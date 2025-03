La situación debe recaer en manos de las autoridades de investigación, pues si estas muertes no pudieron evitarse es necesario exigir la no impunidad, pero no hay indicios para suponer que las indagatorias han sido exitosas pues no hay pesquisas o detenciones por la muerte de estos niños. Ni antes, ni durante, ni después.

Si será pillo... una más de Vargas No sabemos si es bueno o malo, pero ayer la sesión ordinaria del Congreso del Estado medio se prendió cuando el Diputado local, y personaje más que exótico de la política sinaloense, Serapio Vargas Ramírez, subió a tribuna para pronunciarse en contra de la reelección. Los cinco minutos de motivación de Serapio surgieron porque el Parlamento estaba discutiendo sobre el decreto que aprobó el Congreso de la Unión, respecto a prohibir el nepotismo electoral y la reelección a partir de las votaciones del 2030. Como buena coordinadora de bancada, la doctora Tere Guerra le dio chance al Diputado de la Bichi Beach para que diera su posicionamiento, pero tratándose de Serapio Vargas, lo raro es que pasara desapercibido. Y pues el bueno de Vargas Ramírez como que no aprendió del jalón de orejas que le dieron cuando renegó por aquello de la invisibilización del Día Internacional del Hombre, porque ayer agarró viada con lo de la no reelección. Usted dirá, ¿qué tiene de malo pronunciarse contra este mecanismo? Pues que igual el menos indicado para ello sería el mismo Serapio, quien actualmente es Diputado local ¡reelecto! por el Distrito 18, aunque ya nadie tiene claro si reside ahí o no, porque esa demarcación cubre mayormente el municipio de Eldorado, y Vargas hace algunos meses andaba de aprontado postulándose para Alcalde de Culiacán. Lo único cierto es que el lugar de residencia del Diputado es como las aguas frescas que vendía El Chavo del 8, porque está registrado en Eldorado, aunque sus orígenes están en Navolato, pero gracias a sus pleitos con los vecinos se sabe que vive en Culiacán. Total, que con el tema de la no reelección no se vio del todo congruente, pero ya cuando la bancada de Morena decía al equipo técnico del Congreso “apágalo, Otto, apágalo”, como en Spiderman 2, el Legislador dio muestra de su excelsa retórica y aprovechó para sacarse algunos traumas que llevaba. “Por eso hay que saber con quienes nos juntamos, porque el que con niños se acuesta amanece orinado, y hoy nos orinó el Partido Verde, nos atacó el centro de la democracia mexicana. Si, 4T, pero con los principios de Andrés Manuel López Obrador, plebes”, exclamó. Aquel derroche discursivo fue para acusar a esa facción de impedir que la reforma contra la reelección entrara en vigor en 2027, y casi casi les dice hambreados de poder, y entonces todos se pudieron imaginar el mordidón de lengua que se andaba pegando. A ver cómo le va a Serapio al interior del grupo parlamentario de Morena, porque el desliz que tuvo con la doctora Tere Guerra con eso del Día del Hombre, sumado a estos señalamientos hacia sus aliados, igual y le cuestan muy caro. La ausencia de los menores En Sinaloa la crisis de seguridad le ha arrebatado la vida a alrededor de 30 menores de edad, en hechos directos y en hechos colaterales. Esta cifra indica que al menos cada semana un adolescente, niño o niña ha sido asesinado por la guerra del Cártel de Sinaloa. Y de este tema, que lastima enormemente y no tiene reparación a la ciudadanía sinaloense, son 30 familias destrozadas por la pérdida de jóvenes y niños que deben seguir lidiando con la inseguridad estando en duelo. La situación debe recaer en manos de las autoridades de investigación, pues si estas muertes no pudieron evitarse es necesario exigir la no impunidad, pero no hay indicios para suponer que las indagatorias han sido exitosas pues no hay pesquisas o detenciones por la muerte de estos niños. Ni antes, ni durante, ni después. En el tema preventivo hace mucho que las autoridades locales están rebasadas, y en el tema de defensa de los niños se sabe que el Sipinna es una de las dependencias más débiles que actualmente tiene el Gobierno de Sinaloa y municipales, por lo que el atender estos temas recae en la Comisión de Atención a Víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Sinaloa, si es que se deja o está de acuerdo, aunque ambas instituciones que no han sido fortalecidas con presupuestos que se ajusten a la contingencia por la que atraviesa el estado. No es la intención caer en la desesperanza, pero sí reiterar que estos casos deben ser resueltos y los culpables deben pagar en cada uno de ellos, y nos toca como sociedad no dejar a las familias desprotegidas y solas ante esta lucha de justicia que deberán sortear. La reunión para ver qué hacer Para nadie ya resulta un secreto que a la más mínima duda, los morenistas luego luego se arman reuniones para hablar de temas random como el IMSS Bienestar y aprovechan para sacar a los gobernadores de sus agendas y pagar con recursos públicos viajes de partido. Por eso que este martes, el Gobernador Rubén Rocha Moya asistió, junto con los otros gobernadores morenistas, a esta nueva reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La cosa es que esta reunión sí es importante, debido al anunció del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer el 25 por ciento de aranceles a México en los próximos días. Ya todos sabemos que la medida es como una presión para que nuestro gobierno haga más para impedir el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. La reunión de ayer se realizó en Palacio Nacional y se supone que en ella se tocaron temas pertinentes a IMSS Bienestar, la estrategia federal para homologar los servicios de salud gratuitos en el país. Pero la realización de esta reunión urgía ya por la premura qué existe, primero, para dar un posicionamiento sobre la amenaza y las condiciones en la que se encuentra nuestro País, sobre todo nuestro estado Sinaloa, y lo segundo, para estudiar el impacto de la decisión gringa y tercero, algunas acciones para contrarrestar u obligarlos a dar marcha atrás a esta locura. Si bien es cierto que el origen del problema está en nuestro País, tomando en cuenta ejemplos como el hecho de que grupos criminales puedan llegar a tener tanto dinero y poder, no se entiende que sea posible sin el contubernio de los gobiernos de los tres niveles y no es de ahora sino de hace décadas. Lo peor es que no solo hay indicios de omisión, sino también de coparticipación de grupos policiales y de investigación. Solo así se puede entender también que desde los Estados Unidos haya listas completas de personas acusadas de diversos crímenes relacionados con la delincuencia organizada y en la Fiscalía General del Estado todos están limpios, pese a que muchas de sus fechorías las realizan ahí. Por eso es que se entiende que la reunión de ayer no solo fue para hablar de nuestro sistema de salud, sino de la situación y exponer las opciones que hay para tomar. Nada fácil la tendrán los morenos, pero como ya tienen años friegue y friegue que ellos sí pueden y son diferentes, pues adelante, que lo más se necesita frente a Trump es firmeza y unidad.