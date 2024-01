Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Que, en el 2023, Sinaloa cerró con seis homicidios dolosos y 29 feminicidios de los que un 65 por ciento tienen al responsable del crimen como detenido y en proceso judicial. Pues sí, de eso nadie se ha quejado, de lo que nos seguimos quejando es de tener que dar una mala noticia para amigos y familiares cada vez que se ataca a una mujer y que no haya estrategias que de verdad lo inhiban.

Estrategia de ponchallantas ya atravesó fronteras

Por si a nadie en la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal se les ha ocurrido, desde aquí les hacemos el comentario muy en serio y con mucho ánimo de involucrarnos para ayudar: de verdad, la estrategia de corretear punteros y cachetearlos no funciona y si no se cambia algo, no va a funcionar.

Es de dar pena cómo toda la ciudadanía se da cuenta de que los punteros, estos jóvenes que andan en motocicleta detrás de las patrullas de cualquier corporación o fuerzas armadas, como abejas alrededor del enjambre, y sólo de pronto agarran a alguien, les dan unas cachetadas y de ahí ya no pasa nada.

Obvio que regresan a las andadas al otro día desde muy temprano.

Y esto lamentablemente lo vemos con la estrategia de tirar ponchallantas contra las patrullas, nunca hay un responsable y si los ciudadanos no se ponen truchas tampoco les pagan las llantas dañadas.

Ya son muchas ocasiones y ahora hasta en Mazatlán hemos visto que comenzaron a tirar estos dispositivos para dañar los neumáticos.

Está claro que lo siguen haciendo porque les da resultado.

¿De verdad no sé les ha ocurrido subir policías o militares a motocicletas mejores que las Italika y evitar los enjambres en las calles?, ¿a poco no se les ha ocurrido otra cosa?, ¿por qué no proponen legislar para castigar a estos jóvenes que colaboran con el crimen organizado?

Gente, hay que ponerse al tiro, hay que evitar las simulaciones o las chambas a medias y tener la capacidad para ajustar sus estrategias.