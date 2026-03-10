Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Mientras en los discursos oficiales se habla de soberanía alimentaria y apoyos al sector primario, en la península de Villamoros los pescadores independientes están haciendo malabares para que la cuenta les salga positiva. Resulta que la captura ha caído más del 50 por ciento y, para acabarla de amolar, la situación se ha agudizado justo en los últimos meses ya que los pescadores comparten que la jornada ya no es negocio. De ganar 600 ó 700 pesos por noche, ahora a duras penas sacan 200 ó 300 pesos, una cifra que se esfuma entre el gasto de la gasolina para la moto y el hielo para que el poco pescado no se eche a perder, básicamente, están saliendo a tablas o peor aún, poniendo de su bolsa para trabajar. Quién entiende a la naturaleza o a la mala suerte de los de a pie. Justo cuando la demanda de pescado debería estar en su punto más alto, los pescadores reportan que la producción es baja. Dicen que es el frío, dicen que es el cambio de temporada, pero lo cierto es que desde enero la cosa se puso color de hormiga y como en este oficio no hay sueldo base ni patrón que responda por las mareas bajas, los pescadores se quedan rascándose la cabeza, esperando a que el calor traiga el robalo y palometa para ver si así la economía familiar sale del bache. Llama la atención que, ante la pregunta sobre la seguridad, los habitantes de la península aseguran vivir en una zona tranquila, lejos del bullicio criminal de la ciudad. Mientras tanto los pescadores como siempre, aguantando el tirón y esperando que la marea finalmente se componga.

Sueños guindas en pausa

Dicen que en política los sueños no se mueren... solo se reciclan. Y si no, que le pregunten a la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, quien hace no mucho levantaba la mano para la Gubernatura de Sinaloa, pero ahora parece conformarse con intentar coordinar el partido. Algo así como pasar de querer manejar el barco a ver si le prestan el timón un rato. Esa aspiración la hizo grabar tiktoks, hacer a un lado su trayectoria feminista para callar ante el registro histórico de feminicidios y hasta darle un premio de derechos humanos a Yesenia Rojo. Porque cuando el guinda empezó a acomodar fichas rumbo al 2027, más de uno pensó que Tere Guerra estaba calentando motores para la grande. Pero los tiempos cambian, las encuestas se mueven... y los sueños también se ajustan al tamaño de la convocatoria. Ahora la presidenta de la Jucopo dice que analiza registrarse para coordinar Morena en Sinaloa. Analiza. Una palabra muy útil en política: sirve para levantar la mano sin comprometerse demasiado, por si el termómetro interno no marca buena temperatura. El detalle es que el proceso no es una pasarela abierta. Según se sabe, apenas seis perfiles podrían entrar a la famosa medición, ese ritual moderno donde las encuestas deciden quién sonríe en la foto y quién se queda viendo cómo levantan la mano de otro. Y claro, también está el elegante argumento de la paridad de género, que en Morena funciona a veces como principio democrático... y a veces como calculadora política. Así que mientras llegan los lineamientos, las reglas y las benditas encuestas, la Diputada mantiene la esperanza viva. Aunque, siendo sinceros, la historia política reciente nos recuerda que en Morena los sueños de candidatura suelen durar lo que tarda el partido en decidir quién es el “perfil más competitivo”. Total, si no se llega a la Gubernatura, siempre queda la coordinación. Y si no, pues el análisis.

