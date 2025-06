Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

La salida de Sergio Antonio Leyva como Secretario de Seguridad de Culiacán, justo en este momento, es algo que no se le ocurriría ni al guionista más perverso de Hollywood. Sobre todo porque había resistido bastante en esa posición.

¡Qué ‘oso’!

Pide que les contesten

La verdad es que no es por defender a Rocha Moya pero no hay que victimizarse, pues simplemente el Alcalde de San Ignacio ha brillado por su ausencia en diferentes eventos relevantes y pues no es el perfil más deseado en el morenismo sinaloense. Simplemente es olvidable ante su nula intención de gobernar.

A ver qué tan bien

se portan

Este miércoles se definirá si el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, es vinculado a proceso o si la Fiscalía de Sinaloa vuelve a resbalar en una investigación por presunta corrupción de funcionarios.

Para esta ocasión contamos con que Vargas Landeros se digne a ir, y ni modo que ponga el pretexto de que sigue doliéndole la espalda, nomás ya vimos el viernes pasado que ni se quejó de la columna para salir como Flash de la Sede Regional de Justicia en Culiacán.

Y tampoco se le notaban muchas molestias estomacales ese día, hasta se dio el lujo de llegar aprehendido pero sonriente a su audiencia inicial.

El hecho de que un Juez de Control lo vincule a proceso o no, lógicamente no significará otra cosa más que una etapa más en el proceso judicial contra el ex Alcalde, proceso que ha ido a paso acelerado si lo comparamos a los otros dos ex alcaldes morenistas acusados de corrupción en estos años.

Pues Vargas ya se dejó ver, aunque a la fuerza, y hasta publicó una foto mientras emitía su voto en la elección judicial del domingo pasado y bien sonriente que se miraba el compa.

Esperemos que en estos días no haya tenido imprevistos ni pasos en falso en el baño de su casa, dé la cara y afronte el proceso con seriedad por mero respeto al pueblo ahomense que lo eligió, y al sinaloense, que merece claridad de lo que hacen sus funcionarios, sobre todo con el dinero público.