Preocupante, muy preocupante que la narcoviolencia que antes estaba sólo en algunos puntos muy localizados del País, ahora ya está extendida en prácticamente todo el territorio nacional.

Narcoviolencia,

a la orden del día

No hay que olvidar que en Guanajuato, por Morena-PT y Verde, va como candidata a la Gubernatura una política conocida en Sinaloa: Alma Alcaraz .

En lo que parece un asunto de eliminar a los candidatos o aspirantes que no les parezca al crimen organizado, de una vez sirve para poner “estate quieto” a todos los políticos del País.

En un contexto de violencia electoral, donde ya han ocurrido al menos 30 asesinatos de políticos relacionados con las próximas elecciones del 2 de junio, no deja de impactar el brutal asesinato de la candidata a la Alcaldía de Celaya, en Guanajuato

¿Cuál miedito, morenitos?

El Centro Empresarial Coparmex montará un debate entre los candidatos al Senado de la República en Sinaloa, y pues el chiste de estos ejercicios es que vayan todos para que dialoguen todos.

Según el presidente de la confederación, Guillermo Bon Bustamante, casi todas las fórmulas, de todos los colores, han confirmado su asistencia para participar en el evento del 10 de abril, menos una.

Tal vez sea porque ya se sienten ganadores, o porque creen que sería rebajarse, pero la fórmula de Morena compuesta por Imelda Castro y Enrique Inzunza nomás no da el “sí, jalo” para la cita.

Incluso desde la parte más formal, con la autoridad, tanto los candidatos del PRI-PAN-PRD y de Movimiento Ciudadano pidieron al INE organizar un debate para comparar sus propuestas, darse a conocer y demás.

Entendemos que si Imelda e Inzunza no definen su participación es por seguir algún tipo de estrategia o plan de campaña, a lo mejor no quieren exponerse a recibir críticas incómodas o simple y sencillamente no tienen ganas.

Volviendo al tema del debate de Coparmex, la neta como que no nos termina de cuadrar el lugar para organizarlo, porque no sólo son los candidatos, sino que tendrán invitados especiales y la prensa, además del espacio que ocupará la escenografía y demás.

Otro detallito será contener a la raza que anda detrás de los candidatos, porque si bien la convocatoria del gremio empresarial pide que no lleven mítines, pues son políticos y eso les vale un poquito (mucho) con tal de demostrar poder de convocatoria o “respaldo” social.