Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

A Merary Villegas le salió cara la asamblea informativa, al menos en términos de cortesía con la ciudadanía. Para ocupar la Concha Acústica del Parque Constitución, terminó desplazando a unas 150 niñas que llevaban meses preparando una demostración de danza. Vaya manera de promover la participación ciudadana: una asamblea para hablarle a la gente y unas niñas a las que nadie parece haber considerado.

El error de creerse

una prioridad

A Merary Villegas le salió cara la asamblea informativa, al menos en términos de cortesía con la ciudadanía. Para ocupar la Concha Acústica del Parque Constitución, terminó desplazando a unas 150 niñas que llevaban meses preparando una demostración de danza. Las tres academias tenían programada su presentación desde abril. No se trataba de un evento improvisado ni de una ocurrencia de último minuto: había niñas ensayando de lunes a jueves, familias organizándose y personas que viajaron desde otras comunidades para verlas bailar. Pero el domingo, cuando llegaron al parque, se encontraron con que el espacio ya estaba ocupado por una actividad política encabezada por la Diputada federal de Morena. La solución fue mandar a las bailarinas a unas canchas deportivas, esperar bajo el sol y conseguir una carpa pagada, según denunciaron las propias familias. Todo mientras el termómetro rondaba los 40 grados y, de acuerdo con el testimonio de una madre, un niño presentó síntomas de golpe de calor. Vaya manera de promover la participación ciudadana: una asamblea para hablarle a la gente y unas niñas a las que nadie parece haber considerado. El problema es que un acto partidista termine imponiéndose sobre una actividad previamente programada. Y aquí hay preguntas que no deberían quedar bailando en el aire: ¿quién autorizó el uso de la Concha Acústica para la asamblea?, ¿por qué no se previno el conflicto de horarios?, ¿quién decidió que las niñas debían cambiar de sede a media mañana y bajo esas condiciones? En Morena se habla mucho de escuchar a la ciudadanía, de trabajar por las familias y de poner a la niñez en el centro. El domingo, en el Parque Constitución, las familias tuvieron que hacerse escuchar para defender algo tan elemental como el derecho a realizar una actividad que llevaban meses preparando. Si la aspiración de Merary es encabezar la coordinación municipal de Morena en Culiacán, convendría que empezara por algo básico: entender que los espacios públicos no son extensiones de las agendas partidistas y que la gente no tiene por qué hacerse a un lado para que la política tenga escenario. Las niñas finalmente bailaron, pero lo hicieron después de una hora de espera, en otra sede y bajo una carpa improvisada.

El ridículo sin límites

En las últimas semanas hemos escuchado el rugidero de tripas que se trae el Diputado local Serapio Vargas, desesperado por llamar la atención para sumar popularidad y poder disputar el proceso por la coordinación de la 4T de Culiacán. Este compa ya tiene un par de legislaturas cobrando en el Congreso del Estado sin más esfuerzo que estar presente en las sesiones ni más utilidad que cobrar y repartir recursos del erario. Sinaloa vivió varias crisis en el campo durante su estancia como Legislador, tantas que hubo necesidad que los productores del campo salieron a las calles. Hubo exigencia de gestión para Gobierno estatal y el Congreso para mejorar precios de cosechas, hubo exigencias de pagos atrasados, hubo exigencias del campo por mejora de apoyos para mantenerse competitivos y este Serapio fue igual de protagonista en esos menesteres lo mismo que usted y nosotros, es decir nada de nada. Pues de la Legislatura pasada, lo único por lo que se le recuerda es por sus absurdas y ridículas ideas como un proyecto de una playa nudista que sólo quedó en el humo de su cabeza, pero como se hizo viral justo por lo inverosímil, creyó que era suficiente para su popularidad. Igual que Pedro Lobo con el tema de una supuesta iniciativa para prohibir a los centros comerciales a cobrar el estacionamiento. Pues resulta que hizo el intento de ser viral nuevamente, ahora para lo de la coordinación, yendo nuevamente a la playa donde según quería aterrizar el proyecto de la playa nudista con el ridículo llamado de “vamos hablando ya en serio, plebes”, como si alguien lo fuera a tomar en serio. Y como no le dio resultado, pues ahora se grabó quitándose los zapatos y metiéndose en un dren lodoso para hablar de infraestructura, algo que evidentemente hace para llamar la atención, insistimos, para el proceso de la coordinación, cómo no lo hizo mientras fue Diputado. Evidentemente porque es algo que no le importa. ¿Con quién crees que estás tratando, Serapio?

Parece que será Antonio... si Vargas quiere

Pues bajita la mano y sin hacer mucho ruido, en Ahome ya se registró el actual Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, para someterse al proceso de ser el próximo coordinador de la 4T en aquel municipio del norte. El camino parece estar pavimentado para Antonio Menéndez, puesto que ha sabido aprovechar este relevo que se ha aventado en la silla de la Alcaldía, después del desafuero que se le aplicó a Gerardo Vargas Landeros. Sin embargo, ya sabemos que a Gerardo Vargas siempre se ha mantenido en la palestra, basta con recordar que aún y después de los señalamientos en su contra, que supuestamente cometió durante su estancia como Presidente Municipal, y que precisamente fueron las razones por las que que lo chirrinearon, este amigo apareció muy orondo, registrándose para ser el coordinador estatal de la 4T. Queremos creer que sus posibilidades y su carrera política están más acabados que MunRa, la momia extraterrestre que peleaba contra LeonO y los Thundercats, pero pues justo por lo mismo puede volver a aparecer como el inmortal personaje. Sabrá de qué moreno influyente estará agarrado allá arriba, por lo que aún no podemos descartarlo. ¡FOUL!... El anuncio de Mapasin sobre los 300 siniestros viales que se registraron el mes pasado es otra cosa por la que tenemos que preocuparnos... ¡son 10 accidentes diarios!

El error de creerse

una prioridad

A Merary Villegas le salió cara la asamblea informativa, al menos en términos de cortesía con la ciudadanía. Para ocupar la Concha Acústica del Parque Constitución, terminó desplazando a unas 150 niñas que llevaban meses preparando una demostración de danza. Las tres academias tenían programada su presentación desde abril. No se trataba de un evento improvisado ni de una ocurrencia de último minuto: había niñas ensayando de lunes a jueves, familias organizándose y personas que viajaron desde otras comunidades para verlas bailar. Pero el domingo, cuando llegaron al parque, se encontraron con que el espacio ya estaba ocupado por una actividad política encabezada por la Diputada federal de Morena. La solución fue mandar a las bailarinas a unas canchas deportivas, esperar bajo el sol y conseguir una carpa pagada, según denunciaron las propias familias. Todo mientras el termómetro rondaba los 40 grados y, de acuerdo con el testimonio de una madre, un niño presentó síntomas de golpe de calor. Vaya manera de promover la participación ciudadana: una asamblea para hablarle a la gente y unas niñas a las que nadie parece haber considerado. El problema es que un acto partidista termine imponiéndose sobre una actividad previamente programada. Y aquí hay preguntas que no deberían quedar bailando en el aire: ¿quién autorizó el uso de la Concha Acústica para la asamblea?, ¿por qué no se previno el conflicto de horarios?, ¿quién decidió que las niñas debían cambiar de sede a media mañana y bajo esas condiciones? En Morena se habla mucho de escuchar a la ciudadanía, de trabajar por las familias y de poner a la niñez en el centro. El domingo, en el Parque Constitución, las familias tuvieron que hacerse escuchar para defender algo tan elemental como el derecho a realizar una actividad que llevaban meses preparando. Si la aspiración de Merary es encabezar la coordinación municipal de Morena en Culiacán, convendría que empezara por algo básico: entender que los espacios públicos no son extensiones de las agendas partidistas y que la gente no tiene por qué hacerse a un lado para que la política tenga escenario. Las niñas finalmente bailaron, pero lo hicieron después de una hora de espera, en otra sede y bajo una carpa improvisada.

El ridículo sin límites

En las últimas semanas hemos escuchado el rugidero de tripas que se trae el Diputado local Serapio Vargas, desesperado por llamar la atención para sumar popularidad y poder disputar el proceso por la coordinación de la 4T de Culiacán. Este compa ya tiene un par de legislaturas cobrando en el Congreso del Estado sin más esfuerzo que estar presente en las sesiones ni más utilidad que cobrar y repartir recursos del erario. Sinaloa vivió varias crisis en el campo durante su estancia como Legislador, tantas que hubo necesidad que los productores del campo salieron a las calles. Hubo exigencia de gestión para Gobierno estatal y el Congreso para mejorar precios de cosechas, hubo exigencias de pagos atrasados, hubo exigencias del campo por mejora de apoyos para mantenerse competitivos y este Serapio fue igual de protagonista en esos menesteres lo mismo que usted y nosotros, es decir nada de nada. Pues de la Legislatura pasada, lo único por lo que se le recuerda es por sus absurdas y ridículas ideas como un proyecto de una playa nudista que sólo quedó en el humo de su cabeza, pero como se hizo viral justo por lo inverosímil, creyó que era suficiente para su popularidad. Igual que Pedro Lobo con el tema de una supuesta iniciativa para prohibir a los centros comerciales a cobrar el estacionamiento. Pues resulta que hizo el intento de ser viral nuevamente, ahora para lo de la coordinación, yendo nuevamente a la playa donde según quería aterrizar el proyecto de la playa nudista con el ridículo llamado de “vamos hablando ya en serio, plebes”, como si alguien lo fuera a tomar en serio. Y como no le dio resultado, pues ahora se grabó quitándose los zapatos y metiéndose en un dren lodoso para hablar de infraestructura, algo que evidentemente hace para llamar la atención, insistimos, para el proceso de la coordinación, cómo no lo hizo mientras fue Diputado. Evidentemente porque es algo que no le importa. ¿Con quién crees que estás tratando, Serapio?

Parece que será Antonio... si Vargas quiere