Corral por Mazatlán

El que ve la balacera y no se agacha (literalmente) es el ex Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, hoy Senador de la República por Morena, fue captado en Mazatlán echándose una campechana, usted decida si caliente o fría, esto a pesar del recrudecimiento de la violencia no sólo en Culiacán, sino en buena parte del territorio sinaloense. Pero Javier Corral prefiere andar esquivando balas, porque no sabe si de la orden de aprehensión pueda librarse, aunque con el fuero, no sabemos. Además de una fotografía, recibimos información que se reunió con algunos senadores de la bancada de Morena, pero ninguno de Sinaloa, es decir, ni Imelda Castro, ni Enrique Inzunza. Lo que da a pensar qué fue lo que habrá conversado con sus compañeros de bancada, después del round que se aventó con el también Senador, Gerardo Fernández Noroña, a lo mejor se juntaron a hablar mal del jefe, al sazón de unas ballenas, aunque como estaba en un nada barato restaurante, más bien nos dijeron que se quitó la sed con champán y un tomahawk. A ver qué se viene después de esta furtiva reunión en Mazatlán, que fue discreta pero no secreta.

Están viendo y no ven

La semana pasada se gestó en el Congreso de Sinaloa una de las propuestas más ridículas y desafortunadas a nivel nacional realizadas por la actual administración, y es que a un diputado se le encendió la necesidad de hacer la barba y propuso que el nuevo nombre del municipio Eldorado sea el del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es absurdo porque, al ser seguidor a López Obrador, el Diputado debe saber que el ex Presidente no es partidario de ese tipo de cultos al ego. Y más allá de lo que opine AMLO del tema, no tiene razón de ser la iniciativa, pues si la motivación del Legislador es registrar el paso por la historia de México del ex Mandatario federal, ya se encargará de eso la propia historia y no los diputados quedabien como él. Muy triste que el Congreso local destine incluso energía y recurso para una propuesta de evidente relleno y una burda, y mal pensada, estrategia por parte del Legislador para ser relevante. Increíble que siendo un Diputado que lleve una agenda ecológica, al pertenecer al Partido Verde, pierda su tiempo y haga perder el tiempo a toda una estructura gubernamental. Porque, para empezar, el morenista Rodolfo Valenzuela fue acomodado en el Partido Verde para pasar de colado al Congreso de Sinaloa ya que los puestos repartidos en Morena ya habían sido asignados y él no fue de los más destacados para ganar lugar ahí, seguramente de ahí su necesidad de ser visto, pues su propio partido lo ha ignorado. Y mira que ha tenido una que otra gestión relevante, como cuando presentó una iniciativa para que los compradores pagaran en tiempo y forma a los ganaderos que les venden ejemplares, buscando con ello proteger los intereses de pequeños comerciantes, pero a lo mejor alguien le hizo la tarea porque sin duda con esta macuarra propuesta desvirtúa todo trabajo decente que pudo haber presentado y pone en duda su sentido del humor porque puede ser tomado como una broma muy pesada y de mal gusto. Si quería que se hablara de él, pues ya se habla, y para mal.

Las pilas que se pusieron los comerciantes

Quienes se pusieron a chambear esta semana fueron los comerciantes de Culiacán que para poder afrontar la crisis de violencia que les ha afectado en su economía: presentaron ante los gobiernos municipal y estatal una serie de 30 propuestas a ese problema. No fue ni el Alcalde de Culiacán ni la titular de Turismo municipal ni ningún otro funcionario el que pensó seriamente en los negocios y decenas de familias de las sindicaturas afectadas por la ausencia de visitantes. Entre las ideas, engloban promover a estos destinos fuera de la zona urbana de la ciudad y fuertemente afectados por la situación de inseguridad. Las propuestas de los comerciantes no son meras ideas improvisadas, sino acciones concretas que podrían tener un impacto significativo en la reactivación económica local. Al proponer alternativas como la promoción de los pueblos mágicos y el impulso de ferias y caravanas comerciales, están tratando de revitalizar el flujo económico de zonas rurales que han sido olvidadas por las políticas públicas. Con esto, se hace evidente que la urgencia por reactivar la economía no puede esperar más a la burocracia institucional.

Sabuesos Guerreras a la cumbre

Una gran noticia la que se pudo concretar también este fin de semana, con el viaje que realizó María Isabel Cruz, la líder de las Sabuesos Guerreras, al Congreso Mundial de la Desaparición Forzada. Sin duda que es una noticia excelente en medio de tantas malas que hay sobre el tema. La historia con estos colectivos es casi siempre la misma, nacen cuando los familiares de las víctimas se cansan de que el Gobierno se mantenga omiso, sordo y mudo ante la exigencia de justicia que por derecho todos tenemos. La labor de María Isabel y sus sabuesos, que fue lo que llevaron a Ginebra, Suiza, es para visibilizar la crisis que se ha recrudecido en Sinaloa, pese a los discursos gubernamentales que pretenden minimizar el problema y en muchos casos hasta justificar la desapariciones, sin dar resultados. María Isabel sabe que se llevó una tarea pasada, pues su viaje fue para darles voz a las decenas miles de desaparecidos, en este estado y a los cientos 120 mil en todo el País. “Seré portadora del gran flagelo de lesa humanidad que estamos padeciendo desde hace muchos años atrás. Pero también recordarles que no todo hay que dejárselo ni a Dios ni al Gobierno, también nosotras tenemos que unirnos para poder exigir y que regresen a casa”, escribió antes de marcharse. Durante la crisis, Sabuesos Guerreras ha sido uno de los colectivos de desaparecidos más activos en esta crisis y sus bases de datos han servido para entender un poco más el comportamiento de este fenómeno que azota en este momento a nuestro estado.

