La pandilla que se cree dueña de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por muy universitarios y acreditados y certificados y todo, pero luego andan enseñando el cobre. No por nada están involucrados en algo tan pero tan corriente como andar manoseando dinero público y armar historias de terror o redes de mentiritas para ordeñar las arcas de la Universidad.

De utilidad política

Esto es mera especulación, pero en una de esas se vuelve palabra de profeta. Desde que Ricardo Madrid Pérez, Diputado presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, se perfiló a abandonar el PRI, inicialmente porque la dirigencia de Paola Gárate buscaba expulsarlo y luego porque les respondió “no me corren, yo me voy”; en esos meses le ha sido de más utilidad al Gobernador Rubén Rocha Moya, que los dos años que tiene de Diputado Feliciano Castro Meléndrez, esto le puede asegurar un lugar a Madrid Pérez, no en el corazón del Góber, sino en uno de los espacios estratégicos que requiera gente que sepa operar.

Y regresándonos tantito para hacer memoria, Rima, como ha posicionado su nombre el Diputado, no salió de la nada. Sus inicios políticos datan del sexenio del ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla, mismo gobierno en el que Rocha Moya fue jefe de asesores del Mandatario estatal. Luego en 2017 volvieron a coincidir en la administración pública cuando ambos trabajaron en el ISSSTE, Madrid Pérez en el Fondo de Vivienda, y el hoy Gobernador era subdirector de Capacitación en la misma institución. Y sin dejar de lado que ambos estuvieron en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, Madrid como secretario particular y luego como Secretario de Desarrollo Social, y Rocha Moya como jefe de asesores, así que no son ningunos extraños.

En sus andanzas por la función pública, Rima fue director jurídico en la Comisión Estatal de Acceso a la Información, y también asesor en la Cámara de Diputados, todo esto a sus apenas 40 años de edad.

Se dice en los pasillos políticos que fue él quien operó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se cambiara el proyecto que le abría la puerta a Jesús Estrada Ferreiro para que regresara a la Alcaldía, no lo tenemos confirmado pero se escuchó muy fuerte en esa ocasión, lo cual es más que lo hecho por Castro Meléndrez, quien solo tenía una tarea y fracasó en ella: reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que sigue ahí atorada y él aporreado políticamente por las diputadas del Partido Sinaloense. A Castro no lo dejaron registrarse para contender por la candidatura al Senado, por lo que lo más seguro es que su lealtad al Góber le alcance para irse al gabinete cuando se vengan los ajustes.

Por otro lado, Madrid Pérez repitió como presidente de la Mesa Directiva, y desde que se quitó el grillete del PRI, anda más suelto que nunca, para muestra un botón: las declaraciones que dio con la cancelación de la comparecencia del Gobernador, en las que acusó de corruptos y porriles a los funcionarios de la UAS vinculados a proceso.

Con todo esto, cabe especular que Madrid logre poner su nombre en los lugares de plurinominal de Morena para repetir en el Congreso del Estado, y así seguir siendo útil al Gobernador. Ha mostrado madera de operador y resultó más eficaz que varios calientacurules de Morena en el Congreso... también es abogado, aunque no con el mismo colmillo que Inzunza.