Y una gran papa caliente para el mazatleco-escuinapense que en varios países ha destacado su trayectoria en la cuestión alimentaria, agroindustrial y hasta de genética, y por supuesto de innovación y desarrollo

Sinaloa en el Gabinete

Los santos al revés respondieron al agro sinaloense y les concedió un paisano al frente de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México en la gestión que está por iniciar el 1 de octubre.

El anuncio de Claudia Sheinbaum ayer que reveló seis puestos clave de su Gabinete cumplió los augurios que habían destapado a Julio Berdegué Sacristán como titular de la dependencia que tiene a su cargo todo el sector agrícola, ganadero y de desarrollo rural en el País.

Así que un gran guiño de la futura Presidenta hacia Sinaloa. Y una gran papa caliente para el mazatleco-escuinapense que en varios países ha destacado su trayectoria en la cuestión alimentaria, agroindustrial y hasta de genética, y por supuesto de innovación y desarrollo.

Y decimos papa caliente porque en este País, cuya agricultura y desarrollo rural han pasado las de Caín las últimas décadas, hay problemas y conflictos no sólo en Sinaloa sino en casi todas las entidades.

Desde el asunto de la crisis hídrica, es decir, la sequía, hasta la problemática del aguacate en Michoacán y la gran crisis de granos en todo el territorio nacional, pasando por la pesca, lo que es un hecho es que Berdegué va a andar bastante atareado.

¿Cómo dar certidumbre al gran campo mexicano?, sería para empezar y para terminar el gran reto de Berdegué Sacristán.



Bonita bienvenida

Este jueves por la tarde el Alcalde Édgar González y la futura Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez tendrían su primera reunión formal en el despacho de Presidencia, luego del proceso electoral, para iniciar con la transición de la administración.

Después de una polémica y retadora declaración dada por el Alcalde, en donde anunció la adición de un inciso a la Ley de Gobierno Municipal, en dónde se incluye al Cabildo en la discusión de las peticiones del contrato colectivo de los miembros del Stasam, se armó tremendo zafarrancho.

Y es que, si bien la líder del sindicato tenía reunión con el Alcalde a las 13:30 horas, Laura Tirado se le adelantó y no llegó sola, venía respaldada por decenas de trabajadores que se plantaron afuera de Presidencia a ejercer presión.

La agenda marcaba una cita media hora después con Estrella, pero esta vez la estrella brilló pero por su ausencia, nunca se presentó en el Ayuntamiento y el Alcalde salió de “emergencia” por otra de las puertas del edificio y directo a su camioneta.

Al parecer no quisieron bautizar a la nueva Alcaldesa con este desagradable suceso y tal como lo confirmaron sus historias de Facebook, la reunión con el Edil se llevó a cabo de manera discreta en el restaurante Los Huevos Días.

Acudió el próximo Cuerpo de Regidores, la Síndica Procuradora electa y por supuesto el Alcalde y la futura Alcaldesa, que de no haber cambiado de sede la reunión, habría recibido una bienvenida no muy grata. Esperemos no sea un mal augurio de lo que se le viene el próximo trienio.



‘Ya estuvo suave’, como dice la chaviza

Raro en él, pero el Diputado Sergio Mario Arredondo se vio algo intenso cuando le preguntaron por una reforma que se maneja en el Congreso del Estado, que va de proponerle al Congreso de la Unión una reforma al Código de Procedimientos Penales.

Verá, en México hemos sido testigos de muchos procesos que pasan los años y nomás no vemos avance, y Sinaloa no es la excepción, porque tenemos, por ejemplo, a los ex alcaldes Jesús Estrada Ferreiro y “El Químico” Benítez, pero los más míticos son nuestra legendaria pandilla que opera en la UAS, ya sabe, Jesús Madueña, Robespierre Lizárraga y compañía.

Estos personajes ya han sido reconocidos por la raza de los juzgados como señores que rascan mucho en la Ley para hallar la manera de diferir audiencias, postergar procesos, meter amparos sin sentido, cambiar de abogados como si fueran calcetines, entre otras.

Los más conocidos por esto son los uaseños, que a cada rato se enferman ellos o sus abogados, olvidan las carpetas de investigación, y en general hacen de todo con tal de no dar aclaraciones.

Y lo más grave es que la Ley se los permite, porque no hay regulación para estos recursos, no hay límites, hay rienda suelta al exceso de estas garantías legales, y la verdad es que sí son necesarias para aspirar a tener una verdadera justicia.

Retomando al Diputado Arredondo Salas, que ha sido de los más críticos de la situación en la UAS, fue claro y directo con que estas propuestas de reformas fueron motivadas por la infinidad de marrullerías que han sacado los uaseños.

Si en algo tuvo razón el Diputado es que lo más importante de todos los procesos judiciales de las autoridades de la UAS es precisamente esclarecer si hubo daños, si hubo perjuicio contra la Universidad por parte de sus funcionarios, porque es lo mínimo que merece la gente.

Y si los Madueña, Robespierre y demás son inocentes, no tienen nada qué temer, que demuestren su inocencia, es más, si permitieran que estos procesos transcurrieran con normalidad, hasta se verían mejor.

Pero no, desafortunadamente optaron desde el principio por amparos contra esto, contra aquello, marcha aquí, bloqueo allá, en fin, episodios muy grises en la historia de la casa rosalina, por mucho que quieran venderla como algo heroico.