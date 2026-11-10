Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El encuentro dejó en claro que la estrategia busca cambiar de velocidad frente al repunte delictivo. Queda por ver si el despliegue de firmas, comodatos y tecnología en papel se traduce pronto en la tranquilidad que las calles del puerto demandan.

La plana mayor

en el puerto

No es casualidad que la cúpula de seguridad del País haya desembarcado ayer en Mazatlán. La visita responde de manera directa al abrupto incremento en la incidencia de homicidios registrado durante los meses de septiembre y octubre en el puerto, un fenómeno que encendió las alarmas operativas y que obligó a replantear la presencia institucional en la zona. Integrantes del Gabinete de Seguridad federal viajaron ayer a Mazatlán para encabezar la firma de Convenios de Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para reforzar con capacitación, vehículos y equipo táctico a las policías municipales de Culiacán, Mazatlán y la Policía Estatal Preventiva, todo con una inversión de cerca de 900 millones de pesos. La explanada de la Tercera Región Militar, con el sol cayendo a plomo como solo en Sinaloa pasa en otoño, fue el escenario para el evento que dio inicio a las 9:00 de la mañana, aunque estaba programado a las 8:30, y para el cual los medios fueron citados desde las 7:00 a 7:30 am. El retraso de media hora fue porque no llegaban todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, y pudo iniciar tras el arribo del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a bordo de un helicóptero, entre otros funcionarios. En fin, se desplegó el protocolo completo para recibir a la plana mayor del Gabinete de Seguridad federal, donde sólo faltó la Secretaria de Gobernación. A diferencia de las visitas anteriores de los miembros del Gabinete de Seguridad, que habían sido estrictamente privados y a puerta cerrada, esta vez el evento sí se abrió a los medios. Hablaron todos: García Harfuch, el General Trevilla, el Almirante Morales, la Gobernadora, la Presidenta Municipal y hasta el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Mazatlán, que, por cierto, también es militar. Sin embargo, tras concluir los actos oficiales, las firmas, los discursos y demás, la comitiva recogió sus carpetas y ya no hubo rueda de prensa, aunque sí se había anunciado que habría. Es más, el título del evento, que suele aparecer en una mampara que se coloca atrás del presidium rezaba: “Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y conferencia de prensa”. Pero pues nos quedaron debiendo la conferencia de prensa. Sólo hubo firma y discursos. Eso sí, el encuentro dejó en claro que la estrategia busca cambiar de velocidad frente al repunte delictivo. Queda por ver si el despliegue de firmas, comodatos y tecnología en papel se traduce pronto en la tranquilidad que las calles del puerto demandan.

Lo bueno que tiene Culiacán

En su mensaje de bienvenida al periodista y escritor italiano Giorgio Ballario, invitado especial de la cuarta Feria Internacional del Libro de Culiacán, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava tuvo especial cuidado en pedirle que conociera lo bueno que tiene la ciudad para ofrecer. La petición no es casual en una ciudad que lleva más de dos años atrapada en una crisis de violencia que ha trastocado la vida cotidiana, la economía y la percepción pública de Sinaloa. Hay mucho que mostrar de Culiacán, desde luego, pero también hay mucho que explicar. Y es que mientras la Gobernadora invitaba al periodista italiano a convertirse en portavoz de las cosas buenas que ocurren en la capital sinaloense, el estado carga con una reputación internacional que difícilmente puede borrarse con un recorrido cultural. Sinaloa aparece en titulares internacionales no solamente por sus escritores, su gastronomía o su riqueza cultural, sino por la violencia y los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Qué bueno que la Gobernadora quiera mostrar la otra cara de Culiacán. Lo que resulta más difícil es pedirle a un visitante que hable de lo bueno sin que antes las autoridades hagan lo necesario para que las malas noticias dejen de ser las que definen a Sinaloa. Porque Culiacán tiene mucho que ofrecer, sí, pero también tiene mucho que reclamar.

Dolorosa reingeniería, inolvidable ordeña

No es nada descabellado darle la razón al profesor Azael Chávez Piña, quien señaló que la deuda acumulada de la Universidad Autónoma de Sinaloa asciende a más de mil 600 millones de pesos en diferentes conceptos. El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS señaló que el compromiso de deuda acumulada es superior a mil 600 millones de pesos y se tratan principalmente de deudas con el Seguro Social, el Infonavit, el SAT y el Gobierno del Estado. Pero con los que afortunadamente se han firmado convenios y se ha priorizado mantener al corriente para asegurar las prestaciones sociales de los trabajadores. La cosa no es nada fácil, pues basta con recordar que dentro de la Universidad cayeron líderes que estuvieron ligados al maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien falleció tras acudir en una reunión a la que supuestamente iría el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, y de donde salió raptado Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para luego ser entregado a las autoridades estadounidenses. Los líderes que eran cercanos a Cuén Ojeda salieron chinteados de la UAS, y aunque uno que otro volvió, el hoy Rector Jesús Madueña Molina, también cuenista de corazón, aguantó el embate de casi una veintena de acusaciones y procesos en su contra y contra otros funcionarios de la UAS por movimientos y compras irregulares de dinero público. Tras el asesinato de Cuén Ojeda, el término del acoso del gobierno contra Madueña y los funcionarios, la Universidad comenzó con un proceso de reingeniería, debido justamente a su crisis económica. El profesor Chávez Piña explicó que desde febrero de 2026 se han presentado problemas para que les cubran el pago de las quincenas. Agregó que para el cierre de 2026 la Universidad requiere mil 380 millones de pesos extraordinarios, 840 millones de pesos para el pago de aguinaldos y 270 millones para cada una de las quincenas de diciembre, sin embargo aún prevalecen otras deudas. Por ello que el proceso de reingeniería llevado a cabo por la UAS ha sido doloroso en cierto sentido para los universitarios y no es cosa menor. Pues claro que no, pues se ha tratado de “renunciar a una parte del sueldo”, tanto para los compañeros jubilados como los trabajadores activos, ha representado un golpe para nuestros bolsillos, ha presentado también un golpe a nuestras finanzas personales y por lo tanto ha sido un sacrificio que nosotros como universitarios hemos asumido. ¡FOUL!... Elota nuevamente ocupa un lugar en este espacio debido a que la administración de Richard Millán le ¡reprobaron las cuentas públicas!

La plana mayor en el puerto

No es casualidad que la cúpula de seguridad del País haya desembarcado ayer en Mazatlán. La visita responde de manera directa al abrupto incremento en la incidencia de homicidios registrado durante los meses de septiembre y octubre en el puerto, un fenómeno que encendió las alarmas operativas y que obligó a replantear la presencia institucional en la zona. Integrantes del Gabinete de Seguridad federal viajaron ayer a Mazatlán para encabezar la firma de Convenios de Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para reforzar con capacitación, vehículos y equipo táctico a las policías municipales de Culiacán, Mazatlán y la Policía Estatal Preventiva, todo con una inversión de cerca de 900 millones de pesos. La explanada de la Tercera Región Militar, con el sol cayendo a plomo como solo en Sinaloa pasa en otoño, fue el escenario para el evento que dio inicio a las 9:00 de la mañana, aunque estaba programado a las 8:30, y para el cual los medios fueron citados desde las 7:00 a 7:30 am. El retraso de media hora fue porque no llegaban todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, y pudo iniciar tras el arribo del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a bordo de un helicóptero, entre otros funcionarios. En fin, se desplegó el protocolo completo para recibir a la plana mayor del Gabinete de Seguridad federal, donde sólo faltó la Secretaria de Gobernación. A diferencia de las visitas anteriores de los miembros del Gabinete de Seguridad, que habían sido estrictamente privados y a puerta cerrada, esta vez el evento sí se abrió a los medios. Hablaron todos: García Harfuch, el General Trevilla, el Almirante Morales, la Gobernadora, la Presidenta Municipal y hasta el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Mazatlán, que, por cierto, también es militar. Sin embargo, tras concluir los actos oficiales, las firmas, los discursos y demás, la comitiva recogió sus carpetas y ya no hubo rueda de prensa, aunque sí se había anunciado que habría. Es más, el título del evento, que suele aparecer en una mampara que se coloca atrás del presidium rezaba: “Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y conferencia de prensa”. Pero pues nos quedaron debiendo la conferencia de prensa. Sólo hubo firma y discursos. Eso sí, el encuentro dejó en claro que la estrategia busca cambiar de velocidad frente al repunte delictivo. Queda por ver si el despliegue de firmas, comodatos y tecnología en papel se traduce pronto en la tranquilidad que las calles del puerto demandan.

Lo bueno que tiene Culiacán

En su mensaje de bienvenida al periodista y escritor italiano Giorgio Ballario, invitado especial de la cuarta Feria Internacional del Libro de Culiacán, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava tuvo especial cuidado en pedirle que conociera lo bueno que tiene la ciudad para ofrecer. La petición no es casual en una ciudad que lleva más de dos años atrapada en una crisis de violencia que ha trastocado la vida cotidiana, la economía y la percepción pública de Sinaloa. Hay mucho que mostrar de Culiacán, desde luego, pero también hay mucho que explicar. Y es que mientras la Gobernadora invitaba al periodista italiano a convertirse en portavoz de las cosas buenas que ocurren en la capital sinaloense, el estado carga con una reputación internacional que difícilmente puede borrarse con un recorrido cultural. Sinaloa aparece en titulares internacionales no solamente por sus escritores, su gastronomía o su riqueza cultural, sino por la violencia y los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Qué bueno que la Gobernadora quiera mostrar la otra cara de Culiacán. Lo que resulta más difícil es pedirle a un visitante que hable de lo bueno sin que antes las autoridades hagan lo necesario para que las malas noticias dejen de ser las que definen a Sinaloa. Porque Culiacán tiene mucho que ofrecer, sí, pero también tiene mucho que reclamar.

Dolorosa reingeniería, inolvidable ordeña