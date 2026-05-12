Malecón es una columna de esta casa editorial / malecon@noroeste.com

El Patronato anda haciendo malabares porque el desgaste de las máquinas es brutal, ya que ayer mismo se les quebró un chasis y se movió un eje de un camión, y así tienen que seguirle porque no hay unidades de relevo. El mensaje de los bomberos fue claro señalando que cuando la sirena suena, no es para ir por sodas, es porque alguien está en riesgo.

La batalla de poquitear

a Bomberos

Muy bonito se escucha en los discursos eso de llamar héroes a los Bomberos de Culiacán, pero a la hora de soltar el recurso o de echarles la mano, parece que a las autoridades se les acaba el combustible. Resulta que mientras la ciudad crece y crece, el cuerpo de rescate sigue siendo el mismo, duplicándose el trabajo entre incendios de maleza y servicios que no dan tregua. Vaya joyita soltaron en la reunión mensual: en el incendio de la recicladora de PET, donde los tragahumo se aventaron más de 11 horas de jornada, no contaron con el apoyo de las pipas municipales porque, según dijeron, ¡los choferes descansan de noche! Así como lo oye, mientras el plástico se hacía piedra por el calor y los muchachos se deshidrataban, la burocracia dormía a pierna suelta porque el fuego, al parecer, no respeta horarios de oficina. Dicen que la vocación no tiene precio, pero el equipo de protección sí, y es carísimo. Equipar a un bombero cuesta unos 140 mil pesos, y basta un solo servicio pesado para que unas botas de 6 mil pesos queden inservibles. El Patronato anda haciendo malabares porque el desgaste de las máquinas es brutal, ya que ayer mismo se les quebró un chasis y se movió un eje de un camión, y así tienen que seguirle porque no hay unidades de relevo. Lo que ya no es novedad, pero sigue doliendo, es que el trabajo de los bomberos se ha vuelto un termómetro de la inseguridad, ya no sólo apagan cortocircuitos, ahora tienen que lidiar con casas y comercios vandalizados que terminan en llamas por la delincuencia. Tan sólo en abril reportaron siete casas vandalizadas, y el acumulado del año ya va en 19. A eso súmele los más de 400 incendios en lotes baldíos que podrían evitarse si los dueños limpiaran sus terrenos. Es increíble que todavía existan conductores que no les cedan el paso a unidades de 22 toneladas que van a una emergencia. El mensaje de los bomberos fue claro señalando que cuando la sirena suena, no es para ir por sodas, es porque alguien está en riesgo.

Cómo va la cosa

en Los Mochis

Por cierto, como si no nos faltaran tragedias en Sinaloa, y en este caso la heroica intervención de los Bomberos en Ahome, la Vicefiscalía de la Zona Norte confirmó que avanza en peritajes tras siniestro en Plaza Fiesta Las Palmas. Hasta el momento, aseguró el Vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo, se mantiene bajo resguardo el inmueble siniestrado con la zona acordonada por fuerzas de seguridad y cuerpos de rescate. Y aunque todavía no se determinan las causas oficiales del incidente, la dependencia ha iniciado el diálogo con comerciantes y víctimas para acompañar el proceso de denuncias. El incendio, que dejó un saldo terrible de ocho personas fallecidas, habría comenzado en el área de locales de comida por una supuesta fuga de gas. Las condiciones, material y diseño del lugar de alguna manera favoreció a que las llamas se extendieran con rapidez y provocara los daños y pérdidas de vida ya informadas. La FGE ya había informado sobre una reunión con dos bloques de locatarios del inmueble con el propósito de brindarles asesoría jurídica y resolver sus dudas sobre el resguardo de sus bienes materiales. Aunque todavía el Ministerio Público se encuentra a la espera de que los dueños de los negocios formalicen los procesos legales. Tambien se informó que para organizar las labores de justicia y reparación de daños, se ha estructurado el caso en tres bloques principales de afectados, las familias que perdieron a sus seres queridos, a quienes tienen a víctimas lesionadas en centros médicos y a locatarios que sufrieron daños de tipo material en sus espacios de trabajo. Ojalá todo pueda llegar a acuerdos y puedan reparar de alguna forma sus daños.

Otro gremio que

reporta pérdidas