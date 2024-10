Es de preocupar que estos hechos se trasladen a una zona turística, se extienda por varios minutos, en varias partes de la ciudad, y en ningún momento apareció una sola unidad de las fuerzas de seguridad.

Identificando a los

adversarios del Estado

Otro de los objetivos prioritarios del Estado tendría que ser controlar el proceso para calentar tortillas, ya ve usted lo que pasó, y que evidenció que en el Centro de Evaluación y Control de Confianza no son muy diestros para eso, pues ahí donde se les quemó una de harina y el humaderón activó la alarma contra incendios y puso pálido del susto al pobre Gerardo Mérida en plena conferencia.

Volviendo a la parte de lecciones en investigación impartidas por Rubén Rocha Moya , al menos (muy al menos) el Estado reconoce que hay facciones criminales en disputa, y no son meros hechos aislados. Lo siguiente es actuar con contundencia.

Lo peor del caso, es que no es el primer evento de alto impacto, recordemos que hubo una semana en que el puente El Sinaloense se bloqueaba cada cinco minutos, y en la Zona Dorada, directamente, ya atacaron y asesinaron a un hombre que estaba en la playa.

Porque sabrá usted que, según el Secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez , no fue sólo una agresión al vehículo, sino que hubo una persecución, la cual se habría extendido en al menos tres colonias del puerto.

Esas deducciones no se las aventaba Hércules Poirot , el afamado detective a quien le dio vida la escritora Agatha Cristie.

Que es inocente, dicen

Hablando del rey de Roma, la semana pasada de nuevo las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieron que ir a pararse ante un juez para conocer novedades en la larga lista de procesos qué existen en su contra, ya ve que están acusados de andar manoseando dinero público.

Y pues una de las novedades fue que un juez federal sentenció que se le tumbara la vinculación a proceso por uno de los dos casos que nuestro desrectorado y desbigotado amigo, Jesús Madueña Molina, tiene en su contra.

Y pues la risa la provocan los mismísimos chefs, especialistas de hacerle el caldo gordo a todo lo que tenga que ver con el amigo de Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que se la quieren dar de periodistas en RadioUAS y no saben cómo informar con profesionalismo y seriedad.

Figúrese que andan con la desvergüenza de decir que Madueña Molina ganó el amparo contra la vinculación por ser inocente, cuando en el mismo expediente del caso y el juez de control en la audiencia explicó que se debió a un error de la Fiscalía General del Estado que no se le pudo vincular.

No es algo mínimo, amigo lector, que esto suceda, porque ciertamente los procesos están plagados de errores y son visibles por cualquiera que vaya a las audiencias.

En la audiencia del viernes, el Rector de la UAS separado del cargo, que no injusta ni ilegalmente como dicen los amigos del amigo de “El Mayo”, pues estuvo interviniendo para impedir las investigaciones, se le declaró un auto de no vinculación en el primer proceso de abuso de autoridad por el que fue acusado el 21 de agosto de 2023.

Y por supuesto que tampoco tuvo que ver con los super abogados que tienen, sino porque la Fiscalía no presentó datos de prueba para vincularlo a proceso por lo que lo acusaron, sino por otro asunto.

Así es, los fiscales acusaron por la negativa de las autoridades de la UAS a ser auditados por la Auditoría Superior del Estado en 2023, respecto a los recursos propios, y la ASE pretendía auditar los recursos públicos estatales correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

Repetimos que la no vinculación a proceso no es por ser inocente, como dijo el otro, sino que es porque no traían consigo los papeles correctos.

De hecho, tan no es inocente que estos gallos de la Fiscalía, que repetimos no es la primera vez que se equivocan de esta manera, pueden incluso volver a acusar a Madueña Molina siempre y cuando presenten de manera correcta las pruebas y la investigación.

Recordamos justamente que durante el proceso en contra del Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, tenían todas las pruebas suficientes para acusarlo de un delito más grave, como peculado, por andar cobrando cheques con su familia, y la Unidad Anticorrupción no supieron agregar el delito en la parte del proceso qué deberían.

Entendemos que forma parte de su discurso de lloradera y victimización, pero pues ¿qué se puede esperar de un grupo que piense que es buena idea poner el busto del amigo de “El Mayo” Zambada en la rotonda de Universitarios Ilustres?