Ojalá Jhenny Judith Bernal Arellano entienda el tamaño del cargo que asumirá, que trate de comprender a los gremios que representa y aunque no forme parte de ellos de origen, comprenda que su designación conlleva una responsabilidad enorme.

‘El Químico’

contra la crítica

Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, al ser cuestionado por un periodista de esta casa editorial sobre la demanda que interpusieron regidores del PAS por el tema de las luminarias dijo ‘ya te conozco, ya sé quién eres’. Tan contento que estaba mientras le preguntaban por Grupo Firme.

Muchas veces es normal que un político al sentirse acorralado, con la presión mediática, como él está, salga con este tipo de respuestas, que solo denotan frustración.

Pero al alcalde hay que dejarle claro una cosa: sus comentarios realmente no son contra Noroeste ni su reportero. No, porque Noroeste no interpuso ninguna denuncia, mucho menos dio pauta a los regidores para que lo hicieran, ellos solos (con motivos justificados o no) decidieron hacerlo. No Alcalde, sus comentarios son contra la crítica, y es obvio que usted no la tolera.

No responder una pregunta sencilla pero relevante, solo denota su incapacidad de lidiar con la crítica. Entendemos que el caso lo tiene a la defensiva pues la investigación de la ASE por las luminarias sigue ahí, cada vez más complicado. Pero no fue Noroeste quien las adjudicó, sino usted y sus funcionarios a modo.

Dentro de poco la ASE determinará si hay irregularidades por la compra millonaria que tanto se presume se hizo bien. Si es así, para qué ponerse tan nervioso.