Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones se le vio ayer al ex Alcalde de Culiacán Jesús Estada Ferreiro al salir de la Sala A de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro.

Más ejército

No hubo de piña

El ex Presidente Municipal sufrió un brutal revés, bueno dos, primero la Jueza le negó la solicitud de sobreseimiento sobre el de las viudas al considerarlo improcedente.

Apresurados

Dice la Fiscalía General de Sinaloa que ya hay luz verde para las personas que quieran volver a sus domicilios en la sierra de Sinaloa de Leyva y Mocorito.

Recordemos que hay más de 400 personas que son atendidas en un albergue en Guamúchil tras abandonar sus hogares en la sierra por la violencia.

Parece muy aventurado de parte de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada decir que ya la zona se encuentra controlada, pues según la versión del Gobernador nunca se supo qué detonó los hechos violentos, o tal vez sí saben pero no lo quieren hacer público.

Ojalá y no resulte apresurado el querer acomodar a los desplazados de regreso en sus hogares, porque una cosa es que el Gobierno de Sinaloa no quiera llamarles ‘desplazados por la violencia’ y otra muy distinta es apurarlos a regresar a sus casas para decir que la ciudadanía no tiene miedo.