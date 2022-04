En El Fuerte, la semana terminó con situaciones muy poco probables en el llamado Pueblo Mágico más tradicional de todos: una chica desaparecida, un asesinato atroz y una marcha multitudinaria para exigir justicia... Y en medio del dolor de la sociedad, por conocer detalles sobre el feminicidio, la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada salió a señalar que no había orden de aprehensión contra el señalado responsable.

Combate a la corrupción: la deuda persiste

Falta de voluntad y simulación en el combate a la corrupción, es lo que la organización Iniciativa Sinaloa ha encontrado en la nueva administración, esa que en campaña juraba perseguir delitos y que ahora apostó por una narrativa de no cacería de brujas, como diría su líder el Presidente López Obrador.

Al parecer para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no es suficiente que se haya hecho y deshecho con la paraestatal Preecasin, cuando del 2017 al 2019, bajo la administración de Quirino Ordaz Coppel, la constructora estatal gastó más de mil 227 millones de pesos alejados de los estándares de transparencia que exigen las licitaciones públicas, fraccionando y subcontratando obras, entre más irregularidades.

La respuesta de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de no dar celeridad a una denuncia que se presentó desde el 2020, bajo el argumento de que no hay plazos para hacer las investigaciones, da un termómetro de que no habrá celeridad ni incentivos para que la ciudadanía ponga denuncias ciudadanas para posibles casos de corrupción, ya que la ley existente permite dar largas para investigar.

Es verdad que hay una nueva administración, sin embargo, ya tienen medio año y no se puede seguir bajo el argumento de que hay un reacomodo en las instituciones, porque así pueden pasar los seis años, y para muestra el Gobierno federal que ha mencionado que nunca antes habían sido Gobierno, desgastando por años el argumento.

Podríamos decir que solo en Transparencia ocurren estos atropellos, pero no es así, en la Secretaría de las Mujeres tampoco se ha entendido que ahora son Gobierno y no parte de un colectivo, como solía ser por su titular, que sale a posicionarse en contra de la violencia de género o cuando un caso de feminicidio, que es la más grave forma de violencia contra una mujer, tiene lugar en la entidad.

Se requiere también ver acciones contundentes y una coordinación que garantice una política transversal a favor de las mujeres y no el lamento de la violencia sufrida, porque para eso están las organizaciones de la sociedad civil, para vigilar que se esté actuando y debería ser la Semujeres la que coordine las actividades, pero por el momento, parece que aparece más una vez que se dieron los hechos, no en la prevención.