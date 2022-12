Hay una ley se podría decir, no escrita, que dice que mientras no tengas la grabadora prendida, sin avisar y en un ambiente fuera de las obligaciones de un político, no se puede decir lo que se hable o pase entre el periodista y la fuente.

Off the record

Mucha gente dice que las mejores pláticas entre reportero y fuente se dan off the record, jerga que se usa para hablar fuera de grabadora. Hay una ley se podría decir, no escrita, que dice que mientras no tengas la grabadora prendida, sin avisar y en un ambiente fuera de las obligaciones de un político, no se puede decir lo que se hable o pase entre el periodista y la fuente. Algo así pasó en la reunión que tuvo Edgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán con los reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento, se hablaron de muchas cosas en la confianza que da una cena para limar las asperezas que dejó Luis Guillermo Benítez Torres. Édgar desde que llegó busca llevarla en paz con los medios, y de momento podemos decir que el trabajo periodístico se ha podido desempeñar con toda libertad, sin los exabruptos y las faltas de respeto que “El Químico” tenía hacia con la prensa. En ese tenor, y afirmando que la cena venía de su bolsillo (vamos a ver al final del mes en las cuentas del Ayuntamiento) el Alcalde se soltó a platicar con algunos reporteros del lugar, hubo quienes al modo pedían favores, se tomaban fotos, y lo arrinconaban con diversas peticiones. Pero ya en confianza con quienes sabe hay una inquietud meramente periodística, Édgar platicó bastante de las cosas que se vienen para el Ayuntamiento, sus miedos, el futuro, y muchas cosas más que se están cocinando dentro de la Comuna mazatleca. Como se comentó desde el principio, a uno le encantaría platicar lo que se dijo, pero la ética nos ata, sin embargo, también es nuestro trabajo investigar más allá de lo que pueda decir o avisar un político, y tengan confianza que en Noroeste lo seguiremos haciendo a rajatabla, caiga quien caiga, incluido el Alcalde mazatleco. No queda más que invitarlo a que nos siga leyendo y vea lo que se viene para Mazatlán, y sobre la reunión con los medios, decirle a Édgar que así empiezan todos, ojalá que cuando alguna tormenta lo alcance, el trato hacia la prensa no cambie, que todo continúe desde el respeto mutuo.

Confrontación

El que ya sabemos que no recibe de buena manera las críticas es el Gobernador Rubén Rocha Moya, pues el día de ayer la Directora del Instituto de Protección a Periodistas y Activistas declaró que hay poco interés del mandatario estatal en proteger a los periodistas. Y antes de que saliera la nota el Gobernador ya estaba respondiendo que se pusiera a trabajar. Esta declaración surgió tras el recorte del 50 por ciento a la propuesta de presupuesto para el 2023, pues de 24.5 millones de pesos que había solicitado Jhenny Judith Bernal Arellano, el Congreso del Estado solo le asignó 12 millones. Ciertamente la directora del Instituto ha brillado por su ausencia desde que tomó protesta al frente del Instituto, y recordamos que en un inicio llamó la atención los elevados sueldos que planteó para ella y sus colaboradores, finalmente quedó con un salario de 45 mil pesos mensuales.

Expresiones que ni el Presidente pide

Ayer, una ceremonia por demás relevante, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial celebraron Sesión Solemne en el Obelisco ubicado en calle General Antonio Rosales y Avenida Obelisco, en la Sindicatura de San Pedro, Municipio de Navolato, Sinaloa, a donde se trasladaron los poderes en conmemoración del 158 Aniversario de la Batalla de San Pedro acontecida en 1864. Todo muy bien, el Gobernador en su mensaje destacó la gesta histórica, que quedó marcada en la historia de Sinaloa y de México porque en esa lucha un pequeño ejército de apenas 264 anónimos soldados comandados por el general Antonio Rosales venció a 800 soldados del ejército imperial francés y sus aliados. Pero de repente quiso hacer analogía de lo que pasó con la realidad y ahí es donde la puerca torció el rabo”. Dijo que el día de la batalla hubo aliados nacionales al ejército francés, “apátridas todos los que se aliaron en contra del gobierno de Benito Juárez”. “Los conservadores de aquellos tiempos conspiraron con las fuerzas extranjeras, como los de este tiempo que luchan contra la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, digo, habrá necesidad.

Y esos diputados de Morena...

En días pasados fuimos testigos del hecho de que diputados locales de Morena se pronunciaron a favor de Pedro Castillo, ex Presidente de Perú. Sí, los legisladores morenistas montaron una conferencia de prensa, dizque aprovechando un receso. Recordemos primero que el 7 de diciembre Castillo fue arrestado horas después de anunciar la disolución del Congreso de su país, y decretar un gobierno de excepción. Imagínese con la intención de borrar de un manotazo, el Poder Legislativo de su país. Los morenistas dicen que Pedro Castillo no tiene ningún pecado, y que es un demócrata que quería poner un nuevo orden en el país. ¿Sabrán esos diputados el dicho que dice “cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar? Y quizás el ex Presidente de Perú tuvo buenas razones para llevar sus acciones que ahora lo tienen en esos vericuetos, pero es su país el que tiene que juzgarlo.

