Una coordinación para la narrativa

Está claramente contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones. Es decir: está planeado. Está presupuestado. Está decidido.

Treinta millones 865 mil 089.94 pesos asignados a una nueva coordinación estatal que agrupa, para 2026 y 2027, producción audiovisual, pauta digital, monitoreo de redes, medición de percepción ciudadana y organización de eventos oficiales por parte del Gobierno de Sinaloa.

La apuesta es clara: fortalecer la estrategia de comunicación, profesionalizar “La Semanera”, medir cómo percibe la ciudadanía los servicios públicos y organizar eventos con logística integral. Todo bajo un mismo nombre: la de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, encabezada por Rodolfo Monreal Ávila, hermano del Diputado federal Ricardo Monreal.

Aquí hay contexto político. El propio Gobernador Rubén Rocha Moya ha relatado públicamente que Ricardo Monreal fue pieza clave en el proceso interno de Morena que terminó con su candidatura. Hoy, el hermano de ese operador político administra una de las áreas que concentrará más de 30 millones de pesos en contratos relacionados con imagen y comunicación gubernamental.

En política, las coincidencias suelen ser eso: coincidencias. Pero también suelen ser mensajes.

La mayor partida, casi 9.7 millones de pesos, será para la organización de eventos de dependencias estatales. Es decir, actos públicos donde se anuncian obras, programas y logros. Le sigue la producción y transmisión profesional de “La Semanera”, el espacio donde el Gobernador fija narrativa, responde cuestionamientos y marca agenda.

Después viene la pauta digital. Luego el monitoreo. Luego la medición de percepción.

Primero se comunica. Luego se mide cómo fue recibida la comunicación. Y, si es necesario, se ajusta el mensaje.

Nada ilegal en eso. Es, de hecho, manual básico de estrategia política moderna. Pero la pregunta no es si se puede hacer. La pregunta es si, en el momento que vive Sinaloa, los insumos y la retroalimentación que de ahí surja se usará para mejorar la manera en que se comunican las decisiones de Gobierno.

Mientras se proyectan casi 4 millones para analizar conversación en redes sociales, hay madres buscando a sus hijos desaparecidos que no necesitan estudios demoscópicos para medir su percepción del Estado. Mientras se destinan más de 4 millones para evaluar la calidad del servicio público, hay usuarios que podrían evaluar en tiempo real la eficiencia de un hospital o de una oficina recaudadora.

La comunicación institucional es necesaria. Un gobierno debe informar en tiempo y forma. Pero si lo que se invierte termina en granjas de bots y no en mecanismos reales de conversación pública, entonces no estamos ante una voluntad real de transparencia sino ante viejas prácticas de manipulación y desinformación que, lo peor de todo, ya sabemos que no sirven para nada. Si no nos cree, pregúntele a Quirino.

De las explosiones en Tepuche, la Comuna no sabe nada Resulta que en Tepuche hubo reportes de detonaciones y hasta de explosivos. La gente habló de ataques con drones, heridos, un muerto y personas privadas de la libertad. Pero cuando le preguntan al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil básicamente dice: sí, hubo reportes... pero los atendió el Ejército y el Ayuntamiento no sabe nada más. Nada.

Ni más información, ni hallazgos, ni comentarios en la mesa de seguridad. Como si las explosiones hubieran pasado en otro municipio o en otro planeta.

La explicación suena más o menos así: “Sí pasó algo, pero lo vio el Ejército, nosotros no sabemos”. Y ya. Caso cerrado.

Lo curioso es que, según nos han dicho, todos los reportes se atienden, siempre hay un primer respondiente y las autoridades van a verificar. Pero cuando llega la parte importante, qué pasó realmente, resulta que el Ayuntamiento no tiene nada que decir. Ni una pista.

Es una forma muy peculiar de gobernar para algo tan serio: hay explosiones, posibles drones con explosivos, gente herida... pero el Municipio no tiene información. Ni en el momento, ni después, ni en las mesas de seguridad.

Y claro, mientras la versión oficial dice que sólo hay un herido, otras fuentes hablan de un muerto, más lesionados y hasta personas privadas de la libertad.

El problema con eso es que ningunear el problema no lo desaparece; y dejar el vacío nada más sirve para alimentar rumores y que los mismos grupos criminales aprovechen para sembrar sus versiones a modo.



Inminente regreso de Eli a la curul

Las buenas noticias tras el aberrante atentado contra los legisladores del Movimiento Ciudadano parecen ya venir en cascada y cada vez son mejores.

Porque después de conocer que Sergio Torres Félix fue dado de alta y ya se encuentra en casa, ayer se supo que la Diputada Elizabeth Montoya podría regresar a sus actividades legislativas en abril.

La fecha tentativa tiene que ver con el reinicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado.

La noticia fue dada a conocer por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, quien señaló que espera que la Legisladora se reincorpore cuando el pleno se reinstale el próximo 1 de abril.

Torres y Montoya sobrevivieron con mucha suerte a un artero ataque a balazos que sufrieron el pasado miércoles 28 de enero, cuando circulaban en su vehículo por el Paseo Niños Héroes, en las inmediaciones de las oficinas de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

La noticia, insistimos, es de las mejores luego del trance al que fueron sometidos tanto los legisladores, sus familias y la comunidad política en Sinaloa.

La semana pasada el Gobernador Rubén Rocha Moya también confirmó que Sergio Torres, quien resultó mucho más lastimado en el atentado, ha mejorado gracias a la intervención de los médicos y una extraordinaria fuerza para recuperarse.

Su condición mejoró al grado de ser dado de alta del hospital en que se encontraba internado y ya está en casa en plena convalecencia y aunque no sabemos bien a bien su estado de salud, esperamos que se recupere lo mejor posible.



Jaloneo en la convocatoria de síndicos

La situación en la zona rural del municipio de Culiacán ya empezó a desesperar a los interesados en participar en el próximo proceso para la elección de síndicos y comisarios.

Esta semana, algunos aspirantes incluso organizaron una marcha, protesta y bloqueo de la avenida Álvaro Obregón a la altura del Palacio Municipal para exigir que se lance la convocatoria y que no la sigan haciendo al ensarapado.

La táctica es una vieja confiable de quienes están en el poder y pretender acomodar a sus valedores, como durante muchos años ocurrió en la Universidad Autónoma de Sinaloa para elegir a sus consejeros universitarios durante la época del cuenato.

Pues para que la raza no ande haciendo más escándalo, ayer salió la Regidora de Morena Cinthia Valenzuela Langarica a señalar que no existe ningún desfase en la emisión de la convocatoria para la elección de síndicos municipales de Culiacán.

Es justo lo que todos esperábamos que dijera la raza en el poder, ¿o no?



Más del caso de los mineros

Todo indica que otros dos trabajadores mineros, de los cinco que faltaban de identificar de los 10 privados de la libertad el 23 de enero, ya fueron identificados como fallecidos.

Esto se sabe por los propios familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, concordenses y ambos guardias de seguridad de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp que opera una mina en la zona rural del poblado de Pánuco, del municipio de Concordia.

De hecho ya circula en redes sociales que Javier Guillermo y Javier Emilio serán velados hoy en sus respectivos funerales y a cada uno se le ofrecerá una misa por la tarde en diferentes parroquias.

Por supuesto que, como ya dijimos, todo esto lo sabemos por las condolencias que circulan en redes sociales, no por informes oficiales de la autoridad respectiva, que, como suele suceder, se ha dado a cuentagotas en este y otros casos de desapariciones.

Así las cosas en un caso de lo más mediático e impactante por el número de plagiados y por la implicación de una empresa extranjera.Del resto de los desaparecidos, mejor ni hablamos.



