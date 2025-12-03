Cuatro centros,

Sinaloa presume hoy ser el único estado del noroeste con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres. Un logro, sí. Una buena noticia, también. Pero detrás de los listones inaugurales y los discursos de ‘justicia que no puede esperar’ hay una pregunta que aún hace ruido: ¿cuánto de esta infraestructura realmente alcanza a cubrir la magnitud de la violencia que viven miles de mujeres todos los días? La apertura del CJM en Guasave llega con cifras que impresionan: más de 65 millones de pesos invertidos, 12.4 millones adicionales en unidades locales y más de 383 mil servicios otorgados. Es un avance que ningún gobierno previo había logrado. Rocha Moya lo sabe y por eso declaró que estos espacios existen para que las mujeres “no sean sometidas ni psicológicamente, mucho menos físicamente”. Y tiene razón. Pero también es cierto que la violencia no se combate sólo con edificios nuevos ni con diagnósticos optimistas desde un templete. La Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, sentenció que “la justicia para las mujeres no puede esperar”, pero en la realidad muchas veces sí espera. Espera en ministerios públicos saturados, en carpetas de investigación que se empolvan, en policías sin capacitación y en sistemas que obligan a las víctimas a contar su historia una y otra vez, como si el Estado les hiciera un favor y no cumpliera con su deber. Cuatro CJM colocan al estado en ventaja regional, pero no lo eximen del pendiente mayor: lograr que todas esas instituciones funcionen igual de bien en Culiacán que en Ahome, igual de pronto en Mazatlán que en Guasave. La red existe; ahora falta que tenga dientes, presupuesto suficiente y voluntad real para que las mujeres salgan vivas de las violencias que las atraviesan. Porque mientras el Gobierno celebra la cobertura territorial, allá afuera hay mujeres que siguen sin poder llegar a estos centros, que no pueden pagar un taxi para denunciar, que viven con su agresor y que necesitan algo más que un nuevo edificio: necesitan un Estado que actúe con la misma rapidez con la que corta listones. Cuatro centros es un avance. Convertirlos en justicia efectiva sigue siendo el verdadero reto.

Las buenas noticias

Entre las buenas noticias que podemos contar desde el Ayuntamiento de Culiacán es que la relación entre el Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el sindicato de trabajadores va viento en popa. Primero fue la firma del contrato colectivo, dejando atrás el llamado a huelga, con una negociación de incremento salarial del 7 por ciento, ingeniosamente dividido entre diciembre y enero. La explicación tiene lógica aritmética y presupuestal, puesto que con el incremento del 6 por ciento que han aceptado para la primera quincena de diciembre, sin lugar a dudas fue el monto que la comuna tendría en los bolsillos para el cierre anual, y la promesa del otro punto porcentual de incremento para la primera quincena de enero se deberá sin duda a que para entonces ya habría nuevos recursos. Pues entre las buenas noticias que siguen está el anuncio de que pagarán el aguinaldo a personal del Ayuntamiento de Culiacán este próximo 5 de diciembre, algo que ha puesto de buenas a muchos burócratas locales. Este esfuerzo local se une al anuncio que hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya para sus colaboradores en el gobierno estatal, puesto que la ley obliga a los patrones a hacerlo hasta el día 20 de diciembre. Este anuncio se dio al día siguiente de la firma del contrato colectivo que pasó por temprano el martes, un hecho que festejaron los trabajadores con un desayuno en las instalaciones de su salón de fiestas. Y aunque la relación entre Stasac y Gámez Mendivil parezca ir bien con este tipo de acciones, lo que sí huele muy mal es la situación interna del sindicato. En pleno proceso electoral, se nota que hay quienes siguen agarrados del chongo y no soportan que pueda haber una rápida transición de poder, dejando atrás ya la figura de Julio Duarte Apan. Lo decimos porque durante su festejo, por redes sociales se quejaron algunos de que no los dejaron entrar al salón para el desayuno, y que justo fue por no apoyar o estar en contra de Duarte Apan. Lo que nos comentan es que dentro del sindicato quien está subiendo como la espuma es la simpatía por la doctora Zayda Flores, quien ya ha sumado aliados de otros candidatos y podría ser la nueva secretaria general. Pues ya veremos como se mantiene el asunto dentro de sindicato, que sabemos que los callos pisados ya empiezan a doler.

