Aclaración

En el comunicado, el “zar de la carne” se limitó a decir que no participará en el proceso electoral que vive Sinaloa de ninguna manera, descartando así cualquier apoyo a Zamora Gastélum.

Les cayó la ley

Y no es para menos, están en riesgo ni más ni menos que las diputaciones pluris para el PAS..., que de eso vive.

Ante ello, ordenó una revocación parcial, en el que los partidos postulantes deberán buscar otros candidatos. Lo cual hasta ayer no había sucedido.

Mustios

El PAS no ha dicho ni pío, pero se ve que andan muy preocupados.

El morenita aseguró que la decisión del TEPJF no pone en riesgo su candidatura y que es una estrategia más del PRIAN para afectarlo.

Los candidatos de Morena-PAS, sobre todo los señalados, han tratado de minimizar el asunto y andan queriendo parecer sobrios en sus declaraciones, pero ganas no les faltan de pegar un “ratonazo” al que se deje.

Anda preocupado

Culpa del INE

El candidato a la Gubernatura por la coalición de Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, había dicho que se irían con todo por la vía jurídica y que la decisión del Tribunal no tiene impacto en ellos, que llevan las de ganar, que nadie los tumba, etc, etc.

Pero ayer, como que le ganó el estómago y aseguró que el Instituto Nacional Electoral apoya al “PRIAN”, es decir, a la alianza Va por México.

“Ahorita los del INE andan apoyando a los del ‘PRIAN’. El árbitro debe ser árbitro”, dijo en una reunión con empresarios mazatlecos, o sea casi le da por gritar ¡árbitro vendido, árbitro vendido!