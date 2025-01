Es notorio que el Gobernador está desgastado. Ya casi al final de la conferencia La Semanera, un reportero hizo la pregunta directa sobre si iba a renunciar, a lo que los funcionarios estatales presentes empezaron a quejarse y abuchear como si fuese una ofensa contra la administración que les da de comer. Los funcionarios estatales están heridos y tienen miedo, están avergonzados de ser señalados, sobre todo en redes sociales, y su respuesta es deslegitimar movimientos dignos y sólidos, pues ya no tienen con qué defenderse y lo saben.

En defensa del status

Los comentarios de la Diputada local Tere Guerra al afirmar que remover al Gobernador no resolverá la crisis de violencia resultan un poco evasivos desde cualquier punto de vista. Más manejo qué un viejón volanteando un torton por La Rumorosa en 1976.

Si bien es cierto que un cambio de liderazgo no es una solución mágica, la declaración omite una reflexión profunda sobre las responsabilidades directas de la actual administración en el manejo de la inseguridad y las acciones que deberían implementarse para revertir la situación.

Y la verdad es que ya sabemos, al menos con la doctora, de qué lado masca la iguana. Y no es que uno tenga qué ser Sherlock Holmes, sino que desde hace rato como ella, hay otros revolucionarios que dejaron de ser borrachos para convertirse en cantineros, y es ahí, mis amigos, justamente en donde se le tuerce el rabo a la cochi.

Pareciera que la Legisladora busca justificar la permanencia del Gobernador Rubén Rocha Moya, en lugar de abordar las causas estructurales de la violencia o exigir estrategias más efectivas.

No es la primera vez que Guerra Ochoa actúa de esta manera.

Hay que recordar que alguna vez fue criticada por su silencio tras los dichos del Gobernador por el acosador y sobre temas de violencia familiar, feminicidios y demás temas del género.

Hoy día su postura ignora el clamor ciudadano que, ante la falta de resultados, ha perdido confianza en las autoridades.Decir que un cambio no es la solución puede interpretarse más como una defensa política en lugar de una propuesta constructiva.

Tanto que alguna vez lo exigió, pero hoy no le parece tan lógico ni lo más adecuado.

Preocupa también que no mencione alternativas específicas ni mecanismos para corregir los errores en la gestión de seguridad pública y se limite a señalar que nadie ha propuesto una salida para terminar con la crisis de violencia.

Al centrarse únicamente en defender al Gobernador sin ofrecer alternativas viables, la Diputada pierde una oportunidad de contribuir a un debate constructivo que busque soluciones reales pars enfrentar la crisis de violencia.

El discurso de Rocha

En un intento por recuperar la confianza ciudadana, el Gobernador Rubén Rocha Moya compartió unas palabras desde lo más profundo de su ser, y apegado a un guión al que tuvo que ceñirse. En cuanto arrancó la conferencia de prensa La Semanera, el Mandatario estatal comenzó a leer un comunicado, cosa increíble, pues en los ya tres años de administración el Gobernador se ha distinguido por tener de adorno a sus asesores y a quienes les escriben discursos y ha buscado ser él el que tiene la última palabra.

Pues en un esfuerzo por empatizar con la ciudadanía señaló que celebra la unidad con la que se realizaron las manifestaciones y argumentó que el enemigo es el crimen organizado y no él, ni su gobierno. ¿Se acuerda de Calderón diciendo que los malos eran los malos? Pues por el mismo caminito.

Todo iba bien, muy política la cosa, defendiendo víctimas y a las voces ciudadanas, hasta que se le cuestionó si iba a renunciar. Inmediatamente Rocha se salió del guion y con tono más provocador dejó claro que iba a quedarse hasta que el pueblo decidiera quitarlo, que para eso existen procesos y mecanismos. Parece que al Gobernador se le olvidó que ya existió un esfuerzo por quitarlo del cargo con revocación de mandato, pero que por ley esto no fue posible porque la ley no afectará a Rocha Moya sino al próximo gobernante; ley que se creó cuando Feliciano Castro Meléndrez era Presidente del Congreso y ahora es Secretario General del Gobierno de Rocha.

Los rudos señalamientos del Gobernador siguieron hasta caer con Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcaldes de Culiacán y de Mazatlán que fueron desaforados en una gestión respaldada por el Gobernador, pues dijo que de seguro ahí andaba gente de ellos en las marchas que buscaban quitarlo de la Gubernatura.

En eso no dice mentiras, claro que a la marcha legítima se sumaron muchos de sus opositores pero así funciona la critica en una democracia: la función de los opositores es oponerse.

Extiende Feliciano conferencia de vocería en el Congreso

De mucha flojera resultó la comparecencia del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, ante los diputados del Congreso del Estado, pues el asunto se tornó en una auténtica extensión de lo que el Secretario hace todos los días en la mañana en la conferencia de la Vocería del Gobierno del Estado.

La comparecencia se fue hacia el tema de que en Sinaloa sí hay Gobierno combatiendo la crisis de violencia activa desde septiembre de 2024, así como el impacto que ha generado en la población. Imagínese.

El tema es que Feliciano, en su comparecencia, derivado de la glosa del Tercer Informe de Labores del Gobierno de Sinaloa, aseguró que la estrategia implementada supone enfrentar situaciones de alto impacto como son los homicidios dolosos, cuya tendencia estadística han logrado estabilizar desde noviembre.

Eso es cierto, los homicidios se han estabilizado pero en 3 veces los que había antes de la guerra. Aunque por ningún lado hemos visto a ningún pistolero batallar por hacer su trabajo, a pesar de los 11 mil soldados en el estado y los otros mil elementos de la Policía Estatal Preventiva. “Sin declarar que está superada la coyuntura, es que logramos algo muy importante, estabilizar el pico de la estadística y a partir de noviembre, diciembre y la misma tendencia se mantienen en enero es una estabilidad con una pequeña tendencia a la baja se ha logrado esto y es algo muy importante de tal manera que lo expreso como una variable de que hay resultados en esa estrategia”, apuntó.

Si dijo que la tendencia era pequeña y que también se podría atribuir a que los sicarios se cansaron de chambear a diario, que ya tienen días de descanso asignados, que hay veces no hay para la gota y que algún conflicto habrán resuelto sin llegar a matar.

Pero de todo esto, a pensar que por “la estrategia”, pues la verdad es que excuse me pero en tanto no veamos resultados más contundentes no terminamos de creerle.

La verdad es que hubo mucho verbo, por lo que mejor decidimos echarle un vistazo a la cuenta de Facebook del doctor Cuitlahuac González, actual Secretario de Salud, que se enfrascó en una buena alegata con decenas de críticos qué llegaron a cuestionarle su flyer de “Yo apoyo a Rocha”.

Estuvo más bueno este mitote que la comparecencia de Feliciano porque cuando desde una cuenta le criticaron su apoyo al gobernador, el Secretario de Salud olvidó las formas y su carácter de funcionario y respondió con un flyer de la Línea de la Salud Mental.

Sería chiste si no fuera anécdota.

Malecón es columna institucional de esta cada editorial.

malecon@noroeste.com