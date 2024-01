Por un lado está el hecho de que, en otras ocasiones cuando son elecciones, el PRI ha realizado el registro en su auditorio, pero ahora decidieron meter a todo mundo en un cuartucho para que no se cuestione su poder de convocatoria con las 100 personas que acudieron.

El remedo que

queda del PRI

El registro para candidaturas por espacios en el Poder Legislativo federal del Partido de la Revolución Institucional no pudo ser más pobre, falto de carácter y de unidad partidista... y aparte con tintes de machismo y actitudes políticamente incorrectas.

Luego, los perfiles que se anotaron por las candidaturas no podrían ser más débiles, pues por el Senado irá la diputada federal plurinominal Paloma Sánchez Ramos, aquella legisladora que protagonizó el lamentable y vergonzoso video en el que se burla del electorado diciendo que es “pluri, a gusto”.

Y en las diputaciones federales se tienen a Liliana Cádenas, ex Alcaldesa de Salvador Alvarado; Germán Escobar, ex Presidente Municipal de Elota y grisísimo ex diputado federal, y a Noé Heredia, ex diputado local. Puro personaje “buenas tardes”.

Pues cómo no iban a apuntar al primero que encontraran mal parado, si todos los priistas que más o menos la armaban se fueron con Morena y eso todavía les arde.

Lo que sí es reprobable es que desde que inició el evento llegó Gómer Monárrez Lara, un priista al que se le apostó mucho hace años, acompañado por un grupito de neandertales que redujeron su personalidad a reírse como focas cada vez que Gómer decía un chiste salado y en voz alta para romper con el protocolo institucional, una acción que a todas luces era para inflamar su ego y no cederle protagonismo a quienes se registraban como candidatos y candidatas.

Los chistositos de los amigos de Monárrez Lara llegaron vestidos de traje sastre y bien peinados, camisa y zapatos de marca, sólo para ridiculizar así mismos con una serie de comentarios desagradables.

Cuando Paola Gárate Valenzuela tomó el micrófono, los humanoides empezaron a burlarse de su poder de convencimiento y lanzaron bromas al aire para desestimar su liderazgo; luego cuando habló Paloma Sánchez comenzaron los comentarios machistas que no vale la pena replicar por el respeto que merece la aspirante al Senado, pero sí señalar que más allá de que en el PRI se le den espacios a mujeres son esta bola de ignorantes los que acorrientan las fuerzas políticas del estado.

Es cierto que Gómer no participó en estos comentarios desagradables, pero habla mucho de una persona a quién le cedes tu confianza.

Por cierto, Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, también estaba en el evento, y en algún momento del discurso alguién lo coreó y celebró, a lo que este grupito de fulanos se dijeron en confidencia: Que nos pase los votos de la UAS.

Lamentable año vivió el PRI en 2023, y todo apunta a que este 2024 no pinta nada bien.