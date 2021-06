“En Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, Gobernador actual, y Rubén Rocha Moya, Gobernador electo, se conocen bien, mantienen un trato cordial y se espera que en cualquier momento se reúnan de manera privada, para iniciar formalmente el proceso de entrega de la silla grande”.

Dos gobernadores

Para evitar esos descalabros que costaban mucho en recursos y en parálisis administrativa, en los últimos años se han desarrollado procesos que permiten que los gobiernos ya no sufran tanto durante los cambios de estafeta.

Desamparados

El amparo al que nos referimos es el que interpusieron en relación a la Ley de Obras Públicas, por las responsabilidades que se les daban para formar los comités de obras de las instituciones, sin embargo, desde el CPC se señaló en reiteradas ocasiones que estas atribuciones no estaban contempladas en la Ley de la que se deriva su creación y actuar.

Los señalamientos entre el Congreso de Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción pueden cesar, pues el amparo promovido por integrantes de este órgano de transparencia no procedió.

¿Un mal perdedor?

Buena se la echó Mario Zamora Gastélum al anunciar que impugnó la elección a la Gubernatura del Estado, a pesar de la tunda que le pegaron en las urnas por la diferencia de votos y de que ya Rubén Rocha Moya sólo se encuentra a la espera de rendir protesta como sucesor de Quirino Ordaz Coppel al tener ya la constancia de mayoría.

El ex candidato de la alianza Va por Sinaloa anda buscando hacer más ruido, según él por que se debe dejar consignado la violencia que dice que imperó en el proceso electoral en el estado y no porque sea un mal perdedor.

Dice que la impugnación es para que no se quiera borrar lo que pasó el 6 de junio, o sea que no se olvide los actos de violentos que se vivieron en la jornada, aunque muchos cuestionan sus denuncias.

Y dijo algo que resultó en comicidad involuntaria, dada la seriedad del tema: comparó su impugnación con el caso de las mujeres golpeadas en sus casas, “que no porque no denuncian no existen los golpes”.

Como que se le hizo bolas el engrudo.