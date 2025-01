Y hablando de los primeros pronunciamientos públicos del Secretario, decepcionó un poco volver a escuchar eso que “somos más los buenos que los malos”, que independientemente de que estemos o no de acuerdo con ello, es indigno que una autoridad de seguridad utilice un argumento tan trillado. Resulta así, sobre todo porque eso no ayuda ni a los restauranteros que han cerrado, ni a las empresas que han quebrado, y mucho menos a las familias que han sufrido alguna afectación o pérdida de un ser querido.

Versiones encontradas de un tema tan grave

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apuntó no tener información específica sobre el centro de monitoreo clandestino localizado en la colonia Las Quintas en Culiacán.

Incluso el Mandatario estatal declaró que en la mesa de seguridad, la reunión diaria entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, nadie de los presentes tenía detalles del decomiso del equipo del centro de monitoreo clandestino a un día de este operativo.

Tampoco queda claro si el centro clandestino fue localizado por dedazo, por casualidad, o por labores e inteligencia de autoridades en materia de seguridad.

Es sumamente preocupante que por algo tan relevante, un caso de una magnitud nunca antes vista que atenta en diferentes niveles a la seguridad pública, el Gobierno de Sinaloa no esté informado, si es que esta declaración de Rocha en realidad no es un desvío para que no sea él el cuestionado por este hallazgo sino la autoridad federal.

Imagínese usted, ser observados a todas horas por personas que operan al margen de la ley, y conocen las ubicaciones en tiempo real de sus objetivos, y también de las autoridades para seguirlas evadiendo.

Lo curioso de este asunto es que el Gobernador Rocha Moya se deslindó del tema y declaró no saber del mismo, pero minutos antes de la declaración del Gobernador, en la conferencia de prensa de la Vocería del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno, dijo que el C4i gubernamental no estaba comprometido a pesar de este espacio montado de un mismo sistema clandestino.

El Secretario al parecer está más informado que el propio Gobernador, pues por una parte se dice que hay una investigación en curso para entender cómo funcionaba este centro clandestino, y por otra Feliciano Castro se asume como la autoridad encargada para declarar por encima de los conocimientos del Gobernador.

El primer acercamiento, que sirva de escarmiento

Finalmente le conocimos el rostro al Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, un mes después de que llegó al estado como el principal mando de las autoridades locales en materia de seguridad.

Tuvo que ser una obligación de Ley, como lo es la comparecencia por la glosa del Tercer Informe de Labores del Gobierno, lo que motivó al General Schazarino para dar la cara como uno de los mayores responsables de la seguridad en la entidad.

Sobre los resultados del informe, fue buena acción de parte de la Secretaría exponer las 57 detenciones en el periodo que tiene Óscar Rentería en Sinaloa, principalmente para intentar justificar el cargo y sueldo que ha percibido en este tiempo.

Del resto del informe de resultados de la Secretaría, es válido apuntar que se aprovechó el hueco que quedó en el periodo de noviembre y hasta el 20 de diciembre del 2024, que no entran ni en el Tercer Informe ni en el periodo de Schazarino, para saltárselos, y hacer como que en ese mes y medio no ocurrió absolutamente nada.

La labor de Óscar Rentería Schazarino en Sinaloa no se trata de salir a decir que hay más gente buena que mala, se trata de impedir que justamente esa gente mala que él señala, deje vivir en paz a los buenos que tanto resalta.

Hubiera estado bueno que el General explicara de qué sirve que haya más gente buena que mala en Sinaloa, si la gente buena está encerrada, con miedo, sufriendo las consecuencias de lo que hace la gente mala, sin que nadie los detenga ni castigue.

Y en otro aspecto, mención especial a la minuciosa estrategia que se montó el equipo de la SSP para evitar que el Secretario fuera abordado por la prensa antes de su comparecencia. Hasta montaron mejor el operativo “anti-medios”, que muchos de los movimientos que tanto presume la corporación.

Es vergonzoso ver estos comportamientos de alguien que tendría que buscar presentarse ante la ciudadanía para construir confianza.

Otro espaldarazo a Rocha Moya

Como muchos pensábamos, cuando dijeron que habría una reunión de legisladores federales de Morena en Sinaloa, todo fue para dar un nuevo espaldarazo de confianza al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que se desató un nuevo vendaval de críticas por mentir sobre la situación en Sinaloa.

Era tan obvio, que si hubiera chanza les habríamos puesto como respuesta el sticker del payaso Chuponcito que dice “Es Correcto” a la cuestión de que venían a hacerle a ratificar a Rocha.

Ayer, un hotel del centro de Culiacán fue la sede para la reunión de los legisladores federales de Morena de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y pues el coordinador Ricardo Monreal Ávila fue el encargado de dar el mensaje.

“Quiero expresarle al señor Gobernador, a nombre de todo el grupo parlamentario, todo nuestro respaldo, nuestro aprecio y nuestra seguridad de que habrá de recobrar toda la tranquilidad y el desarrollo de Sinaloa”, dijo el diputado Monreal Ávila.

Luego comenzó a desmenuzar lo que cínicamente para ellos, los morenistas, son mensajes de golpeteo político, ignorando y menospreciando por esa mera acción lo que de verdad vivimos los sinaloenses por esta guerra intestina del Cártel de Sinaloa.

“Y por eso, señor Gobernador, decidimos hacer aquí la reunión todos”, dijo.

Hasta acá en el edificio de Noroeste sonó el poñoñoñoño.

Que porque todos queremos que Sinaloa recobre rápido su tranquilidad y que en todo el País se den cuenta de que Sinaloa está con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la Federación y con el respaldo de la mayoría de los diputados federales.

Obvio que tata Rocha agradeció el respaldo otorgado por los diputados morenistas en su visita a Sinaloa y elogió el trabajo de las Fuerzas Armadas.

En donde sí de plano flaqueó fue cuando habló de que estos problemas hay que enfrentarlos todos los gobernadores o gobernadores “con la debida firmeza”.

Y la chifleta es porque es precisamente una de las más grandes críticas, la falta de firmeza, que esta raza, sobre todo los militares, piensa que es lo mismo que esconder todos los eventos fuertes que ocurran.

Pero pues, en fin, seguramente piensan que con eso ya le abonaron a Sinaloa en su crisis.

Por cierto, como ya también ha sido una costumbre de parte de Morena, ¿qué creen?, pues que la reunión fue a puerta cerrada. Ni hablar.

