Fueron 60 millones de pesos los que el Ayuntamiento de Mazatlán dio a Azteca Lighting de anticipo por unas luminarias que nunca se entregaron, y que ya tiene un contrato rescindido, y 130 millones de pesos más, que Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, no encontró para pagarle el aguinaldo a los trabajadores de la Comuna, de esos 190 millones solo hay un responsable, y se llama, Luis Guillermo Benítez Torres. El hoy flamante Secretario de Turismo, que se llevó ya a buen séquito de ex empleados como lo es Nayla Velarde al Gobierno Estatal, tiene que responder por ese dinero. El Ayuntamiento está en quiebra, y sin recursos. Cuando se le preguntó al ex Alcalde por ello, se limitó a decir que a él le dijeron que todo estaba bien y pues, cuando no es tu dinero, crees lo que cualquiera te dice porque es mejor no saber. Ante los hechos, la defensa del Gobernador a “El Químico” es exigir constancia de que el ahora Secretario de Turismo se haya “robado”. Pues no, para eso existe una investigación de la ASE y para eso habrá que investigarse el desfalco evidente del Ayuntamiento. Lo que es innegable es que no se sabe dónde quedó el dinero que tanta falta hacer ahora. No es una cifra menor: son 190 millones de pesos, 60 allá andan en litigio con una empresa, el cual podría durar años, y los otros 130 millones, nada más hay que recordar las faraónicas salidas del Alcalde, los invitados de Estados Unidos que traía y lo poco transparente que fue al respecto, ver el derroche en Cultura, usado como caja chica. Hay quien dice que hay que esperar a que la Fiscalía actúe. Sin duda, para eso está la autonomía, pero esperamos que no exista protección de Rocha. A Estrada Ferreiro lo acabaron por una licitación de unos camiones, pero su pecado fue la adjudicación directa; en cambio este señor desapareció 130 millones y anda como si nada, no cabe duda que está fuerte la bendición desde arriba. ¿De quién será?

Absorber el impacto

Muchos empresarios se han quejado por el aumento del 20 por ciento al salario mínimo y es que no es para menos, si a donde pega primero y primordialmente es al costo de la nómina. Aunque fue un acuerdo entre empresarios, obreros y gobierno, pero de eso a que todos estén contentos pues no porque alguien tendrá que absorbe me el impacto en una economía que apenas crece y donde la inversión se encuentra estancada. Un aumento salarial puede traer oxígeno, como dicen los especialistas, para tratar de recuperar el poder adquisitivo; el super ya no se puede hacer con los mismos pesos, todo está más caro, por más que se ande uno estirando el billete y aprovechando las ofertas, pues nomás no alcanza. Ropa, alimentos, zapatos, servicios públicos, combustibles, camiones, todo; la inflación no da tregua, y en el peor de los casos las deudas se acumulan. Y luego que andan cocinando el aumento al Impuesto Predial, y si sigue el alza sin freno de los alimentos, este incremento de 20 por ciento se va a “pulverizar”, como dicen los economistas. Y luego el temor como siempre es que las empresas empiecen a hacer recortes o lo peor pensar en bajar las cortinas.

El ‘día uno’ de Ebrard

Muy movidos los aspirantes a ser candidatos para la Presidencia de la República en 2024; todos mantienen muy aceitados sus trenes. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, realizó un evento que parecía que estaba regalando pollos porque a cómo estuvo de lleno, está fuerte la convocatoria que tiene el Canciller. El super evento fue para tomar protesta a representantes de los 300 distritos electorales del país, que lo promoverán en la encuesta interna de Morena para la candidatura presidencial. Según el funcionario fue el “día uno” para buscar el apoyo ciudadano y anunció, como los otros, que haría un recorrido por todo el país.

Sheinbaum se

enoja con el INE

Uyyyy qué no le mandó decir Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y una de las “corcholatas” más mimadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al INE. Resulta que el INE pegó de gritos por las bardas pintadas con la leyenda #EsElla”, “EsClaudia” por considerarlas actos de precampaña. ¿A poco INE, cuéntame más? Y la Jefa de Gobierno monta en cólera y le aventó al INE adjetivos de autoritario, parcial que tiene sesgos antidemocráticos y conservador. Ahora que le vaya a hacer caso al INE de deslindarse o retirar las pintas, veremos. Tan demócrata que se dice pero no quiere respetar la ley.

