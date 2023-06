Un balance sin muchos números y más de mensaje del que solo se escuchaba el eco, Madueña Molina habló del avance del 75 por ciento de metas a cumplir en su administración, de la cobertura de la Universidad para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar en sus planteles.

Se veía venir

Insistió en que la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa viola el principio de autonomía universitaria contradiciendo lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley, lo que ya sabemos que ha generado un conflicto de dimensiones que aún no alcanzamos terminar de ver.

La violencia

Los focos rojos están encendidos, y el porrismo y la falta de respeto al trabajo periodístico pueden ser una bola de nieve que llegue a un punto de no retorno.

Las agresiones originaron una andanada de reacciones no solo condenando los hechos, si no también la exigencia de que la UAS responda y las autoridades vayan a fondo.

Claro que a pesar de estos incidentes, el informe no se vio interrumpido.

Rocha, el gran ausente

También estuvieron ahí, los ex rectores Víctor Antonio Corrales Burgueño , Héctor Melesio Cuén Ojeda , David Moreno Lizárraga y Juan Eulogio Guerra Liera.

Aunque en los corrillos se habló de un acuerdo para que Rocha Moya no asistiera, pero que al parecer tampoco representantes de las secretarías estatales tales como Educación o la Secretaría General de Gobierno hayan asistido, el mensaje es claro y lejos de una especulación. Hubo orden de no asistir, porque tampoco asistieron representantes del Congreso de Sinaloa de la bancada de Morena ni representantes del Ayuntamiento de Culiacán.

El mismo Rector informó que el miércoles el Gobernador le dijo que no estaría presente en el informe de labores por un tema de agenda.

El Gobernador Rubén Rocha Moya no se presentó al Segundo Informe de Labores del Rector Jesús Madueña Molina , a pesar de estar invitado.

El desmarque

Sobre el caso de Cuén Ojeda y el PAS que están metidos en la UAS, Guerra Liera, advirtió en que no debe haber intromisión de ningún partido en la institución que esté impactando en la dirección y en los objetivos de ésta.

Y fue más allá cuando advirtió que no debe haber tanta rigidez en el caso de una posible reforma a la Ley Orgánica.

Cuén, alzando la vara

“Ahí quiero ver que involucren a tus nietos, que involucren a tus hijos. Le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando en este momento: aguas, porque nosotros en este momento somos los perseguidos políticos, después serán ustedes. No habrá piedad, porque hay gente que no está bien de la cabeza. Pues, ¿quién nos está persiguiendo? el Gobierno, ustedes son los que lo dicen”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigente estatal del Partido Sinaloense llegó con la vara desenvainada al Segundo Informe de Jesús Madueña , donde insistió en que es víctima de persecución política por el aparato gubernamental en estos momentos

Sinaloa en San Remo

En San Remo, Italia, el Gobierno de Sinaloa compartió con diferentes países su experiencia en la atención con víctimas de desplazamiento forzado interno en el “Foro Cross Regional Forum on implementing laws an policies on internal displacement”.

El evento es organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas.

La delegación estatal fue encabezada por la titular de la Secretaría del Bienestar estatal, María Inés Pérez Corral, quienes se reunió con representantes de gobiernos de distintas partes del mundo que enfrentan la problemática del desplazamiento forzado interno.