Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La inseguridad en Mazatlán está a la orden del día, asaltos, robos a casa-habitación y asesinatos. Tan solo en una semana van cuatro homicidios dolosos donde las víctimas han sido tres hombres y una jovencita, en cuatro hechos por separado.

Frase matona de todo aspirante

El concordense dice que ya es mazatleco por adopción y que es Diputado de Mazatlán y Concordia, y que será deshonesto decir que no respira y aspira por la candidatura de Morena a la Alcaldía porteña.

Lo que sí es que cada vez que se le pregunta a Patrón Rosales si buscará competir en las próximas elecciones, de inmediato cambia el semblante de su cara y durante varios minutos no deja de sonreír.

En solo una semana ya la repitieron en Mazatlán el Senador Panista Damián Zepeda , luego el hoy ex priista y ex Alcalde de Mazatlán Fernando Pucheta Sánchez , y ahora el Diputado morenista de Sinaloa.

Olvidó festejar a los papás de Mazatlán

Esta vez se amarró el cinturón, pero el Alcalde no se quedó callado y adelantó que en el festejo del Grito de Independencia, programado para el 15 de septiembre, se pretenden traer un evento de primer nivel para los mazatlecos que va a requerir desembolsar una buena cantidad del recurso del municipio.

Ahora sí se puede considerar que lo económico es su problema, pues con la lista de demandas que enfrenta actualmente el municipio cuya suma asciende a los 600 millones de pesos aproximadamente, no quedó de otra más que dejar que a los papás les festejaran en su casa.

Cuando se le preguntó a González Zataráin cuándo y dónde sería el festejo del Día del Padre, reiteró que el Ayuntamiento de Mazatlán no tiene dinero para eventitos mal hechos, por lo que descartó cualquier fiesta en honor a los papás del puerto.

Mientras para los festejos del Día de las Madres y el Día del Niño el Alcalde Édgar González Zataráin se lució con regalos para las mamás y los menores del puerto, para el Día del Padre no tuvo dinero.

¿Qué está pasando con la seguridad?

Y ni el Alcalde Édgar González Zataráin ni el secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez , saben cómo hacerle para bajar estos índices de violencia, solo se aprestan para dar declaraciones en vano, justificando que trabajan, pero en la realidad no se ve ese trabajo.

Lo cierto es que la seguridad preventiva en Mazatlán no está funcionando, porque aparte de estos asesinatos, los robos a casa-habitación, no solo en las colonias sino en los fraccionamientos, están a la orden del día.

Más opacidad en la SEPyC, no se puede

Pues aún y cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya haya tocado un tema tan importante en la conferencia de prensa La Semanera, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, hizo nuevamente como si no existiera.

Por culpa de uno que otro aprontado que le gusta andar figurando en las redes, imaginando en lugar de entender y luego informar, ayer hubo una confusión en la sociedad respecto al anuncio de Rocha Moya sobre la urgencia de que cerrara el ciclo escolar.

En un principio el mandatario dijo desde ahorita digo que ya lo cierren, pero luego reviró para decir que era cuestión de cada escuela.

Pues en las horas que la duda permaneció, y pese a la insistencia de los medios y la gente de que Domínguez Nava saliera a aclarar dudas, pues nada pasó.

Quien debiera ser la primera interesada en que las cosas se aclararan, pues nada más no, parece que no le interesa o no ha comprendido la importancia de los medios y además del de su cargo.

Pésimo trabajo de su oficina de prensa que no mueve un dedo para mejorar la comunicación con la Secretaria, porque por supuesto que está no es la primera vez que esconde la cabeza como el avestruz.

Y por supuesto pésimo trabajo de los asesores, que en lugar de robustecer el trabajo, por la nobleza de la dependencia, han preferido esconderse y pichicatear informes o boletines oficiales.

Nomas desde acá les recordamos que son funcionarios pú-bli-cos.