Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Aunque podría pensarse que la agricultura no está relacionada con el espacio, en varias ocasiones la ingeniera Katya Echazarreta y primera mujer en viajar al espacio, ha dicho en cada entrevista y panel a la que es invitada que hacer del espacio un área prioritaria para el desarrollo nacional permitiría predecir de una forma eficiente y con tiempo la sequía en territorio nacional y decidir acciones contundentes para hacerle frente con mucha anticipación.

La petición de Mario Zamora a la Conagua

Aunque podría pensarse que la agricultura no está relacionada con el espacio, en varias ocasiones la ingeniera Katya Echazarreta y primera mujer en viajar al espacio, ha dicho en cada entrevista y panel a la que es invitada que hacer del espacio un área prioritaria para el desarrollo nacional permitiría predecir de una forma eficiente y con tiempo la sequía en territorio nacional y decidir acciones contundentes para hacerle frente con mucha anticipación.

Otra vez, una medida de reacción que muestra la falta de capacidad para crear políticas públicas en favor de la agricultura en el País, a pesar de que tienen todo para atacar de fondo el problema, pero si no lo recuerda, aquí se lo decimos: el pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados Diputadas aprobó con mayoría calificada el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 73 de la Constitución Política, en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre.

La cosa está crítica

El chantaje

Ya no sabemos si es desesperación o descaro lo del Rector, o las dos cosas.

Que los jóvenes sienten amenazada su estadía en las casa porque esa criminalización que están haciendo va orientada a que cierren las casas, lo que no van a permitir. arengó el jefe de la Casa Rosalina.

El Rector comparó la masacre registrada el 2 de Octubre del 68, con los procesos judiciales a los que él y funcionarios universitarios están vinculados y siendo investigados. Sí, cómo no, qué falta de respeto para aquellos que vivieron la represión más sangrienta de que se tenga memoria.

Pero la consigna este año fue, adivinó lector, poner a los plebes a que gritaran consignas de “Respeto a la UAS”, “Únete Pueblo”, “Por la autonomía universitaria”, “Que en Sinaloa no hay división de poderes”, etcétera.

Encampañado

Ahora que está en la palestra mediática la pregunta ¿quiénes serán los candidatos para los cargos de elección popular en 2024? Los funcionarios públicos más sabios han adoptado una postura muy neutral para no quedar en ridículo, por si no pasan la prueba de la encuesta de Morena, aunque después de lo que vimos con el proceso para la candidatura a la Presidencia no sabemos si eso de la encuesta es muy confiable.

Graciela Domínguez Nava y Estrella Palacios Domínguez han respondido que no está en sus planes aspirar por una candidatura, pero desde un discurso que abre la posibilidad y no cerrarse las puertas tampoco.

Pero Alonso Ramírez Reyes, un culiacanense joven que ha sumado varios resbalones políticos, ya admitió que su interés es ir por un cargo.

Ramírez Reyes es hijo del ex líder nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, y la verdad habla bien de ambos que no se nos quisiera imponer al joven en una candidatura otorgada por su papá, pero el culiacanense ha sabido abrirse camino a la crítica por sí solo.

Ramírez Reyes perteneció a la administración de Jesús Estrada Ferreiro como titular del Instituto Municipal de la Juventud, y desde ese espacio adoptó la causa de los jóvenes desplazados por la violencia de Tepuche. Pero después le brincó a una candidatura por la Alcaldía de Culiacán y no se la dieron.

Ahora es titular del Instituto Municipal de la Cultura y su nombramiento fue algo muy atrevido, pues el joven no tiene ni el perfil ni la convicción. Desde su cargo se ha aventado varias jugadas mediáticas, como traer la escopetarra a Culiacán sin una adecuada difusión del concepto, lo que le valió la crítica de ser un promotor de la violencia.

También, fue encargado de organizar varios eventos musicales por el aniversario de Culiacán en 2022, y aliado con una empresa privada trajeron al cantante Peso Pluma a la ciudad, quién utilizó una imagen del narcotraficante Joaquín Guzmán en el evento del municipio.

Desde el IMCC Ramírez Reyes ha buscado volver viral su trabajo, y no tiene colmillo suficiente como para entender la administración pública y cree que va a ganar votantes quedando bien con el populo, pero siempre la termina regando.

También ha buscado una oportunidad al moverle la estructura sinaloense a Claudia Sheinbaum entre los jóvenes, todo esto con la intención de quedar bien con los morenistas de peso y que al fin le den un huesito que roer.

Bueno, como dice Rocha, que le den “chancita”, ya hay muchos tiradores muy vistos.

Aunque, según lo que parece, para la candidatura por la Presidencia Municipal de Culiacán, Rocha, como diría el clásico “No se hagan bolas”, es Juande.

O tendrá esa carta para el Senado, quién sabe, pero no queremos ver llorar a ningún diputado.