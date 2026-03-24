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La semana pasada, una ciudadana fue detenida mientras circulaba por la zona. Su vehículo, presuntamente con irregularidades en el emplacado, fue motivo suficiente para que los agentes le plantearan dos opciones: la retención de la unidad o el pago de una “multa” de mil 500 pesos. No hubo boleta, no hubo fundamento legal visible, no hubo recibo. Sólo una exigencia.

Los abusos que se asoman

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, donde el robo de vehículos se ha convertido en una constante que inquieta a la ciudadanía, la presencia de la Guardia Nacional debería representar certeza, legalidad y protección. Sin embargo, en algunos casos, esa misma autoridad parece estar operando en una zona gris que raya peligrosamente en el abuso. En el Aeropuerto Internacional de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional han intensificado operativos de inspección vehicular, con el argumento de detectar unidades con irregularidades federales, particularmente aquellas de procedencia extranjera. La medida, en teoría, responde a una estrategia para combatir delitos vinculados al uso de vehículos irregulares. En la práctica, los testimonios comienzan a contar otra historia. La semana pasada, una ciudadana fue detenida mientras circulaba por la zona. Su vehículo, presuntamente con irregularidades en el emplacado, fue motivo suficiente para que los agentes le plantearan dos opciones: la retención de la unidad o el pago de una “multa” de mil 500 pesos. No hubo boleta, no hubo fundamento legal visible, no hubo recibo. Sólo una exigencia. Lo más grave no fue la falta de formalidad administrativa, sino el procedimiento. La mujer fue escoltada por los propios elementos hasta un cajero automático para retirar el dinero en efectivo y entregarlo en ese momento. Durante ese lapso, no tuvo libertad plena para retirarse. En términos prácticos, fue retenida. El episodio no terminó ahí. La amenaza posterior selló el silencio: los agentes, con sus datos en mano, le advirtieron posibles consecuencias si decidía denunciar o hacer público lo ocurrido. El miedo, en un estado donde la violencia ya marca el ritmo cotidiano, termina siendo un mecanismo de control más efectivo que cualquier documento oficial. Este caso, que no ha sido denunciado formalmente por temor a represalias, abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién vigila a quienes deben garantizar la legalidad? Porque en un contexto donde el robo de vehículos va al alza, resulta contradictorio que los mismos cuerpos encargados de combatir ese delito sean señalados por prácticas que vulneran a la ciudadanía. La crisis de seguridad no puede convertirse en pretexto para normalizar abusos. Si la ley se aplica de forma discrecional, sin transparencia y bajo presión, deja de ser ley para convertirse en herramienta de intimidación. Y eso, en cualquier escenario, es aún más peligroso que la propia delincuencia que se pretende erradicar.

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