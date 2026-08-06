Hay decisiones administrativas que terminan generando más preguntas que respuestas. Una de ellas es la negativa de la Secretaría de Obras Públicas a ampliar el alcance de su portal de transparencia sobre obra pública.

¿Filtro? Nomás el de Instagram

Mientras en cualquier trabajo te piden carta de no antecedentes hasta para cuidar una bodega, en la grilla basta con decir “mis derechos políticos siguen vigentes” y asunto arreglado.

Gerardo Vargas Landeros aseguró este miércoles que estará entre los finalistas del proceso interno de Morena. Lo dice con una seguridad que ya quisiera cualquiera y técnicamente tiene razón: una vinculación a proceso no le suspende automáticamente sus derechos políticos.

Porque sí, puede participar. La pregunta es si debería presumirse como si no estuviera pasando absolutamente nada.Mientras un Tribunal Colegiado acaba de confirmar que el proceso penal en su contra sigue vivo por el caso del contrato de 171 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas, el discurso es que “todos tenemos que pasar filtros”. La frase es maravillosa. Nomás faltó explicar cuál es el filtro que deja pasar a alguien con un proceso penal abierto.

Quizá el filtro sí existe, pero es de esos coladores del mercado que tienen hoyos más grandes que una tortilla sobaquera.

Y luego viene la clásica: “la gente me conoce”. Claro que sí. Ese precisamente es el punto. Lo conocen por haber sido Alcalde, por sus años en la política a lado de Malova... y también por el proceso judicial que hoy enfrenta. No se puede pedir que una parte del expediente público desaparezca por arte de magia.

Morena insiste desde hace años en que el movimiento representa una transformación distinta, una política diferente, una nueva forma de hacer las cosas. Pero cuando llegan estos casos, pareciera que el único cambio fue el color de la camiseta. La vieja costumbre de “mientras no haya sentencia, aquí no pasa nada” sigue más viva que nunca.

Y no, esto no se trata de condenar anticipadamente a nadie. Para eso existen los jueces. Se trata de entender que la política también vive de la confianza pública. Una cosa es la presunción de inocencia, que debe respetarse, y otra muy distinta es fingir que un proceso penal de este tamaño no pesa políticamente.

Lo más curioso es que Vargas habla de “piso parejo”. En Sinaloa ya sabemos que el problema nunca ha sido el piso. Lo complicado siempre ha sido que algunos llegan con elevador mientras otros todavía andan buscando dónde empieza la escalera.

Al final, quizá sí sea finalista. La ley hoy se lo permite. Pero también quedará claro qué tan exigentes son esos famosos filtros de Morena.



Una plataforma de casi 8 millones... para mostrar sólo una parte

Hay decisiones administrativas que terminan generando más preguntas que respuestas. Una de ellas es la negativa de la Secretaría de Obras Públicas a ampliar el alcance de su portal de transparencia sobre obra pública.

El argumento oficial es que el micrositio nació para informar únicamente sobre las obras financiadas con los créditos autorizados por el Congreso. Sin embargo, el Comité de Participación Ciudadana encontró que la historia parece ser otra.

La plataforma costó casi 8 millones de pesos y, según la propia licitación con la que fue adquirida, estaba pensada para gestionar y dar seguimiento a todas las obras de la dependencia, no solo a las financiadas con deuda pública. Si además el área tecnológica del Gobierno considera técnicamente viable ampliar la información, entonces la discusión deja de ser informática y se vuelve política.

Porque si ya existe la herramienta, si ya fue pagada con recursos públicos y si puede ofrecer una radiografía completa de la obra estatal, ¿por qué limitarla?

Paradójicamente, en tiempos donde los gobiernos hablan de transparencia proactiva y datos abiertos, la discusión no gira en torno a cómo publicar más información, sino a justificar por qué no hacerlo.

La obra pública es, históricamente, uno de los espacios con mayores riesgos de opacidad y corrupción. Cerrar la puerta a una plataforma más completa no parece la mejor forma de fortalecer la confianza ciudadana.

Ahora el Comité Coordinador tendrá que decidir si la explicación de Obras Públicas basta... o si hace falta algo más sólido que un “así fue diseñado”, cuando los propios documentos parecen contar una historia distinta.



Otras propuestas que Sinaloa no necesita

Pues, en la continuación del carrusel de los aspirantes a la Coordinación Estatal de Morena que no tienen ninguna posibilidad y menos algo interesante qué decir, la doctora María Teresa Guerra Ochoa unió su conferencia de prensa a las otras con comentarios disparate o propuestas que se nota no son prioridad en Sinaloa.

Es verdad, como dijo Guerra Ochoa, que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales retos del estado y que se debe seguir fortaleciendo a las policías municipales y estatales, pero de ninguna manera la prioridad es “incrementar la participación de mujeres” en las corporaciones.

De hecho, habrá que admitir que lo único relevante que el gobierno morenista federal, ni siquiera estatal, ha realizado, es la única modificación con tino en nuestra Policía Estatal Preventiva con la creación del Grupo de Operaciones Especiales.

Pero lejos estamos de que los gobiernos morenistas hagan este tipo de movimientos porque son incapaces, primero, de admitir que hay una crisis de inseguridad, que atravesamos y a la que sobrevivimos desde hace más de 22 meses.

Y nos extraña que la doctora Guerra, sabiendo de dónde viene y estando en donde estaba, no sepa que tenemos crisis de armamentismo, de narcomenudeo, de consumo de drogas, de personas desaparecidas, de robo de vehículos, de feminicidios y en general de robos y asaltos.

Sería buena idea que empiecen a hacer propuestas como dotar de más bases de trabajo en la Fiscalía General del Estado para más policías que quieran buscar a desaparecidos e investigar robos de auto, ya que los que hay no quieren, o no pueden y se enojan si les pides una actualización sobre tu caso a investigar.

O también crear grupos de reacción inmediata en las policías, limpiarlas de corrupción y blindar las corporaciones, a fin de que podamos sacar al Ejército de las calles.Cosas tangibles, cosas que hagan diferencia, y evitar pensar que imprimir camisetas de colores van a solucionar algo en nuestra sociedad.



Poder Judicial, de mal en peor

De mal en peor van las cosas en el Poder Judicial, porque para nada son igual que como eran antes, peor cuando se trata de entender la importancia de que los medios de comunicación estén presentes en casos relevantes.

Por principio de cuentas, no sabemos si sea un tema de relax, pero la puntualidad en el inicio de las audiencias ya no es algo que se deba reconocer.

Antes, cuando comenzó a aplicarse el nuevo sistema de justicia, cualquier persona, los involucrados, abogados y fiscales debían estar en el edificio por lo menos 20 minutos antes del inicio de la audiencia, entrar faltando 10 minutos y comenzar con el protocolo en punto de la hora.

Hoy, si te llaman y entras con anticipación, pero puede haber retrasos sin justificación de hasta 40 minutos, como pasó ayer, sin ninguna razón ni explicación, simplemente la asistente de sala ni la jueza, es más, ni la imputada estuvo a la hora indicada.

Lo peor es que ya van varias veces que los jueces ignoran los derechos de transparencia, a petición hasta de la propia Fiscalía General del Estado, para sacar a medios de comunicación, ignorando incluso principios de sentido común como en casos que han provocado movilizaciones ciudadanas.

El peor de los casos ocurrió este miércoles en la audiencia de María Alejandra, imputada en un fraude de una firma llamada Inverplux en la que podría haber más de 700 afectados.

La Jueza decidió que los medios no podían entrar a la audiencia porque la imputada no quiere que los reporteros la vean, pero su manifestación de no querer exponer su persona a los medios no tiene sentido, ya que dentro de la sala nadie puede tomarle fotos ni videos para exponer su persona.

Ojalá que pronto haya de nuevo cambios en el Poder Judicial, porque hoy los reporteros tampoco podremos tener acceso a las audiencias como podía pasar antes, siempre respetando los datos protegidos.



¡FOUL!... El ex Presidente Municipal de Ahome, Vargas Landeros, señaló que está incluido en el proceso interno de Morena para coordinar en Sinaloa la transformación, pues ¡hay piso parejo!