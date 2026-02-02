Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Hoy mismo Rocha Moya lidia con el conflicto en Sinaloa, algo que le ha dado fuerza al otro grupo encabezado justo por Imelda Castro. Con el estado en llamas, Rocha Moya ha perdido posibilidades de influir directamente para elegir o proponer al próximo candidato o candidata de Morena para gobernar Sinaloa.

La cosa ya parece

alineada

A estas alturas del partido, más bien imaginándonos uno de futbol y no literal uno político, nos ha llamado mucho la atención esas fotografías que presumió el Gobernador Rubén Rocha Moya tras una reunión con la Senadora Imelda Castro.

De pena ajena la reacción de los seguidores de Imelda, que estallaron en lambisconería de alta gama, pero de eso hablaremos más adelante.

Quienes le ponen atención a este jueguito de tronos en que se ha convertido la política en Sinaloa sabrán que en Morena hay, por lo menos, dos grupos visibles que se disputan el poder y por ende el derecho o la venia de prolongar el poder en nuestro estado.

El primero, el más obvio, es el rochismo, conocido así por esta etapa que el de Batequitas apareció de pronto como un baluarte morenista, pasándose por el arco del triunfo a todos los fundadores y quienes sí se la habían rifado mientras él hacía carrera y cobraba como asesor de los gobernantes priistas.

Por sus evidentes malas decisiones, como pactar con el Cártel de Sinaloa y hacer alianzas con raza como Héctor Melesio Cuén Ojeda, el amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, y su Partido Sinaloense, su influencia a nivel nacional está más desgastada que la suela de la chancla del niño con una bicicleta sin freno.

De por sí su único poder lo tenia por una amistad y simpatía directa con Andrés Manuel López Obrador, pero todos sabemos que con la Presidenta Claudia Sheinbaum, todo es diferente.

Lo peor es que el grupo que ya se siente ganador hasta comenzó con sus campañas, un pésimo mensaje para alguien que quiere hablar de que la ley se debe cumplir.

El mensaje implícito de Rocha Moya da la impresión de haberse rendido, y comenzar así, desde ya, a aplanar el camino para dejar de influir con sus propios candidatos y darle la batuta a una nueva historia con Imelda.

Ah, pero qué patéticas las reacciones de la media docena de diputados locales y federales, que ávidos de seguir cobrando sin trabajar, porque tienen los peores números de productividad legislativa, son los primeros que comentaron la publicación.

Algo triste es que la senadora ya no es la misma figura que todos mirábamos con integridad y respeto, porque ahora viola la ley y le juega al ensarapado con su precampaña, y cuyos mayores motivos de crítica será del equipo que vaya a armar para encarar la campaña. Porque hasta ahorita, lo único que ha recogido es puro cascajo.