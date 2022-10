“... mi oportunidad para sumarle al equipo, está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común: a ser una más que trabaja por la Patria”.

Deja Tatiana el gabinete

Se les olvidó el archivo

Pero en esta ocasión, aunque la versión estenográfica de la conferencia se subió en el transcurso de la mañana, no pasó así con la galería fotográfica que debió mostrar el discurso de la hora ex Secretaria y sobre todo, ese momento incómodo del abrazo de despedida

Impacta la noticia

La noticia corrió como reguero de pólvora, muchos señalaron que a Tatiana no le gustó para nada la insistencia de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles en labores de seguridad, otros que había enojos por regaños recibidos durante su labor, en fin, que ella como especie de aclaración, aseguró que no había nada abrupto y todo claro como el agua. De hecho dejó claro que la renuncia se venía platicando desde semanas atrás.

Un Secretario que

sabe esconderse

El ciclo agrícola otoño-invierno 2022-23 ya comenzó, sin embargo, no se ha llevado a cabo la planeación de cultivos que se solía hacer a finales de septiembre por parte del Comité Estatal de Desarrollo Rural Sustentable que preside el Secretario de Agricultura, Jaime Montes.

Diversos organismos agrícolas han mencionado que el ciclo ya comenzó y aún no se sabe cuánto se podrá sembrar o los volúmenes de agua que se van a disponer, todo porque el secretario ha pospuesto la sesión en dos ocasiones.

Se desconocen los motivos pero no es de sorprender que cuando Montes Salas no tiene una idea o proyecto, no da la cara, la prueba está en que no supo qué decir con el retraso del pago de las coberturas o cuando algunos productores solicitaban más vuelos de estimulación de lluvias para la región del Évora.

No es nuevo en Montes Salas hacerse el invisible, lo estuvo haciendo cuando fue superdelegado; nadie supo qué es lo que verdaderamente hacía o gestionaba.