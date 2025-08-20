Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo peor es que hasta el momento, luego de que la guerra interna del Cártel de Sinaloa ya se alargó casi un año, hay más de 60 menores de edad muertos en nuestro estado.

La novelona que siga

La telenovela del hoy ex Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, como en su momento la de “El Químico” Luis Guillermo el “todasmías” Benítez Torres, como ex de Mazatlán, y la de Jesús “Estafa” Ferreiro, todavía tiene muchos capítulos por vivir. De hecho es obvio que ni siquiera importa la razón, aunque sí debería, porque evidentemente hay mucha transa en sus acciones, como eso de regalar electrodomésticos o rentar vehículos con contratos leoninos, sino más bien es mantenerlos fuera del círculo y del poder, hasta que pasen el proceso previo y las elecciones. Vargas Landeros ha recurrido a una estrategia que no habíamos visto, como el hecho de buscar protección legal desde tribunales también federales, pero en otras zonas del País, como ¿Zacatecas?, pues sí, y por lo menos ha mantenido el tema en un “¿y si siempre sí?”. Lo decimos porque el Juzgado Primero de Distrito de Zacatecas ya mandó decir que no se están riendo de él y que el amparo que otorgó con la suspensión definitiva contra las acciones del Congreso del Estado en contra de Vargas Landeros, y su orden de reinstalarlo es en serio. Por lo pronto, este martes, la defensa de Vargas Landeros quiso meter esta misma notificación a los dos procesos penales que prevalecen en su contra, desde la Fiscalía General del Estado, tanto la de abuso de poder y delitos cometidos contra el servicio público, como la otra en la que se le acusa de Ejercicio indebido del servicio público y de Desempeño irregular de la función pública. La notificación seguramente es la acción que surgió del juzgado en Zacatecas. Pero sin duda la acción más significativa fue el llamado al Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, que terminó en la toma de protesta a dos de las suplentes de las regidoras que un juez ordenó revocar, por entorpecer las acciones de la justicia. Lo de volver a poner a Vargas Landeros en la silla de presidente municipal lo dudamos mucho, pero pues a ver qué sale. Por lo pronto hay que decirlo que a este mitotón todavía le quedan muchos chismes y chimoleros.

¿Cómo que unos

sí y otros no?

Tan sencillo que es admitir que se han equivocado, que hay una investigación en proceso, si es que la hay, pedir disculpas y luego asegurar o garantizar que las tragedias no vuelvan a ocurrir durante esta crisis de seguridad por la que atraviesa Sinaloa, y buena parte del País. Sin embargo, para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tema del asesinato de las niñas Alexa y Leydi en un punto de control en Badiraguato, perpetrado por militares, no le parece apropiado y por eso decidió dejarlo en manos del Gabinete de seguridad federal. Lejos están esas actitudes de que se supone es la Cuarta Transformación y la doctrina que tanto aseguró que se aplica en nuestro nuevo México el cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador. Pero el negro sigue siendo negro, como el verde sigue siendo verde. Al igual que hace medio siglo, los militares lejos están de realizar operaciones entre la sociedad civil sin que algo salga mal, por su naturaleza, por su origen y formación. Pero más allá de que se le pueda seguir echando tierra a las malas acciones del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Marina, porque sí tiene mucho qué criticarse, lo antipático es pretender evitar hablar de algo tan sensible y de interés público como este caso en Sinaloa. “Para estos temas prefiero siempre que sea el Gabinete de Seguridad quien conteste, ellos son quienes tienen la información puntual, entonces le pedimos al Secretario que pueda informar”, dijo la Mandataria a la pregunta de una periodista. Alexa y Leidy, de 7 y 11 años de edad, respectivamente, murieron después de que el vehículo en el que viajaban con sus familias resultó atacado por los militares en un puesto de vigilancia militar en la zona serrana del municipio de Badiraguato. Luego, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición a los elementos relacionados con el caso para que las autoridades deslindaran responsabilidades, pero ya no se ha sabido nada más en el seguimiento de este caso. Lo peor es que hasta el momento, luego de que la guerra interna del Cártel de Sinaloa ya se alargó casi un año, hay más de 60 menores de edad muertos en nuestro estado. Tache para la Presidenta, pues temas tan sensibles, como el asesinato de dos niñas, deben ser abordados aunque no se tengan ganas.

Que ya está tronando la mazorca, dicen

Estaría bien padre conocer el Culiacán que muchos de nuestros funcionarios afirman conocer, ese en el que los pajaritos cantan y uno puede salir a cualquier hora del día para hacer sus actividades cotidianas. Sí, sí, esta mejorando pero falta un buen, el mismo gobernador lo reconoció antier frente al Gabinete Federal. Nos referimos a lo que el Secretario de Economía del Estado, Ricardo “Pity” Velarde, afirmó respecto de la recuperación de la vida nocturna en Culiacán. Incluso el titular de Economía desempolvó aquel operativo de “Culiacán en Movimiento”, lanzado desde marzo por nuestras autoridades de seguridad pública, e indicó que este despliegue que busca blindar los focos económicos de la ciudad en horario nocturno, ya no es hasta las 11 de la noche, sino hasta las 2:00 de la madrugada No podemos negar que, a medida en que ha pasado el tiempo, la gente en Culiacán de a poco se anima a salir y hasta circular por las calles un poquito más tarde, sin menoscabar que van acompañados de un rezo y de la resignación. Pero hay que ser objetivos, la recuperación de la tantita confianza que vemos tiene más que ver con el enorme despliegue militar que ha puesto el homicidio y el robo de vehículo a la baja en las últimas tres semanas, que con la iniciativa específica de la noche. Regresando al tema, según el Secretario de Economía, los giros que han notado un mayor repunte últimamente son las plazas comerciales, discotecas y bares, o lo mismo, los primeros establecimientos que prácticamente dejaron de operar en cuanto estalló la ola de violencia. Según Velarde, los establecimientos ya reportan afluencias de hasta el 80 por ciento, lo que sin duda sería una gran noticia; pero sería todavía más interesante saber de dónde sale el dato y si cámaras como Canaco y Canirac tienen datos similares. Porque en los recorridos que hemos realizado seguimos viendo esa recuperación todavía a paso muy lento y más concentrada en desayunos y eventos vespertinos que en el turno de la noche noche. En fin, lo primero para mejorar la percepción es mejorar la realidad.

La novelona que siga

La telenovela del hoy ex Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, como en su momento la de “El Químico” Luis Guillermo el “todasmías” Benítez Torres, como ex de Mazatlán, y la de Jesús “Estafa” Ferreiro, todavía tiene muchos capítulos por vivir. De hecho es obvio que ni siquiera importa la razón, aunque sí debería, porque evidentemente hay mucha transa en sus acciones, como eso de regalar electrodomésticos o rentar vehículos con contratos leoninos, sino más bien es mantenerlos fuera del círculo y del poder, hasta que pasen el proceso previo y las elecciones. Vargas Landeros ha recurrido a una estrategia que no habíamos visto, como el hecho de buscar protección legal desde tribunales también federales, pero en otras zonas del País, como ¿Zacatecas?, pues sí, y por lo menos ha mantenido el tema en un “¿y si siempre sí?”. Lo decimos porque el Juzgado Primero de Distrito de Zacatecas ya mandó decir que no se están riendo de él y que el amparo que otorgó con la suspensión definitiva contra las acciones del Congreso del Estado en contra de Vargas Landeros, y su orden de reinstalarlo es en serio. Por lo pronto, este martes, la defensa de Vargas Landeros quiso meter esta misma notificación a los dos procesos penales que prevalecen en su contra, desde la Fiscalía General del Estado, tanto la de abuso de poder y delitos cometidos contra el servicio público, como la otra en la que se le acusa de Ejercicio indebido del servicio público y de Desempeño irregular de la función pública. La notificación seguramente es la acción que surgió del juzgado en Zacatecas. Pero sin duda la acción más significativa fue el llamado al Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, que terminó en la toma de protesta a dos de las suplentes de las regidoras que un juez ordenó revocar, por entorpecer las acciones de la justicia. Lo de volver a poner a Vargas Landeros en la silla de presidente municipal lo dudamos mucho, pero pues a ver qué sale. Por lo pronto hay que decirlo que a este mitotón todavía le quedan muchos chismes y chimoleros.

¿Cómo que unos

sí y otros no?

Tan sencillo que es admitir que se han equivocado, que hay una investigación en proceso, si es que la hay, pedir disculpas y luego asegurar o garantizar que las tragedias no vuelvan a ocurrir durante esta crisis de seguridad por la que atraviesa Sinaloa, y buena parte del País. Sin embargo, para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tema del asesinato de las niñas Alexa y Leydi en un punto de control en Badiraguato, perpetrado por militares, no le parece apropiado y por eso decidió dejarlo en manos del Gabinete de seguridad federal. Lejos están esas actitudes de que se supone es la Cuarta Transformación y la doctrina que tanto aseguró que se aplica en nuestro nuevo México el cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador. Pero el negro sigue siendo negro, como el verde sigue siendo verde. Al igual que hace medio siglo, los militares lejos están de realizar operaciones entre la sociedad civil sin que algo salga mal, por su naturaleza, por su origen y formación. Pero más allá de que se le pueda seguir echando tierra a las malas acciones del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Marina, porque sí tiene mucho qué criticarse, lo antipático es pretender evitar hablar de algo tan sensible y de interés público como este caso en Sinaloa. “Para estos temas prefiero siempre que sea el Gabinete de Seguridad quien conteste, ellos son quienes tienen la información puntual, entonces le pedimos al Secretario que pueda informar”, dijo la Mandataria a la pregunta de una periodista. Alexa y Leidy, de 7 y 11 años de edad, respectivamente, murieron después de que el vehículo en el que viajaban con sus familias resultó atacado por los militares en un puesto de vigilancia militar en la zona serrana del municipio de Badiraguato. Luego, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición a los elementos relacionados con el caso para que las autoridades deslindaran responsabilidades, pero ya no se ha sabido nada más en el seguimiento de este caso. Lo peor es que hasta el momento, luego de que la guerra interna del Cártel de Sinaloa ya se alargó casi un año, hay más de 60 menores de edad muertos en nuestro estado. Tache para la Presidenta, pues temas tan sensibles, como el asesinato de dos niñas, deben ser abordados aunque no se tengan ganas.

Que ya está tronando la mazorca, dicen