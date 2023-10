Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo anunciado

Resulta que, fiel a su modo, y con el objetivo de cansar a todo mundo, los abogados de la UAS provocaron que una audiencia de máximo dos horas se extendiera a casi 11, alegando con exactamente los mismos argumentos absurdos de que el Rector no es funcionario, que el Consejo Universitario se manda solo, que fondos federales, que la ASE no los puede auditar, que la raíz etimológica, que están leyendo en lugar de usar oralidad, que es persecución política, que el juez es cristiano, que es zurdo, que la autonomía universitaria, imagínese usted, ¡10 horas! Y para lo mismo.

No sonaba nada descabellado, tomando en cuenta que por primera vez en las historias de las audiencias, los asesores jurídicos de las víctimas y los defensores de los señalados de responsables reman para el mismo lado, con la misma cadencia y hasta haciendo el mismo ruido.

Tetakawi en Sinaloa

Y no es para menos, Tetakawi, de origen sonorense pero afincada en varios estados mexicanos desde hace años, y con conexión directa con empresas estadounidenses, es considerada la comunidad manufacturera más grande de México.

Los fideicomisos a debate

La agenda pública federal ha estado copada esta semana en torno a las protestas de personal del Poder Judicial de la Federación, en la que manifiestan el rechazo a modificaciones al presupuesto para el próximo año, pues advierten que verán afectados sus derechos.

Y sí, en este tema, cada quien explica a su modo lo que hay detrás de la iniciativa y a veces ese ruido no deja entender lo que se está discutiendo. Así que tratamos de resumir.

Los fideicomisos son una figura financiera que utilizan las entidades públicas para asegurar contar con fondos para poder mantener en operación sus programas. Sí, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene algunos.

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial de la Federación, que suman 8 mil 500 millones de pesos, pues advierte que no se están aprovechando para lo que fueron creados.

Y eso ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, en la que ha señalado que para cumplir con los compromisos que fueron creados, como el pago de pensiones para mandos medios y operativos, por ejemplo, se usan recursos del gasto ordinario y no de los fideicomisos. Es decir, solo se está utilizando una mínima fracción de lo que se está guardando.

Y sí, esos fideicomisos están ayudando al pago de algunas prestaciones complementarias de trabajadores en activo y jubilados de personal del Poder Judicial. Pero se ha convertido en una bolsa de ahorros que cada año crece más.

Y la idea de legisladores de Morena para desaparecerlos es que si no se están utilizando, no tiene caso que se siga manteniendo.

Pero ahí entra un caso de derecho constitucional, en el que se advierte una medida, como su desaparición, no es retroactiva y quienes se benefician de esos fideicomisos hasta ahora no los pueden perder de buenas a primeras, como se pretende.

Y no, entre los beneficiarios de estos fideicomisos no se encuentran, porque no hay aún documento que lo prueben, ministros y magistrados, es decir, los de alto rango en el Poder Judicial, como se ha querido hacer ver por parte de quienes abogan porque esos fondos sean desaparecidos.