraguas, impermeables... y alisten los abanicos

Luego de una jornada qué cerró la semana con varios días de lluvia, algunos con vientos huracanados y tormentas eléctricas, la noticia que llama la atención es que habrá justo más lluvias, mucha actividad eléctrica y mucho mucho calor. El último reporte que compartió ayer por la noche el doctor Juan Espinosa Luna fue de que esperaban “tormentas simultáneas en Sinaloa”. Las lluvias, según el reporte del especialista, afectarán a los municipios de Eldorado, Navolato, y una buena parte de Culiacán, Salvador Alvarado, Mocorito, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y Ahome, sobre todo en el valle de El Carrizo que se esperan con mucho viento, actividad eléctrica y lluvia copiosa. Sin embargo la advertencia también de Espinosa Luna es que esta actividad meteorológica provocará condiciones de sensación “térmica extrema y humedad muy alta”. El especialista también recalcó que las lluvias por la noche tuvieron que ver con esa sensación térmica, que fueron tormentas de rápida formación, pero que las condiciones próximas “está más allá de lo estimado”, ya que casi afecta a medio estado hasta el momento y todavía esperan que con las horas se sume más actividad en el sur de Sinaloa, aunque con lluvias menos intensas. La recomendación es que con estas condiciones siempre haya cuidados extremos y se preparen para lluvias fuertes.

Cascabel de la verdad al gato

Vaya que la temperatura se notó este viernes en Sinaloa luego de que los aspirantes a la Coordinación Estatal de Morena acudieron a la Ciudad de México para reunirse con la raza de Morena de la capirucha. La jornada resultó muy tensa, porque todos creíamos que ya se iba a anunciar quién iba a ser el elegido, cosa que todos ya sabemos, lo que provocó una serie de comentarios y actitudes en redes sociales que ya casi casi los más brutos enseñaron a cuál crayola le van y hasta renegaron y pedorrearon a los demás. Primero comenzaron con la filtración de algunas fotografías de la reunión para algunos periodistas. Las fotos fueron “analizadas” en busca de señales, primero porque alguien no aparecía, luego por la posición en la que estaban. Además de Imelda, Graciela, la doctora Guerra, Estrella, Rodolfo, El Frijol, Tomás, López Campos y Vargas Landeros. La crítica más directa se la aventó María Inés Pérez Corral, la ex Secretaria del Bienestar estatal, quien se les fue a la yugular al publicar una fotografía en la que no aparece Imelda Castro. Muchos han cuestionado la crítica de Pérez Corral, pero hay algo innegable que a ella nadie le puede negar, que es haber sufrido con Morena desde el comité municipal, cargando lonas con otra veintena, haciendo manifestaciones y protestas por la Obregón cuando nadie los pelaba. “Ninguno de ellos nos ayudó a construir Morena, ninguno de ellos nos ayudó a dar a conocer el proyecto de nación, ninguno de ellos le importa la gente”, dijo a rajatabla. Luego señala una estrategia que ya ha sido recurrente en otras ocasiones, que los suspirantes, aún y que saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar algo, se inscriben de todos modos, porque al final los elegidos tendrán la obligación de negociar con ellos con alguna propuestas, posición o un cargo que los deje satisfechos. Los dichos de María Inés no están muy fuera de lugar, al recordar que quienes están ahí no hicieron nada por construir y haberle chingado con Morena desde el principio, sobre todo la raza apadrinada cómo López Campos o Estrella, el Chapulín Vargas Landeros y “El Frijol” Ibarra, que anduvieron boteando en otros partidos Y si nos apuran mucho, ni Imelda, ni Tere ni Graciela, todas perredistas y que se pasaron a Morena ya con el tsunami de AMLO, igualitito que el Gobernador Rubén Rocha Moya que ya ni militaba en el PRD. Ni hablar, pues es lo que hay. Pero volviendo al tema de María Inés, al final lanza otra pregunta muy acorde: Van, se anotan en bola y ya con eso en la mesa de negociación para lo que sigue, pero, ¿con qué negociarán? Ya nos imaginamos a varios desubicados: ¡si no me dan esto, me voy! Uuuuuuyyyy, sí, no se vaya a acabar Morena por cualquiera de sus ausencias. ¡FOUL!... El contrato que el Gobierno de Sinaloa hizo para la conferencia de prensa La Semanera sigue vigente, pero ¡ya van 13 lunes que Yeraldine Bonilla no las hace!

A conejo ido, piedrazo al matorral

El DIF Culiacán asegura que acompañó a la familia del hombre que murió en la Plazuela Obregón, que gestionó los gastos funerarios junto con el DIF Sinaloa y que ahora se investiga si la víctima era una persona desplazada por la violencia. Todo eso era necesario. Pero ocurrió después. La pregunta incómoda sigue siendo otra: ¿qué pasó antes de que muriera? Porque si las versiones son ciertas y ya existía un reporte previo a la autoridad municipal sobre una persona viviendo en condiciones de vulnerabilidad en un espacio público, entonces el debate no puede limitarse a quién pagará el funeral. Debe centrarse en por qué la atención institucional no alcanzó para evitar el desenlace. El propio DIF reconoce que actúa cuando tiene conocimiento de estos casos. Si lo tuvo, ¿qué intervención se realizó? ¿Fue suficiente? ¿Hubo seguimiento? ¿Participaron otras dependencias? Si no lo tuvo, entonces también hay un problema: los mecanismos para detectar y atender a personas en situación de calle o posible desplazamiento siguen siendo reactivos, no preventivos. Tampoco deja de llamar la atención que, dos días después, aún no exista claridad sobre si el hombre era víctima de desplazamiento forzado. En Sinaloa, donde miles de personas han abandonado sus comunidades por la violencia, esa incertidumbre revela otro vacío: el Estado todavía batalla para identificar, registrar y acompañar oportunamente a quienes terminan fuera de cualquier red institucional. Es positivo que las autoridades ofrezcan respaldo a la familia y cubran los gastos funerarios. Sería injusto minimizar ese gesto. Pero ninguna ayuda posterior compensa una atención que pudo haber llegado antes. Las instituciones suelen medir su capacidad de respuesta por la rapidez con la que reaccionan ante una tragedia. Tal vez habría que empezar a medirlas por las tragedias que logran evitar.

Saquen paraguas, impermeables... y alisten los abanicos

Luego de una jornada qué cerró la semana con varios días de lluvia, algunos con vientos huracanados y tormentas eléctricas, la noticia que llama la atención es que habrá justo más lluvias, mucha actividad eléctrica y mucho mucho calor. El último reporte que compartió ayer por la noche el doctor Juan Espinosa Luna fue de que esperaban “tormentas simultáneas en Sinaloa”. Las lluvias, según el reporte del especialista, afectarán a los municipios de Eldorado, Navolato, y una buena parte de Culiacán, Salvador Alvarado, Mocorito, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos y Ahome, sobre todo en el valle de El Carrizo que se esperan con mucho viento, actividad eléctrica y lluvia copiosa. Sin embargo la advertencia también de Espinosa Luna es que esta actividad meteorológica provocará condiciones de sensación “térmica extrema y humedad muy alta”. El especialista también recalcó que las lluvias por la noche tuvieron que ver con esa sensación térmica, que fueron tormentas de rápida formación, pero que las condiciones próximas “está más allá de lo estimado”, ya que casi afecta a medio estado hasta el momento y todavía esperan que con las horas se sume más actividad en el sur de Sinaloa, aunque con lluvias menos intensas. La recomendación es que con estas condiciones siempre haya cuidados extremos y se preparen para lluvias fuertes.

Cascabel de la verdad al gato