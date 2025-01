El plan es que a nivel nacional sumen 10 millones de afiliados a Morena, y al estado de Sinaloa Luisa María Alcalde dejó de tarea sumar a más de 260 mil personas, pero lo que no se consideró cuando se hizo este reparto de metas fue que la popularidad de la autoridad federal y estatal bajaría en el estado debido a la crisis de seguridad.

Tapar el sol con un dedo

Difícil que en estos tiempos, entes completos y muchas veces con mandos autoritarios y opacos, puedan salir bien librados de intentos de ocultar información en plena época actual, en la que todo mundo tiene acceso a tomar fotos, videos y sobre todo compartir en redes sociales.

Por eso es que las pifias que hoy pueden comprobarse a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por seguir al pie de la letras las órdenes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, sólo se pueden sostener por cuestión de minutos, porque la verdad llega como ola de tsunami para refrescarlos de realidad.

Resulta que después de la medianoche del martes, a través de redes sociales vecinos de la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, reportaron un fuerte enfrentamiento que se extendió por lo menos un par de horas.

Conforme avanzó la madrugada supimos que este enfrentamiento fue protagonizado por grupos contrarios que todavía pelean ese territorio, pero no el llamado grupo de coordinación, conformado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, pues en un principio éstos sólo informaron que llegaron al lugar y hallaron dos vehículos abandonados, un cuerno de chivo, municiones y accesorios tácticos.

El asunto es que evidentemente quisieron minimizar el hecho, callaron en su boletín sobre los enfrentamientos y sólo hablaron de que cuando ellos llegaron, personas armadas los vieron y huyeron y dejaron las cosas abandonadas.

Pero la realidad, principalmente porque las redes sociales ya habían tenido su efecto y además adelantaron que había militares heridos, los zangoloteó y los hizo cambiar la versión un par de horas después, en la conferencia de la Vocería de la SSP.

Resulta que, pues sí, tuvieron un intercambio de balazos y dos militares resultaron heridos en la refriega y al huir, los agresores dejaron los vehículos, un arma, municiones y equipo táctico.

Ojalá entiendan que aunque la gente tiene miedo, van a decir qué está pasando, y que los enfrentamientos armados ya no se pueden ocultar detrás de un boletín como antes.

Bienvenidos al mundo moderno.

Se vale soñar, morenos

En Morena Sinaloa se preparan para afiliar a más de 260 mil militantes, como ya lo había anunciado desde Culiacán Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

Las jornadas de afiliación arrancarán este fin de semana en varios puntos del norte de Sinaloa.

Muy ambicioso para Morena buscar hacerse de más del 10 por ciento de los votantes del estado al operar sin una estructura sólida en el estado y liderados pobremente por Merary Villegas Sánchez.

Este plan de sumar a las filas morenistas a miles de sinaloenses es un esfuerzo arrebatado del partido de hacerse de la noche a la mañana de una estructura para seguir operando, pues saben que el raite de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no les va a dar para tantos años y será una liga que ya no podrán estirar.

El plan es que a nivel nacional sumen 10 millones de afiliados a Morena, y al estado de Sinaloa Luisa María Alcalde dejó de tarea sumar a más de 260 mil personas, pero lo que no se consideró cuando se hizo este reparto de metas fue que la popularidad de la autoridad federal y estatal bajaría en el estado debido a la crisis de seguridad.

Por esta razón será complicado que Villegas Sánchez, sin ayuda del Gobernador Rubén Rocha Moya pues no le conviene involucrar su imagen con el partido ahorita, logre hacer su tarea.

Y es que Villegas Sánchez se ha arrancado en la dirigencia del partido, espacio que no se ganó, y ha adoptado una posición de funcionaria muy carente de interés social y de convicción, esto, aunado a que no es la más agradable de Aguaruto, son algunos obstáculos que el partido deberá reconocer cuando fracase en su meta de afiliación.

Por lo pronto hay que estar vigilantes a que Morena no adopte a la mala la estructura gubernamental del Gobierno estatal y federal para afiliar gente, como ya lo han hecho.

Siguen los muchachos de don Rubén

Como estará enterado por nuestra cobertura, querido lector, esta semana y la que sigue estarán marcadas por las comparecencias de las y los miembros del Gabinete estatal del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Este miércoles fue turno de los titulares de dos dependencias que fungen un papel crucial en la economía de Sinaloa, porque atienden a los sectores primarios del estado. Hablamos de Ismael Bello Esquivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; y Flor Emilia Guerra Mena, de Pesca y Acuicultura.

El primero de ellos salió relativamente bien parado de este encuentro con la 65 Legislatura, con una sensata exposición de resultados y las esperadas preguntas medio incendiarias de parte de la Oposición.

Los principales focos de alerta para el Secretario Ismael Bello surgieron en torno a la crisis hídrica que vive Sinaloa, la cual no es propiamente de este año, pero que para 2025 sí luce más crítica; y el otro tema fue la recuperación del estatus zoosanitario.

Hasta cierto punto, sus respuestas permitieron guardar la imagen que quiere transmitir el Gobernador respecto a su administración.

En cambio, Flor Emilia Guerra se mostró más deschongada ante la 65 Legislatura, influido un poco porque varios de los que tenía enfrente fueron sus compañeros durante la 64 Legislatura, aunque haya sido poco tiempo antes de integrarse al Gabinete.

Saliéndose un poco de la diplomacia que se acostumbra en estos eventos, la titular de Pesca y Acuicultura respondió en modo rockstar a la Diputada del PRI, Paola Gárate, a quien dejó más enchilada que un gringo jubilado probando el aguachile en Mazatlán.

“Yo sólo soy Secretaria de Pesca, yo no controlo la violencia ni el aumento a la gasolina, y no son seis años que lleva este gobierno, sólo son tres años... Si bien no ha habido un presupuesto exclusivamente para acuacultura, ahí se los dejo de tarea, ustedes son los que aprueban los presupuestos, no yo”.

¿Cómo la ve?