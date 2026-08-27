Enrique Inzunza Cázarez decidió poner tierra de por medio con Morena, pero no con el Senado. El Legislador sinaloense anunció que se separará del grupo parlamentario guinda y que continuará desempeñando su cargo como Senador de manera independiente. Hasta ahí, el deslinde político queda claro. Lo que no cambia es su decisión de conservar el escaño y, con ello, el fuero constitucional. Y justamente ahí está el punto que ha generado más cuestionamientos.

El cruce del puente

La unción de la Senadora Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la 4T en Sinaloa no tuvo novedad, porque de hecho ya mucha gente lo sabíamos.

Peor, que desde dentro del mismo partido, hubo raza de los equipos de los otros aspirantes que se agüitó desde el martes porque sabían que iban a hacer el viaje dioquis, pues desde la noche de ese día les dijeron que su aspirante no iba a ser el elegido.

La ceremonia se retrasó un buen rato, pues originalmente estaba programada a iniciar a las 11:00 horas y terminó por arrancar a las 12:45 del mediodía.

Otro dato que además hizo pensar que ya estaba dada la elección, es que Citlali Hernández, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, soltó que la coordinación estatal quedaría en manos de una mujer.

Y al iniciar el streaming de la ceremonia para presentar al coordinador, pues la mayoría de los asistentes acompañó la llegada de la comitiva con el grito de “¡coordinadora, coordinadora!”, señalando y felicitando de lejecitos a la misma Imelda Castro.

A la presentación también acudieron los otros aspirantes, los de Morena, así como Ricardo Madrid, del Verde Ecologista, y el profe Fernando García, del Partido del Trabajo.

Sin embargo los reflectores fueron desde el principio para la Senadora, quien además fue puesta en el medio de las aspirantes, junto a la misma Citlali y Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena.

En la ceremonia fue la propia Montiel la que dirigió un breve mensaje para dar por hecho lo que todos esperábamos y, sobre todo los presentes, confirmar que la coordinación quedaría a cargo de Imelda.

Desde ayer, Morena en Sinaloa terminó de cruzar un puente colgante en llamas, y al parecer lo hizo justo a tiempo, pues la elección y entrega del papel formal de Imelda cerró la pinza que inició con la llegada de Graciela Domínguez Nava a la Gubernatura interina de Sinaloa, por encima de cualquier otro rochista de marca y origen.

La pregunta que todos en Sinaloa nos hacemos es la de si ¿todo va a cambiar?, o ¿va a seguir igual?

La respuesta la darán las que en el papel serían la segunda y tercera gobernadoras de Sinaloa.Desde este miércoles rondó el runrún de que Graciela ya comenzó con los cambios, esperemos que Imelda empiece igual, sacudiéndose dos o tres oportunistas que nada tienen que aportar a Sinaloa.



El fuero, la curul y el deslinde

Enrique Inzunza Cázarez decidió poner tierra de por medio con Morena, pero no con el Senado.

El Legislador sinaloense anunció que se separará del grupo parlamentario guinda y que continuará desempeñando su cargo como Senador de manera independiente. Hasta ahí, el deslinde político queda claro.

Lo que no cambia es su decisión de conservar el escaño y, con ello, el fuero constitucional.

Y justamente ahí está el punto que ha generado más cuestionamientos.

Morena le había planteado la posibilidad de solicitar licencia para que pudiera enfrentar las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra sin la protección del fuero. Inzunza, sin embargo, dejó claro que no lo hará.

El Senador sostiene que las acusaciones son falsas y que durante cuatro meses ha sido objeto de una “feroz campaña de calumnias”. También reclama que los señalamientos difundidos por autoridades estadounidenses no han sido acompañados, según su versión, de pruebas contundentes.

Pero mientras Inzunza habla de una campaña en su contra, la pregunta política permanece: si está seguro de que no tiene nada que temer, ¿por qué no facilitar las investigaciones separándose temporalmente del cargo?

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ya había planteado esa posibilidad al considerar que el Senador sinaloense debió solicitar licencia. Imelda Castro Castro también cuestionó que Inzunza se aferre al fuero y sostuvo que “el que nada debe nada teme”.

Ahora Inzunza se queda como senador independiente.

Se separa de Morena, pero no de la curul. Se deslinda del grupo parlamentario, pero conserva las prerrogativas constitucionales del cargo.

Y hay otro dato que difícilmente puede pasar inadvertido: lleva cerca de cuatro meses sin presentarse en el Senado.

Así que el anuncio no cierra el episodio. Al contrario, abre una nueva etapa en la que la discusión ya no será solamente sobre su permanencia o no en Morena, sino sobre las razones para mantenerse en el cargo y no pedir licencia mientras enfrenta los señalamientos.



En Culiacán ya hasta los alcaldes se rumoran

En Culiacán comenzó a correr este miércoles una versión que, por ahora, nadie confirma pero que ya anda brincando: Jesús Ibarra Ramos sería el próximo Presidente Municipal, en sustitución de Ana Miriam Ramos Villarreal, quien asumió como Alcaldesa provisional el pasado 1 de mayo, tras la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil.

La versión llega, desde luego, en el peor, o mejor, momento para intentar adivinar qué está pasando en la política sinaloense. En menos de una semana, Rubén Rocha Moya regresó a la Gubernatura después de más de tres meses de licencia, pidió nuevamente separarse del cargo al día siguiente y el Congreso terminó designando a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. Todo esto mientras Morena mueve sus piezas rumbo a 2027 y coloca a Imelda Castro como una de sus principales figuras.

Con ese escenario, el rumor de un cambio en el Ayuntamiento de Culiacán suena casi como una consecuencia lógica del reacomodo, aunque hasta ahora sigue sin pasar de un rumor. No hay anuncio oficial del Ayuntamiento, del Congreso ni del propio Ibarra Ramos que confirme que vaya a asumir la Presidencia Municipal.

Mientras la versión ya circula como si el cambio estuviera firmado, en Palacio Municipal todo sigue con normalidad. Ana Miriam Ramos continúa al frente del Ayuntamiento y no hay, públicamente, señales de una salida inminente. Nadie dice nada, nadie confirma nada y, por lo pronto, tampoco parece haber prisa por explicar qué está pasando.

La parte política del rumor habla de que los movimientos vendrían desde el centro del País como parte del intento por dejar atrás al rochismo en Sinaloa. Eso tampoco está confirmado, pero resulta inevitable que la versión aparezca después de los últimos movimientos dentro de Morena y del Congreso estatal.

Por ahora, entonces, Culiacán sigue teniendo Alcaldesa provisional y el Ayuntamiento sigue funcionando. Si mañana aparece un nombramiento, habrá que revisar cómo, cuándo y bajo qué figura se hizo. Y si no aparece, quedará como otro de esos rumores políticos que recorren la ciudad a velocidad de WhatsApp.



¡FOUL!... Durante la presentación de la coordinación estatal de la 4T para Sinaloa, el staff de Morena nacional olvidó omitir el nombre de Graciela Domínguez, aunque ¡ya es Gobernadora!