“El domingo, Movimiento Ciudadano denunció ante el IEES que gente armada amenazó a sus brigadistas en Escuinapa”.

Les cayó chamba

Muy pocos caben

en este ring

Será porque no tienen dinero ni recursos y no hay ni para camisetas, gorras, calcomanías, bueno ni para trípticos..

Las campañas ya se calentaron, claro que sólo en algunos casos y candidaturas, porque la verdad hay candidatos que no los conoce nadie. Y hay algunos que de plano no se ponen en ningún crucero para de perdida saber que andan contendiendo.

Obsesión por

los programas

Prometer no cuesta nada, en campaña todo es posible, hasta que los políticos llegan al poder y les entra una especie de amnesia .

Sabe que la gente vota con el bolsillo y si está en riesgo un beneficio que les llega cada, harán lo posible para que no suceda.

Al PRI le encanta decir que Morena ha hecho todo mal, pero la vida es de claroscuros, no solo de blancos y negros, y el PRI sabe a la perfección que el apoyo a los adultos mayores ha gustado mucho, así como el de los jóvenes que van a la escuela.

Por ello, el priista hace énfasis en los programas sociales y llama a que no se dejen engañar.

Mario Zamora sabe a la perfección que si quiere ganar la Gubernatura de Sinaloa tiene que convencer a la ciudadanía que los apoyos que le otorga el Gobierno federal no desaparecerán si él es el próximo Gobernador.

Las montañas que movió Rodolfo

Ya pasó lo de Capitán, perro muy querido en Culiacán que fue envenenado, y aún se desconoce quién lo hizo, no dejemos que el asesinato de Rodolfo quede totalmente impune.

También estas manifestaciones, sobre todo la megaprotesta del domingo en Los Mochis, es un grito a las autoridades del Estado, a que apresuren las condiciones para que no haya más impunidad en violencia contra estos animales.

No hay mayor agradecimiento que el de un perro rescatado de la calle.

A los mochitenses les dolió lo que pasó, pero ese dolor no sólo se quedó en este Municipio, sino que llegó a Culiacán y a la Ciudad de México, donde salió gente a las calles con sus mascotas, para exigir un castigo a quienes cometan estos actos de violencia contra los animalitos.

¿Y Quirino?

El que ha andado muy calladito últimamente es el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, que ha convocado a muy pocos eventos desde que inició el periodico de campañas del actual proceso electoral.

Al priista le gusta organizar eventos a diario, pero parecer ser que ahora que iniciaron las campañas, ha decidido hacerse totalmente a un lado, al menos mediáticamente.

Si así, como está, ya lo acusan de meterse a la actual elección, imagínense si activamente estuviera apoyando a un candidato.

Mucha gente habla que el gallo del góber para esta elección no era Mario Zamora, pero pues a nuestro Quirino no le quedó de otra más que apoyarlo, al punto que la mayoría de su equipo de comunicación ya está con Mario, y sus mismos secretarios, ya andan apoyando activamente al Senador con licencia.

Mucho se habla de que el Gobernador no ha salido a la luz pública dado que está orquestando el triunfo de Zamora desde las sombras, la verdad, no sé si ustedes piensen eso, lo que es verdad es que, Quirino es amigo de todos, tanto si gana Mario o gana Rubén Rocha Moya, a quien tuvo de asesor durante su Gobierno, a él no le pasará nada, sobre todo, porque también tiene la bendición del jefe de jefes de los morenistas, Andrés Manuel López Obrador.